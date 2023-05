Nữ minh tinh có sự nghiệp vô cùng rực rỡ

Song Hye Kyo gia nhập làng giải trí năm 1996 sau khi giành giải thưởng trong một cuộc thi người mẫu. Khi 18 tuổi, cô gặt hái thành công vang dội với vai chính trong Trái tim mùa thu. Tiếp đó, người đẹp nổi danh với All in, Ngôi nhà hạnh phúc, The world that they live in, Hậu duệ mặt trời... Theo Hankookilbo, Hye Kyo và đồng nghiệp Jeon Ji Hyun nhận cátxê 200 triệu won (hơn 3,8 tỷ đồng) cho một tập phim truyền hình - cao nhất giới sao nữ Hàn Quốc. Ở tuổi 40, người đẹp là đại sứ của nhiều thương hiệu xa xỉ quốc tế.

Ảnh: Tổng hợp