Scandal chấn động làng giải trí Hoa ngữ của Ngô Diệc Phàm khiến dư luận dậy sóng. Mới dây, trên MXH còn xuất hiện thông tin nam diễn viên vì sợ tội mà cắn lưỡi tự tử ngay trong nhà giam.

Sau khi bị cảnh sát bắt giữ để điều tra về hành vi chuốc rượu, ép phá thai nhiều thiếu nữ, Ngô Diệc Phàm đứng trước nguy cơ nhận hình thức xử phạt nặng nề.

Sáng 6/8, HK01 đưa tin, trên MXH Weibo đang xôn xao về tin đồn Ngô Diệc Phàm cắn lưỡi tự sát trong tù. Tin tức này ngay lập tức khiến netizen xôn xao và bàng hoàng.

Cụ thể, đêm 5/8, một bài viết với nhan đề: "Sốc: Ngô Diệc Phàm đã tự sát trong tù vì sợ hãi". Nội dung bài viết nói rằng, Ngô Diệc Phàm đã vô cùng hoảng sợ sau khi bị bắt và cắn lưỡi vào lúc 8h tối.

Bài viết trên Weibo - Ảnh: HK01

Mặc dù thông tin này đã khiến cư dân mạng tranh luận gay gắt những nhiều người cho rằng việc tung tin đồn này đã đi quá xa và không có căn cứ. Hơn nữa, cho đến thời điểm hiện tại, phía cảnh sát Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức. Đây vẫn chỉ là những tin đồn vu vơ trên MXH.

Trước đó, ngày 3/8, Ifeng cho biết, nam diễn viên bước đầu thừa nhận có hành vi quan hệ tình dục với một cô gái 14 tuổi. Ngoài ra, một số tên tuổi trong showbiz cũng là đồng phạm của anh. Song, danh tính những người này chưa được công bố và đang khiến dư luận xứ Trung dậy sóng không ngừng.

Hiện, bê bối liên quan đến Ngô Diệc Phàm vẫn đang là đề tài nóng trong dư luận. Sau khi vụ việc bùng nổ, nhiều hình ảnh và tin đồn liên quan đến nam diễn viên đã liên tục gây bão dư luận. Có thể kể đến loạt ảnh cắt ghép Ngô Diệc Phàm mặc áo tù nhân, hay đoạn video được cho là cảnh Ngô Diệc Phàm bị đánh đập dã man trong tù... Tuy nhiên phía cảnh sát khẳng định đó hoàn toàn là cắt ghép để câu view, câu like, không có căn cứ. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục thu thập chứng cứ và tiến hành làm rõ vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-ngo-diec-pham-so-toi-can-luoi-tu-tu-ngay-trong-nha-giam-thuc-hu-ra-sao-416301.html