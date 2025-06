Điểm tên các sản phẩm của gia đình Hải Sen 'bốc hơi' khỏi sàn thương mại, quảng cáo bất chấp sai phạm

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào chiều 15/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can,

Đồng thời, tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đại Phúc là Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé và đối tượng Lê Văn Hải - thành viên góp vốn của Công ty TNHH Hải Bé - về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm” quy định tại khoản 1, Điều 193, Bộ luật hình sự năm 2015.