Lào Cai: Sập tường khi tháo dỡ nhà làm 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng

Đời sống 04/10/2025 10:46

Sự cố khiến anh L.Y.K. (SN 1994, con rể ông Chương) và chị L.Th.Kh. (SN 1976, hàng xóm) tử vong tại chỗ; anh Nùng Văn Điệp (SN 1998, hàng xóm) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Theo báo Người Lao Động, ngày 4/10, lãnh đạo xã Sín Chéng, tỉnh Lào Cai cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương nặng.

Theo đó, khoảng 13 giờ ngày 3/10, khi gia đình ông L.C.Ch. (SN 1979, trú tại thôn Na Pá, xã Sín Chéng) tháo dỡ nhà cũ để xây dựng nhà mới. Phần tường đất phía sau bất ngờ đổ sập, đè trúng 3 người.

Lào Cai: Sập tường khi tháo dỡ nhà làm 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự cố khiến anh L.Y.K. (SN 1994, con rể ông Chương) và chị L.Th.Kh. (SN 1976, hàng xóm) tử vong tại chỗ; anh Nùng Văn Điệp (SN 1998, hàng xóm) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Theo thông tin VOV, ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Sín Chéng cùng các lực lượng công an, dân quân và bà con thôn bản đã lập tức có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và điều tra nguyên nhân sự cố.

​Trước mắt, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình các nạn nhân, với mức 10 triệu đồng cho mỗi gia đình có người tử vong và 2 triệu đồng cho gia đình người bị thương.

​Sự việc là một lời cảnh báo sâu sắc về an toàn lao động tại khu vực nông thôn, miền núi, đặc biệt là trong quá trình sửa chữa, tháo dỡ những ngôi nhà đã xuống cấp.

Sập tường bể nước nuôi cá, 2 người tử vong, 2 cháu bé nguy kịch

Sập tường bể nước nuôi cá, 2 người tử vong, 2 cháu bé nguy kịch

Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại thôn Tà Lành, xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai (thuộc địa bàn huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cũ) khiến 2 người tử vong và 2 trẻ nhỏ bị thương nặng, hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Xem thêm
Từ khóa:   sập tường nhà 2 người tử vong tin mới

TIN MỚI NHẤT

Cà tím có nhiều lợi ích sức khỏe nhưng 3 nhóm người nên cẩn trọng

Cà tím có nhiều lợi ích sức khỏe nhưng 3 nhóm người nên cẩn trọng

Dinh dưỡng 1 giờ 3 phút trước
Người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao, tông Chủ tịch xã đang điều tiết giao thông tử vong ra trình diện

Người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao, tông Chủ tịch xã đang điều tiết giao thông tử vong ra trình diện

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Lào Cai: Sập tường khi tháo dỡ nhà làm 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng

Lào Cai: Sập tường khi tháo dỡ nhà làm 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2025: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC tiếp tục tăng cao lập kỷ lục mới

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2025: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC tiếp tục tăng cao lập kỷ lục mới

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
Gia Lai: Tìm kiếm nam sinh lớp 8 mất tích bí ẩn nhiều ngày, sau khi bị mẹ đánh mắng vì chơi game

Gia Lai: Tìm kiếm nam sinh lớp 8 mất tích bí ẩn nhiều ngày, sau khi bị mẹ đánh mắng vì chơi game

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2025, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, giàu có thấm vào người, tài khoản nhảy số liên tục, sự nghiệp hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2025, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, giàu có thấm vào người, tài khoản nhảy số liên tục, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, giàu có tột đỉnh, đếm tiền mệt nghỉ, hạnh phúc mỹ mãn, tương lai huy hoàng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, giàu có tột đỉnh, đếm tiền mệt nghỉ, hạnh phúc mỹ mãn, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp trên có quý nhân phù trợ, dưới có Thần Tài nâng đỡ, tiền tài ùa đến đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp trên có quý nhân phù trợ, dưới có Thần Tài nâng đỡ, tiền tài ùa đến đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 5/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi Chủ Nhật 5/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 4/10/2025, 3 con giáp may mắn ngút ngàn, tiền vàng sung túc, giàu có chạm đỉnh, tiền rủng rỉnh túi, tương lai xán lạn

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 4/10/2025, 3 con giáp may mắn ngút ngàn, tiền vàng sung túc, giàu có chạm đỉnh, tiền rủng rỉnh túi, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam bà Hoàng Hường

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam bà Hoàng Hường

Phát hiện 3 người tử vong với nhiều vết thương, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Phát hiện 3 người tử vong với nhiều vết thương, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Hé lộ khối tài sản 'khủng' của Phương Oanh và Shark Bình sau 2 năm kết hôn

Hé lộ khối tài sản 'khủng' của Phương Oanh và Shark Bình sau 2 năm kết hôn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao, tông Chủ tịch xã đang điều tiết giao thông tử vong ra trình diện

Người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao, tông Chủ tịch xã đang điều tiết giao thông tử vong ra trình diện

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2025: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC tiếp tục tăng cao lập kỷ lục mới

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2025: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC tiếp tục tăng cao lập kỷ lục mới

Gia Lai: Tìm kiếm nam sinh lớp 8 mất tích bí ẩn nhiều ngày, sau khi bị mẹ đánh mắng vì chơi game

Gia Lai: Tìm kiếm nam sinh lớp 8 mất tích bí ẩn nhiều ngày, sau khi bị mẹ đánh mắng vì chơi game

Trước khi bị bắt, loạt thực phẩm chức năng gắn mác "Hoàng Hường" từng bị xử phạt

Trước khi bị bắt, loạt thực phẩm chức năng gắn mác "Hoàng Hường" từng bị xử phạt

Doanh nhân Hoàng Hường vừa bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng là ai?

Doanh nhân Hoàng Hường vừa bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng là ai?

Doanh nhân Hoàng Hường khai gì khi bị bắt về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

Doanh nhân Hoàng Hường khai gì khi bị bắt về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng