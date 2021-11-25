Chính thức: Kết quả xét nghiệm PCR của 3 thành viên BLACKPINK và tình hình sức khỏe của Lisa ra sao?

Sau nửa ngày chờ đợi thì YG đã cập nhật thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của BLACKPINK cũng như Lisa cho người hâm mộ.

Chiều tối 24/11, thông tin Lisa mắc Covid-19 được YG xác nhận đã khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Đặc biệt là trước đó, Lisa từng gặp mặt Jennie, Jisoo và Rosé.

Theo thông báo từ YG, cả 3 không bị phân loại vào nhóm tiếp xúc trực tiếp với Lisa (F1), riêng Rosé vẫn nằm trong diện có nguy cơ nhiễm cao vì trước đó từng tiếp xúc với một staff cũng là F0.

Để đảm bảo sức khỏe cho các thành viên, công ty đã làm thực hiện xét nghiệm PCR cho cả 4. Trong thông báo mới nhất của YG cho biết, Jennie, Jisoo, Rosé đều đã âm tính với virus SARS-Cov-2. Ngoài ra, hiện tại, sức khỏe của Lisa vẫn đang ổn định, không có triệu chứng đáng ngờ.

Trước đó, cả 4 thành viên của Blackpink đều đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine Covid-19 và thường xuyên làm xét nghiệm trước mỗi lịch trình quan trọng, nhất là trước và sau khi từ nước ngoài trở về Hàn Quốc

Thông tin Lisa (áo đen bìa trái) mắc Covid-19 được YG xác nhận đã khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng

Đại diện YG cho hay: "Công ty cũng như các nghệ sĩ đã đặc biệt chú ý đến sức khỏe và sự an toàn thông qua các xét nghiệm. Chúng tôi hy vọng và cầu chúc Lisa nhanh chóng hồi phục, đồng thời sẽ hợp tác điều tra dịch tễ nếu cần của cơ quan kiểm dịch, cũng như thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19".

Hiện tại, phía YG vẫn chưa có thông báo chính thức về việc BLACKPINK có quay lại hoàn thành các lịch trình trong thời gian tới hay sẽ tiếp tục tạm ngưng hoạt động để tự cách ly.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chinh-thuc-ket-qua-xet-nghiem-pcr-cua-3-thanh-vien-blackpink-va-tinh-hinh-suc-khoe-cua-lisa-ra-sao-438380.html