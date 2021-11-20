Dù là nữ minh tinh hàng đầu xứ Hàn, Song Hye Kyo vẫn bị chê 'tơi tả' trong phim mới vì 'màu cũ'

Song Hye Kyo bị chê trong phim mới dù độ hot của phim thu hút nhiều khán giả đón xem từng tập.
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Tái xuất màn ảnh với phim 'Now, We are Breaking Up', Song Hye Kyo trở lại màn ảnh với phim 'Now, We are Breaking Up' tuy nhiên nữ minh tinh xứ Hàn gây thất vọng vì lựa chọn vai diễn an toàn và quen thuộc qua năm tháng.
Đây là bộ phim đưa mỹ nhân trở lại sự nghiệp sau hai năm ly hôn Song Joong Ki. Song Hye Kyo vào vai Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế một hãng thời trang. Young Eun thành đạt nhưng cô độc. Vài năm sau cái chết của người yêu cũ, cô tìm thấy những rung động mới với chàng nhiếp ảnh gia tự do Yoon Jae Gook (do diễn viên Jang Ki Yong kém cô 11 tuổi đảm nhận).
Dẫn đầu rating tối 12/11, tập 1 của phim có 11 cảnh vào top tìm kiếm trên mạng xã hội Naver của Hàn Quốc, gây chú ý nhất với cảnh tình một đêm của hai nhân vật chủ chốt. Đón tuổi 40, Song Hye Kyo khoe vẻ nhuận sắc và phong cách thời trang sành điệu. Cô cũng được ghi nhận đẹp đôi bên Jang Ki Yong. Nhưng trái với kỳ vọng, diễn xuất của cô gây tranh cãi. Một bộ phận khán giả chê nữ diễn viên diễn đơ cứng và nói thoại tiếng Pháp dở.
Tuy nhiên, theo một số khán giả khác thì qua hai tập đầu, “phản ứng hóa học” giữa Song Hye Kyo và bạn diễn kém tuổi Jang Ki Yong đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Những phân đoạn tán tỉnh, thân mật, tình tứ… của họ diễn ra tự nhiên.
Bây giờ, chúng ta đang chia tay do Lee Gil Bok làm đạo diễn và Je In viết kịch bản. Phim đang chiếu trên đài SBS vào tối thứ 6 và 7 hằng tuần. Ngoài Song Hye Kyo và Jang Ki Yong, tác phẩm còn có sự góp mặt của dàn sao Kim Joo Hun, Park Hyo Joo, Yoon Na Moo, Yoon Jung Hee, Sehun (EXO) và Yura (Girl’s Day’s)…
Song Hye Kyo (sinh ngày 22 tháng 11 năm 1981) là nữ diễn viên người Hàn Quốc. Cô đã trở nên nổi tiếng thông qua những vai chính trong các bộ phim truyền hình Trái tim mùa thu (2000), Một cho tất cả (2003), Ngôi nhà hạnh phúc (2004), Gió đông năm ấy (2013), Hậu duệ mặt trời (2016) và Gặp gỡ (2018). Tại Việt Nam cô cũng có lượng fan hùng hậu không hề kém cạnh các ngôi sao thế giới.
Ảnh: Tổng hợp