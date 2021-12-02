Sao bao lần bị tấn công ác ý, Song Hye Kyo được fan làm điều này khiến dân mạng nức lòng

Sao quốc tế 02/12/2021 17:02

Song Hye Kyo được fan bảo vệ vì thời gian qua nữ diễn viên gặp nhiều tin đồn ác ý.

Đại diện hội người hâm mộ của Song Hye Kyo tuyên bố hôm 1/12, hiện có nhiều cuộc tấn công ác ý nhằm vào diễn viên trên Internet nhưng công ty quản lý của cô không có bất kỳ biện pháp tăng cường nào để bảo vệ nghệ sĩ. Nhóm người hâm mộ quyết định gửi fax, viết thư và sử dụng xe tải biểu tình để phản ứng lại công ty.

Những người hâm mộ Song Hye Kyo nhấn mạnh, công ty quản lý của nữ diễn viên không quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ. Nhóm chỉ ra, diễn viên Yoo Ah In - người cùng công ty với Song Hye Kyo - cũng bị tấn công ác ý trên mạng nhưng công ty cũng hoàn toàn phớt lờ.

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Nữ diễn viên có lượng fan lớn khắp châu Á

Trước đây, minh tinh từng nhiều lần kiện những người tung tin thất thiệt, làm tổn hại danh dự cô. Năm 2016, người phát tán tin "Song Hye Kyo là nhân tình của chính khách" bị tòa án phạt 3 triệu won (khoảng 60 triệu đồng).

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Dù bị chê nhưng phim nào có cô đều hot

Khán giả nhận định: “Song Hye Kyo không bao giờ thử bất cứ điều gì mới, không bao giờ có biến hóa tạo hình, không bao giờ thay đổi biểu cảm gương mặt khác lạ hơn hay thử cảnh hành động… Cô ấy luôn luôn giậm chân tại chỗ. Ngay việc đọc lời thoại cũng giống như đọc sách giáo khoa. Tôi không hiểu tại sao mọi người vẫn chọn cô ấy đóng phim“, “Các nhân vật của Song Hye Kyo luôn giống nhau, diễn xuất của chị này cũng luôn giống nhau. Song Hye Kyo nên nghĩ về tuổi tác của bản thân và cố gắng biến đổi lối diễn xuất bằng cách thử một thể loại phim khác đi”…

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Nữ minh tinh có sự nghiệp vô cùng rực rỡ

Song Hye Kyo gia nhập làng giải trí năm 1996 sau khi giành giải thưởng trong một cuộc thi người mẫu. Khi 18 tuổi, cô gặt hái thành công vang dội với vai chính trong Trái tim mùa thu. Tiếp đó, người đẹp nổi danh với All in, Ngôi nhà hạnh phúc, The world that they live in, Hậu duệ mặt trời... Theo Hankookilbo, Hye Kyo và đồng nghiệp Jeon Ji Hyun nhận cátxê 200 triệu won (hơn 3,8 tỷ đồng) cho một tập phim truyền hình - cao nhất giới sao nữ Hàn Quốc. Ở tuổi 40, người đẹp là đại sứ của nhiều thương hiệu xa xỉ quốc tế.

Ảnh: Tổng hợp

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