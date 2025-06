Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết xảy ra chiều tối 15/6 trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, biển số xe của ô tô 'điên' gây tai nạn là: 51K - 314.07.

Tại thời điểm gây tai nạn vào 18h30 chiều tối 15/6, trên chiếc ô tô BKS 51K – 314.07 có 2 người đàn ông từ trên xe bước xuống. Hiện chưa xác định, trong số 2 người đàn ông bước xuống xe, rời khỏi hiện trường vụ tai nạn có ông T. hay không?

Xe ô tô gây tai nạn đứng tên ông L.H.T, chủ một quán bar ở quận 1, TPHCM - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, trước đó, khoảng 18h30 ngày 15/6, một nam tài xế (chưa rõ danh tính) lái ô tô hiệu Jeep chạy trên đường Kinh Dương Vương, hướng từ bến xe Miền Tây đi quốc lộ 1. Khi đến gần ngã 3 Sinco (phường An Lạc), xe này bất ngờ húc văng dải phân cách, lao qua làn xe máy rồi tông nhiều người đi đường.

Ô tô chỉ dừng lại khi cuốn một xe máy vào gầm, lao lên vỉa hè. Lúc này, tài xế và người ngồi bên cạnh bước xuống xe và rời khỏi hiện trường.

Theo ghi nhận, tại hiện trường, dải phân cách bị tông nằm ngổn ngang. Hai xe máy bể nát, ô tô cũng hư hỏng nặng nhiều phần. Rất đông người dân hiếu kỳ dừng xe trên vỉa hè quan sát.

Vụ tai nạn khiến hai mẹ con - là bà B.T.C. (72 tuổi) và con gái N.T.T. (50 tuổi) - tử vong. Một người đàn ông bị thương nặng cũng nhập viện điều trị.

Lực lượng cảnh sát giao thông Đội Phú Lâm có mặt phối hợp Công an phường An Lạc phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND phường An Lạc (quận Bình Tân) xác nhận có vụ việc ô tô tông nhiều xe máy trên đường Kinh Dương Vương khiến hai người phụ nữ tử vong và người đàn ông bị thương nặng, cấp cứu tại Bệnh viện Triều An.

Cũng theo vị lãnh đạo UBND phường An Lạc, bước đầu chưa xác định được danh tính tài xế cầm lái ô tô do người này đã rời khỏi hiện trường sau khi gây ra tai nạn.

Công an phường An Lạc đang phối hợp lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM truy tìm tài xế để điều tra, xử lý theo quy định.