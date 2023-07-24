Ngô Tuyên Nghi gây tranh vì giả trai, còn doạ người xem vì diễn xuất quá lố

Sao quốc tế 24/07/2023 22:45

Dự án cổ trang Lang Quân Không Như Ý do Trần Triết Viễn và Ngô Tuyên Nghi đóng chính đang thu hút sự chú ý của khán giả khi là phần hậu truyện của Thái Tử Phi Thăng Chức Ký.

Trở lại trong Lang Quân Không Như Ý, Ngô Tuyên Nghi đóng vai nữ chính Tề Ba - cô nàng đỏng đảnh, hài hước và là con của Tề Thịnh, nam chính tác phẩm Thái Tử Phi Thăng Chức Ký. Cô được Khuê Mộc Lang (Trần Triết Viễn) - "vua sói" có ngoại hình ngộ lạ ngỏ lời lấy làm vợ, tạo ra biết bao tình huống dở khóc dở cười. Ban đầu cô nàng không thích người chồng mới này do nghĩ anh xấu xí, song đâu biết rằng đó chỉ là tạo hình khi đêm xuống của anh.

Ngô Tuyên Nghi gây tranh vì giả trai, còn doạ người xem vì diễn xuất quá lố - Ảnh 1Ngô Tuyên Nghi gây tranh vì giả trai, còn doạ người xem vì diễn xuất quá lố - Ảnh 2

Tuy nhiên, khi thể hiện một kiểu vai "lầy lội", gây cười nhưng Ngô Tuyên Nghi vẫn diễn rất gượng ép và thiếu tự nhiên. Khán giả cho rằng cô nàng vẫn chưa có sự tiến bộ nào từ các dự án trước, thậm chí nhiều lần dọa người xem bởi những biểu cảm quá lố. Nhiều lần nhân vật Tề Ba trợn mắt, phồng lỗ mũi khiến ai nấy giật mình, ngoài ra còn có cách diễn sống sượng do khuôn miệng vốn không tự nhiên của chính Ngô Tuyên Nghi.

 

Chưa dừng lại ở đó, Ngô Tuyên Nghi còn có màn giả trai gây thất vọng trong Lang Quân Không Như Ý. Dù đã dán râu nhưng tạo hình của Tề Ba vẫn rất "con gái", giống như đang xem thường IQ của khán giả. Một số ý kiến còn nhắc đến màn giả trai "như không" của Cúc Tịnh Y năm xưa trong Như Ý Phương Phi, mỉa mai rằng phải chăng Ngô Tuyên Nghi học hỏi từ đây.

 

Ngô Tuyên Nghi gây tranh vì giả trai, còn doạ người xem vì diễn xuất quá lố - Ảnh 3Ngô Tuyên Nghi gây tranh vì giả trai, còn doạ người xem vì diễn xuất quá lố - Ảnh 4Ngô Tuyên Nghi gây tranh vì giả trai, còn doạ người xem vì diễn xuất quá lố - Ảnh 5

Lang Quân Không Như Ý kể về Tề Ba công chúa (Ngô Tuyên Nghi) tỉnh dậy phát hiện mình bị bắt đến hoá thú tộc kỳ bí lạ lùng, trở thành Vương phi đợi gả của đại vương hoá thú Khuê Mộc Lang (Trần Triết Viễn). Sau nhiều lần Tề Ba chạy trốn không thành, còn bị một nam nhân tên Lý Hùng khiến cuộc sống điên đảo. Khuê Mộc Lang và Lý Hùng, ban ngày và ban đêm, Tề Ba không biết mình đã phá được bí mật động trời của hoá thú tộc.

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