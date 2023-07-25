'Tứ đại mỹ nhân' Hồng Kông Trương Mạn Ngọc vướng tin đồn sang Anh định cư

Diễn viên Trương Mạn Ngọc, 59 tuổi, được cho sang Anh sống sau thời gian ít hoạt động tại quê nhà.

Theo Sina, một số người gặp Trương Mạn Ngọc tại một trung tâm thương mại ở Anh. Diễn viên ăn mặc bụi bặm, trẻ trung, đội mũ lưỡi trai khi bước vào một cửa hàng trang sức sang trọng ở Anh. Sau khi nhận ra diễn viên nổi tiếng, người này xin chữ ký và đề nghị chụp ảnh chung nhưng Trương Mạn Ngọc từ chối. Một số người phỏng đoán Trương Mạn Ngọc không muốn bị chú ý. Trương Mạn Ngọc xuất hiện tại một trung tâm thương mại ở Anh Một số nguồn tin cho hay gần một năm nay, Trương Mạn Ngọc sang Anh sống và ở London. Nơi này thân thuộc với cô vì khi còn nhỏ, cô đã sống ở Anh một thời gian dài cùng bố mẹ.

Trương Mạn Ngọc thường sống ẩn dật, tung tích của cô rất bí ẩn Những năm gần đây, ngoại trừ thỉnh thoảng xuất hiện trong các sự kiện thời trang, Trương Mạn Ngọc thường sống ẩn dật, tung tích của cô rất bí ẩn. Cô thậm chí còn từ chối tham gia một số buổi tụ tập bạn bè trong giới. Một nguồn tin cho hay ngôi sao Tâm trạng khi yêu hiện độc thân. Chồng cũ - đạo diễn người Pháp Olivier Assayas - từng mời cô đóng một phim của anh nhưng cô từ chối. Trương Mạn Ngọc là một huyền thoại diễn xuất, một tượng đài nhan sắc kinh điển của làng điện ảnh Hoa ngữ Nhắc đến Trương Mạn Ngọc khán giả nhớ ngay đến một huyền thoại diễn xuất, một tượng đài nhan sắc kinh điển của làng điện ảnh Hoa ngữ. Nữ diễn viên sinh năm 1964 tại Hồng Kông nhưng từ khi lên 8 tuổi, cô đã sớm theo gia đình đến Anh định cư. Cũng nhờ đó, ở Trương Mạn Ngọc sở hữu nét đẹp thanh tú, cổ điển, quý phái đậm chất Á đông lại cũng mang vẻ phóng khoáng, gợi cảm của phụ nữ phương Tây.

Trương Mạn Ngọc tạo nên cơn sốt màn ảnh với phim Duyên phận (1984) Sau thời gian sống ở nước ngoài, năm 1983, Trương Mạn Ngọc về Hương cảng tham dự Hoa hậu Hồng Kông và giành ngôi Á hậu rồi tiến vào vòng bán kết Hoa hậu thế giới cùng năm. Danh hiệu sắc đẹp đã trải đường cho mỹ nhân trẻ gia nhập TVB. Không lâu sau, Trương Mạn Ngọc tạo nên cơn sốt màn ảnh với phim Duyên phận (1984). Ở tuổi gần chạm ngưỡng 60, Trương Mạn Ngọc không còn giàu có, vung tiền thoải mái như trước China Times đưa tin hồi tháng 1/2019, vì không có nhu cầu gặp gỡ, tiếp xúc với thế giới bên ngoài, Trương Mạn Ngọc ngày càng bị cuốn vào lối sống cô độc, khép kín, không bạn bè, không người thân bên cạnh. Tình trạng này đã kéo dài một vài năm trở lại đây. Cũng theo tờ báo nói trên, nữ diễn viên đã bí mật chuyển từ biệt thự sang trọng để đến sống tại một khu bình dân. Ở tuổi gần chạm ngưỡng 60, Trương Mạn Ngọc không còn giàu có, vung tiền thoải mái như trước.

Sự thật tin đồn 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Trương Mạn Ngọc nghèo khổ ở tuổi xế chiều Những năm qua, Trương Mạn Ngọc hạn chế gặp gỡ bạn bè, người thân, mỗi ngày bầu bạn với thú cưng, chính vì vậy những thông tin về nữ minh tinh vô cùng ít ỏi.

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