Nữ phụ đam mỹ 'Hạo Y Hành' Trần Dao tung bộ ảnh Hán phục đẹp như tranh vẽ

Trần Dao khiến nhiều người rung động bởi nhan sắc xinh đẹp say đắm lòng người trong bộ Hán phục
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Hán phục hay trang phục của dân tộc Hán là kiểu quần áo xưa của người Trung Quốc cổ đại có lịch sử tồn tại đã mấy nghìn năm. Chúng vốn không còn được mặc ở thời hiện đại mà chỉ có thể được thấy thông qua những bộ phim cổ trang.
Mới đây, nữ diễn viên Trần Dao gây sốt cộng đồng mạng với bộ ảnh mặc Hán phục. Từng đường nét trên gương mặt của người đẹp sinh năm 1994 khiến khán giả phải say đắm. Đặc biệt, tạo hình trong bộ Hán phục càng làm nổi bật lên nhan sắc mĩ miều cùng khí chất thanh nhã toát ra từ nữ diễn viên.
Nổi tiếng với những vai diễn nam tính và nhân vật nữ cải nam trang, Trần Dao cuối cùng cũng khiến khán giả mãn nhãn với tạo hình xinh đẹp tuyệt trần trong trang phục Hán cổ đại. Nhan sắc lộng lẫy của cô khiến nhiều người ví như tiên tử không vướng bụi trần. Người đẹp được netizen hêt lời cảm thán vì quá xinh.
Trần Dao sinh năm 1994 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cô thuộc quản lý của công ty chế tác điện ảnh Đường Nhân (Thượng Hải). Nữ diễn viên được biết đến với vai Nhạc Khởi La trong phim “Pháp sư Vô Tâm”.
Cô cũng gây ấn tượng với khán giả khi tham gia các bộ phim như: “Cơn lốc 11 người”, “Gửi Tuổi Thanh Xuân”, “Truyền thuyết Thanh Khâu Hồ”. Niên Đại Cam Hồng, Thiếu nữ mặc khôi giáp,Thiếu nữ đại nhân,...