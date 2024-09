Ai cũng ăn bắp cải trắng, loại bắp cải chứa gấp 10 lần chất cực tốt cho miễn dịch này lại ít có người ăn

Bắp cải là loại rau phổ biến tại Việt Nam và vụ thu hoạch chính vào mùa đông. Tuy nhiên, tại các siêu thị, các loại bắp cải vẫn được bày bán quanh năm và nhiều người rất ưa thích loại rau này. Khi sử dụng bắp cải làm thực phẩm, hầu hết các gia đình chỉ ăn bắp cải trắng (bắp cải xanh), rất ít sử dụng bắp cải tím (đỏ). Nhưng thực tế cho thấy, nguồn dinh dưỡng trong bắp cải tím không thua kém so với bắp cải trắng, thậm chí một số chất quan trọng trong loại rau này còn vượt trội nhiều lần.

Theo Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng quốc gia Mỹ, trong 1 nửa chén (bát) bắp cải nấu chín cắt nhỏ (75g) chỉ có 22 calo, nhưng có 54% vitamin C, 85% vitamin K, 2g chất xơ, 1g chất đạm. Ngoài ra, nó còn là thực phẩm rất giàu kali, có thể giảm huyết áp cao.

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế), bắp cải là nguồn thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng như các vitamin C, E, K, folate, magie, mangan và một số carotenoid (lutein, zeaxanthin và beta-carotene). Hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa trong bắp cải cũng vô cùng dồi dào. Vì vậy, thường xuyên ăn loại rau này ngoài bổ sung các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, còn có thể giúp giảm huyết áp, cải thiện tiêu hóa, giảm viêm, giữ cho tim khỏe mạnh, tăng cường hệ thống miễn dịch và có thể ngăn ngừa ung thư…

Nhiều người đặt câu hỏi, trong hai loại bắp cải trên thì nên ăn loại nào tốt hơn và nên ăn như thế nào cho đúng?

Vitamin A trong bắp cải tím cao gấp 10 lần bắp cải xanh

Theo BS.CKI Nguyễn Trần Như Thủy, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, các loại bắp cải nói chung chứa nhiều vitamin A, C và E. Tuy nhiên, riêng trong bắp cải tím, lượng vitamin C nhiều gấp đôi và lượng vitamin A gấp 10 lần so với bắp cải xanh.

Bác sĩ Thủy cho biết vitamin A, C và nhiều chất chống oxy hóa trong bắp cải tím giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tổn thương gốc tự do, bảo vệ các tế bào não, phòng suy giảm trí nhớ, giúp đẹp da, chống lão hóa, ngăn ngừa tàn nhang, giúp da đàn hồi và mềm mại hơn.

Tiến sĩ Từ Ngữ, Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam, cũng cho rằng, rất khó để nhận định được loại rau nào tốt hơn loại nào, mà tùy thuộc vào nhu cầu, số lượng ăn của mỗi người. Tuy nhiên, nếu tính theo thành phần dinh dưỡng như chất xơ, vitamin và khoáng chất thì khác nhau.

Theo Tiến sĩ Từ Ngữ, ngoài vitamin A nhiều hơn, hàm lượng canxi, kali, vitamin C trong bắp cải tím cũng nhiều hơn so với bắp cải xanh. Các chất dinh dưỡng này rất tốt cho thị giác của trẻ nhỏ và người cao tuổi. Ngoài ra, nó còn có chức năng làm lành mạnh hóa hệ miễn dịch nên rất tốt cho người mới ốm dậy.

Bên cạnh đó, chất beta-caroten (tiền chất của vitamin A) trong bắp cải tím nhiều hơn bắp cải xanh, còn sở hữu khả năng chống oxy hóa ưu việt vì nó có khả năng khử hết gốc tự do dư thừa trong cơ thể. Vì thế, beta-caroten có thể giúp bảo vệ màng tế bào, chậm lại lão hóa, ngăn ngừa ung thư.

Công dụng của bắp cải tím đối với sức khỏe

Giàu chất chống oxy hóa: Bắp cải tím có màu sắc nổi bật nhờ anthocyanin, chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa. Những hợp chất này có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, bao gồm bệnh tim và một số loại ung thư. Bổ sung bắp cải tím thường xuyên góp phần chống lại các gốc tự do trong cơ thể.

Đặc tính chống viêm: Ngoài hàm lượng chất chống oxy hóa, bắp cải tím còn chứa các hợp chất chống viêm giúp giảm viêm trong cơ thể. Viêm mãn tính có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau và việc kết hợp bắp cải tím vào chế độ ăn uống của bạn giúp vừa giúp chống viêm vừa giúp bạn thấy ngon miệng hơn.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Bắp cải tím là một thực phẩm bổ sung hoàn hảo cho tim mạch. Hàm lượng chất xơ cao giúp giảm mức cholesterol, tăng cường sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, anthocyanin có trong bắp cải tím có liên quan đến việc cải thiện huyết áp, góp phần mang lại một trái tim khỏe mạnh.

Tăng cường chức năng miễn dịch: Chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu, bắp cải tím là nguồn dinh dưỡng dồi dào hỗ trợ tăng cường hệ thống miễn dịch. Đặc biệt, vitamin C trong bắp cải tím đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chức năng miễn dịch.