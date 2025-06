Qua kiểm tra nhanh, cơ quan công an xác định Hoàng âm tính với ma túy và đang chờ kết quả xét nghiệm máu để làm rõ nồng độ cồn trong cơ thể.

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 17/6, Công an TPHCM đã lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý đối với Nguyễn Bảo Hoàng (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ vụ tai nạn khiến 3 người thương vong.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận là người đã điều khiển xe Jeep biển số 51K-314.07 tông hàng loạt xe máy trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Vụ tai nạn đã làm bà B.T.C. (72 tuổi) và con gái là chị N.T.T. (con gái bà C., 49 tuổi, cùng ngụ quận Tân Bình) tử vong tại chỗ, anh Trần Chánh Đoan (30 tuổi, quê Long An) nhập viện cấp cứu trong tình trạng gãy xương háng, xương vai, phù nề vùng mặt...

Về nguyên nhân, nam tài xế khai xe “gặp sự cố” trong quá trình di chuyển dẫn đến mất kiểm soát nhưng không rõ sự cố đó là gì. Sau khi bỏ trốn xuống tỉnh Đồng Tháp, Hoàng đọc báo, xem trên mạng xã hội thấy hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng nên đã tới Công an phường Mỹ Phú (TP Cao Lãnh) để trình diện.

Ngoài ra, Hoàng cũng khai mua xe Jeep từ ông L.H.T. (45 tuổi, ngụ quận 8) với giá khoảng 2 tỷ đồng nhưng chưa làm thủ tục sang tên.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Người chồng khóc ngất sau vụ tai nạn khiến mẹ và vợ tử vong - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ Dân trí, với hàng loạt diễn biến như trên, tài xế này có thể chịu trách nhiệm ra sao trước pháp luật?

Luật sư Dương Đức Thắng (Giám đốc Công ty Luật Đức Trí Tín, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận với những thông tin được cơ quan chức năng cung cấp, vấn đề mấu chốt để xác định trách nhiệm pháp lý trong vụ việc là nguyên nhân vụ tai nạn. Từ đó, có thể xảy ra 2 tình huống như sau:

Thứ nhất, nếu nguyên nhân xe mất lái, lao sang làn xe máy là lỗi chủ quan của tài xế (Thiếu quan sát, mất tập trung, không làm chủ tốc độ...) dẫn tới hậu quả chết người, đây là hành vi có dấu hiệu Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015. Cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền.

Trường hợp bị xác định có lỗi, với hậu quả làm chết 2 người, tài xế Hoàng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt là 3-10 năm tù.

Về việc người này rời đi sau tai nạn và có dấu hiệu sử dụng rượu bia trước khi lái xe, luật sư cho biết theo quy định, các tình tiết gồm "trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định", "bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn" hay "làm chết 02 người" đều là những tình tiết định khung theo khoản 2, Điều 260 Bộ luật này. Do đó, dù kết quả xét nghiệm cho thấy tài xế có nồng độ cồn hay không, người này vẫn có thể bị áp dụng khung hình phạt là 3-10 năm tù.

Tuy nhiên, việc có thể có nhiều tình tiết định khung trong vụ án sẽ là căn cứ để cơ quan tiến hành tố tụng xem xét áp dụng mức phạt cao đối với người phạm tội.

Về dân sự, tài xế có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm cho gia đình nạn nhân cũng như thiệt hại do tài sản bị xâm phạm đối với các chủ xe máy khác liên quan tới vụ tai nạn. Đối với thiệt hại về tài sản, để có căn cứ yêu cầu bồi thường, các chủ xe khác cần trình báo với công an và định mức được mức độ thiệt hại để có căn cứ yêu cầu bồi thường.

Thứ hai, trong trường hợp nguyên nhân xe mất lái do tình huống bất khả kháng (Mất phanh, nổ lốp...), nằm ngoài kiểm soát của người điều khiển và người điều khiển đã sử dụng mọi biện pháp tốt nhất nhằm phòng ngừa nhưng thiệt hại vẫn xảy ra, đây có thể coi là tình huống bất khả kháng. Khi đó, trách nhiệm hình sự có thể được miễn trừ.

Về nguồn gốc phương tiện, công an xác định ô tô gây tai nạn mang nhãn hiệu Jeep, do ông L.H.T. (ở quận Tân Phú, TPHCM) làm chủ sở hữu còn theo lời khai tài xế Hoàng, phương tiện đã được người này mua lại của ông T. và sử dụng một thời gian. Do đó, để xem xét vai trò của ông T., cơ quan chức năng sẽ xác minh tính hợp pháp của giao dịch chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản.

Nếu kết quả xác minh cho thấy hoạt động chuyển nhượng là hợp pháp nhưng chưa tiến hành sang tên đổi chủ phương tiện, chủ phương tiện sẽ không bị xem xét trách nhiệm hình sự nhưng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp giao dịch không hợp pháp, hợp đồng có thể bị vô hiệu. Khi đó, cần làm rõ việc giao xe đã diễn ra như thế nào, nhằm mục đích gì, và ông Hoàng có đủ điều kiện để điều khiển phương tiện hay không. Đây sẽ là cơ sở để xem xét vai trò của chủ xe trong vụ việc.