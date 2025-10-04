Sự cố khiến anh L.Y.K. (SN 1994, con rể ông Chương) và chị L.Th.Kh. (SN 1976, hàng xóm) tử vong tại chỗ; anh Nùng Văn Điệp (SN 1998, hàng xóm) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Theo báo Người Lao Động, ngày 4/10, lãnh đạo xã Sín Chéng, tỉnh Lào Cai cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương nặng.

Theo đó, khoảng 13 giờ ngày 3/10, khi gia đình ông L.C.Ch. (SN 1979, trú tại thôn Na Pá, xã Sín Chéng) tháo dỡ nhà cũ để xây dựng nhà mới. Phần tường đất phía sau bất ngờ đổ sập, đè trúng 3 người.

Ảnh minh họa: Internet

Sự cố khiến anh L.Y.K. (SN 1994, con rể ông Chương) và chị L.Th.Kh. (SN 1976, hàng xóm) tử vong tại chỗ; anh Nùng Văn Điệp (SN 1998, hàng xóm) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Theo thông tin VOV, ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Sín Chéng cùng các lực lượng công an, dân quân và bà con thôn bản đã lập tức có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và điều tra nguyên nhân sự cố.

​Trước mắt, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình các nạn nhân, với mức 10 triệu đồng cho mỗi gia đình có người tử vong và 2 triệu đồng cho gia đình người bị thương.

​Sự việc là một lời cảnh báo sâu sắc về an toàn lao động tại khu vực nông thôn, miền núi, đặc biệt là trong quá trình sửa chữa, tháo dỡ những ngôi nhà đã xuống cấp.

Sập tường bể nước nuôi cá, 2 người tử vong, 2 cháu bé nguy kịch Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại thôn Tà Lành, xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai (thuộc địa bàn huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cũ) khiến 2 người tử vong và 2 trẻ nhỏ bị thương nặng, hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lao-cai-sap-tuong-khi-thao-do-nha-lam-2-nguoi-tu-vong-tai-cho-1-nguoi-bi-thuong-nang-743402.html