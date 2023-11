Dù là nữ minh tinh hàng đầu xứ Hàn, Song Hye Kyo vẫn bị chê 'tơi tả' trong phim mới vì 'màu cũ'

Tái xuất màn ảnh với phim 'Now, We are Breaking Up', Song Hye Kyo trở lại màn ảnh với phim 'Now, We are Breaking Up' tuy nhiên nữ minh tinh xứ Hàn gây thất vọng vì lựa chọn vai diễn an toàn và quen thuộc qua năm tháng.

Đây là bộ phim đưa mỹ nhân trở lại sự nghiệp sau hai năm ly hôn Song Joong Ki. Song Hye Kyo vào vai Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế một hãng thời trang. Young Eun thành đạt nhưng cô độc. Vài năm sau cái chết của người yêu cũ, cô tìm thấy những rung động mới với chàng nhiếp ảnh gia tự do Yoon Jae Gook (do diễn viên Jang Ki Yong kém cô 11 tuổi đảm nhận).