Nữ phụ đam mỹ 'Hạo Y Hành' Trần Dao tung bộ ảnh Hán phục đẹp như tranh vẽ

Hán phục hay trang phục của dân tộc Hán là kiểu quần áo xưa của người Trung Quốc cổ đại có lịch sử tồn tại đã mấy nghìn năm. Chúng vốn không còn được mặc ở thời hiện đại mà chỉ có thể được thấy thông qua những bộ phim cổ trang.

Mới đây, nữ diễn viên Trần Dao gây sốt cộng đồng mạng với bộ ảnh mặc Hán phục. Từng đường nét trên gương mặt của người đẹp sinh năm 1994 khiến khán giả phải say đắm. Đặc biệt, tạo hình trong bộ Hán phục càng làm nổi bật lên nhan sắc mĩ miều cùng khí chất thanh nhã toát ra từ nữ diễn viên.