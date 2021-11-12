Vừa đăng quang, Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc sở hữu 'điều không tưởng' từ năm 13 tuổi, Kim Duyên có đối thủ cực mạnh?

Sao quốc tế 12/11/2021 14:54

Mang điều này góp mặt tại cuộc thi thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc sẽ khiến các đối thủ dè chừng.

Theo Sina, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc diễn ra vào ngày 9/11 tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Người đẹp 21 tuổi, Dương Thi Duẫn, giành vương miện danh giá. 

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Vừa đăng quang, Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc sở hữu 'điều không tưởng' từ năm 13 tuổi, Kim Duyên có đối thủ cực mạnh? - Ảnh 2

 Nhan sắc đỉnh cao của Tân Hoa hậu hoàn vũ Trung Quốc

Sina cho biết Dương Thi Duẫn đến từ Bắc Kinh, cao 1,79 m. Cô đang theo học chuyên ngành Đạo diễn Nghệ thuật tại Học viện Truyền thông Trung Quốc. Dương Thi Duẫn được nhận xét là sinh viên ưu tú, năng nổ. 

Trên Sohu, Dương Thi Duẫn cho biết sẽ cố gắng đạt thành tích tốt nhất tại Miss Universe. "Tôi chỉ có một tháng chuẩn bị hành trang đến đấu trường sắc đẹp hàng đầu thế giới. Tôi hứa hoàn thành trách nhiệm", cô gái 21 tuổi nói. Sau Miss Universe lần thứ 70, tân hoa hậu chia sẻ dự định tấn công ngành giải trí, và thi lên cao học để lấy bằng thạc sĩ.

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Vừa đăng quang, Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc sở hữu 'điều không tưởng' từ năm 13 tuổi, Kim Duyên có đối thủ cực mạnh? - Ảnh 4

Mỹ nhân sở hữu gương mặt hoàn hảo

Trong lịch sử, Trung Quốc từng có đại diện Zhuo Ling giành ngôi vị Á hậu 2 tại Hoa hậu Hoàn vũ 2002, Luo Zili lọt top 5 tại Hoa hậu Hoàn vũ 2011, Jin Ye lọt top 16 tại Hoa hậu Hoàn vũ 2013 và Roxette Qiu lọt top 16 Hoa hậu Hoàn vũ 2017.

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Kim Duyên sẽ chạm trán đối thủ cực mạnh

Shi Yin Yang là đại diện thứ 20 của Trung Quốc góp mặt tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2020 sẽ bắt đầu vào tháng 12 tới ở Eilat, Israel và hiện có hơn 70 đại diện đăng ký tham dự. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ - Andrea Meza của Mexico sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

Ảnh: Tổng hợp

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Từ khóa:   Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc Kim Duyên Miss Universe 2021

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