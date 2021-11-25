SỐC: Nữ ca sĩ nổi tiếng bị sảy thai ngay trước đêm diễn, chỉ vừa công khai chia tay bạn trai được 1 tháng

"Trước đó, tôi đã rất hào hứng để chia sẻ với mọi người rằng làm thế nào để hoàn thành đêm diễn tại LA vào tối mai mà không để ai biết tôi đang mang thai. Đến buổi hôm sau, tôi lại phải suy nghĩ đến việc làm sao để tinh thần không suy sụp khi trình diễn trên sân khấu.

Mới đây, nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới Jessie J đã khiến người hâm mộ vô cùng bàng hoàng khi chia sẻ việc mình vừa bị sảy thai. Cụ thể, Jessi J đã đăng tải trên trang Instagram cá nhân hình ảnh chụp cùng một kết quả xét nghiệm với thông báo "không còn tìm thấy nhịp tim của đứa bé nữa".

Sau khi tôi đi siêu âm lần 3 thì bác sĩ cho biết không thể tìm thấy nhịp tim của đứa bé nữa. Sáng hôm nay tôi hoảng loạn, tôi không thể kìm chế cảm xúc của mình. Tôi còn không biết có nên chia sẻ câu chuyện hay là không.

Jessie J chia sẻ hình ảnh cầm que thử thai, thông báo tim thai đã ngừng đập - Ảnh: @Jessie J.

Điều tôi mong muốn lúc này là được trình diễn. Không phải tôi đang cố trốn tránh nỗi buồn mà tôi nghĩ điều đó sẽ giúp tôi khá hơn. Nhiều người khuyên tôi nên hoãn buổi biểu diễn, nhưng âm nhạc theo tôi từ bé và tôi biết nó sẽ giúp ích cho tôi trong thời điểm này.

Tôi quyết định có con theo mong muốn của chính bản thân mình. Đó là điều tôi nên làm trong quãng đời ngắn ngủi của mình. Có thai là một việc rất diệu kỳ, tôi sẽ không quên cảm giác đó và tôi biết mình sẽ có thai lần nữa.

Thật sự tôi vẫn đang rất hoảng loạn. Nhưng tôi biết mình rồi sẽ ổn thôi. Tôi biết rằng hàng triệu phụ nữ trên thế giới cũng đã từng gánh chịu nỗi đau này, thậm chí họ còn đối mặt với những cảm xúc tồi tệ hơn. Tôi đồng cảm với các bạn. Tôi có thể sẽ không còn vui tươi như trước đây, nhưng trái tim tôi sẽ tĩnh lặng và bình an ở đó", nguyên văn chia sẻ của Jessie J.

Hình ảnh nữ ca sĩ ở những tháng đầu của thai kỳ - Ảnh: @Jessie J

Dưới bài đăng của Jessie J, bạn bè và đông đảo người hâm mộ gửi lời chia buồn, động viên tới nữ ca sĩ.

Được biết, Jessie J sảy thai sau một tháng cô thông báo chia tay bạn trai gốc Việt là vũ công Max Pham. Vào tháng 10, chủ nhân bản hit Bang Bang viết trên Instagram, cô và Max đã kết thúc mối quan hệ hẹn hò và vẫn duy trì tình bạn. Jessie khẳng định "không có căng thẳng nào xảy ra", họ chia rẽ chỉ vì không còn tình cảm.

"Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời. Cả hai chúng tôi đều rất tôn trọng và yêu thương nhau", Jessie tâm sự.