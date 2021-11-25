Chính thức: Kết quả xét nghiệm PCR của 3 thành viên BLACKPINK và tình hình sức khỏe của Lisa ra sao?

Sao quốc tế 25/11/2021 10:47

Sau nửa ngày chờ đợi thì YG đã cập nhật thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của BLACKPINK cũng như Lisa cho người hâm mộ.

Chiều tối 24/11, thông tin Lisa mắc Covid-19 được YG xác nhận đã khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Đặc biệt là trước đó, Lisa từng gặp mặt Jennie, Jisoo và Rosé. 

Theo thông báo từ YG, cả 3 không bị phân loại vào nhóm tiếp xúc trực tiếp với Lisa (F1), riêng Rosé vẫn nằm trong diện có nguy cơ nhiễm cao vì trước đó từng tiếp xúc với một staff cũng là F0. 

Để đảm bảo sức khỏe cho các thành viên, công ty đã làm thực hiện xét nghiệm PCR cho cả 4. Trong thông báo mới nhất của YG cho biết, Jennie, Jisoo, Rosé đều đã âm tính với virus SARS-Cov-2. Ngoài ra, hiện tại, sức khỏe của Lisa vẫn đang ổn định, không có triệu chứng đáng ngờ.

Trước đó, cả 4 thành viên của Blackpink đều đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine Covid-19 và thường xuyên làm xét nghiệm trước mỗi lịch trình quan trọng, nhất là trước và sau khi từ nước ngoài trở về Hàn Quốc

Chính thức: Kết quả xét nghiệm PCR của 3 thành viên BLACKPINK và tình hình sức khỏe của Lisa ra sao? - Ảnh 1
Thông tin Lisa (áo đen bìa trái) mắc Covid-19 được YG xác nhận đã khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng 

 

Đại diện YG cho hay: "Công ty cũng như các nghệ sĩ đã đặc biệt chú ý đến sức khỏe và sự an toàn thông qua các xét nghiệm. Chúng tôi hy vọng và cầu chúc Lisa nhanh chóng hồi phục, đồng thời sẽ hợp tác điều tra dịch tễ nếu cần của cơ quan kiểm dịch, cũng như thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19".

Hiện tại, phía YG vẫn chưa có thông báo chính thức về việc BLACKPINK có quay lại hoàn thành các lịch trình trong thời gian tới hay sẽ tiếp tục tạm ngưng hoạt động để tự cách ly.

Từ khóa:   BLACKPINK BLACKPINK comeback lisa nhiễm covid-19

TIN LIÊN QUAN

Hết là bản sao của BLACKPINK lại đụng độ Song Hye Kyo nhưng Ngu Thư Hân vẫn là cái bóng mờ nhạt?

Hết là bản sao của BLACKPINK lại đụng độ Song Hye Kyo nhưng Ngu Thư Hân vẫn là cái bóng mờ nhạt?

So kè BLACKPINK khi dự Fashion Week: Jisoo xinh mà nhạt, Rosé "một màu" nhàm chán?

So kè BLACKPINK khi dự Fashion Week: Jisoo xinh mà nhạt, Rosé "một màu" nhàm chán?

Jisoo (BLACKPINK) gây bão MXH chỉ với 1 bức ảnh: Danh xưng "Hoa hậu Hàn Quốc" đúng là không tự nhiên mà có!

Jisoo (BLACKPINK) gây bão MXH chỉ với 1 bức ảnh: Danh xưng "Hoa hậu Hàn Quốc" đúng là không tự nhiên mà có!

Jennie (BLACKPINK) làm nên lịch sử khi là người châu Á đầu tiên trở thành đại sứ toàn cầu của Calvin Klein

Jennie (BLACKPINK) làm nên lịch sử khi là người châu Á đầu tiên trở thành đại sứ toàn cầu của Calvin Klein

BLACKPINK 'nắm trùm' trong danh sách nữ thần tượng Hàn Quốc được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Mỹ năm 2021

BLACKPINK 'nắm trùm' trong danh sách nữ thần tượng Hàn Quốc được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Mỹ năm 2021

Biến căng: Rosé huỷ mọi lịch trình, cách ly vì tiếp xúc với F0

Biến căng: Rosé huỷ mọi lịch trình, cách ly vì tiếp xúc với F0

TIN MỚI NHẤT

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 42 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 1 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 6 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 6 giờ 42 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào