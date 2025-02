Bắp cải tốt cho sức khoẻ nhưng với 4 nhóm người này lại 'đại kỵ', nhất định phải tránh xa 

Bắp cải là một loại rau thuộc họ cải. Bắp cải có thể có nhiều màu từ xanh lá cây đến đỏ và tím và lá có thể nhẵn hoặc nhăn nheo. Bắp cải là loại rau có nhiều vào mùa đông. Bắp cải vừa bổ dưỡng lại tốt cho sức khoẻ, nhưng không phải ai cũng có thể ăn. Dưới đây là những tác dụng của bắp cải và những người được khuyến cáo không nên ăn bắp cải.

Bắp cải chứa nhiều vitamin B, C, K, E và khoáng chất như canxi, kẽm, sắt, kali. Lượng vitamin C trong bắp cải cao gấp 4,5 lần so với cà rốt; hơn 3,6 lần so với khoai tây, hành tây.