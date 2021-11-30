Tin buồn này khiến cho "Đại úy Yoo" phải tạm gác lại mọi hoạt động nghệ thuật của mình.
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Sáng ngày 30/11, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin người bà đáng kính của Song Joong Ki đã đột ngột qua đời. Được biết, bà của nam diễn viên đã qua đời vào ngày 28/11 và tang lễ sẽ được tổ chức vào hôm nay (30/11). Tuy nhiên vì ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên tang lễ được tổ chức riêng tư và không có người đến viếng.
Khi hay tin bà mình qua đời, nam diễn viên của "Hậu duệ Mặt Trời" đã tạm ngừng mọi hoạt động nghệ thuật và túc trực bên gia đình tại nhà tang lễ từ ngày 28/11 để chuẩn bị cho tang lễ của bà. Hiện tại, chàng "Vincenzo" đang chuẩn bị quay phim mới "The Youngest Son Of The Chaebol Family". Hàng loạt netizen đã để lại những lời bình luận an ủi, chia buồn với mất mát của nam diễn viên và gia đình sau biến cố thần tượng mình vừa trải qua.
Ảnh: Allkpop