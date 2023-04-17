Hứa Quang Hán: diễn viên vô danh vụt sáng giữa bầu trời giải trí xứ Đài, ngày càng nhuận sắc

Gần đây nhất, nam diễn viên được khán giả trong và ngoài nước chú ý hơn qua “Muốn gặp anh” bản điện ảnh vừa được công chiếu tại Việt Nam vào tháng 2 vừa qua, nhưng ít ai biết được anh có khởi đầu lắm những chông gai.

Hứa Quang Hán sinh năm 1990, là một diễn viên, ca sĩ, người mẫu người Đài Loan. Anh được mệnh danh là “ nam thần thanh xuân ” qua các bộ phim đề tài về thanh xuân học đường, tình yêu thời thanh xuân như “Muốn gặp anh”, “Hôn lễ của em”, “Cô giáo Khương có từng yêu đương chưa?”.

Năm 2012, ký hợp đồng với công ty âm nhạc , tuy đã có kế hoạch phát triển thành một nhóm nhạc nam, nhưng cuối cùng kế hoạch lại bị huỷ và vì vấn đề hợp đồng mà anh bị công ty đóng băng 1 năm.

Năm 2011, anh tham gia buổi casting nam chính cho MV "Mr.Right" của Quách Thư Dao nhưng cuối cùng lại được chọn làm nam vai chính cho MV "Bày tỏ tình yêu".

Ngoài ra, anh còn tham gia khoá học diễn xuất trước khi quay phim "Thứ vị nam hài".

Kết quả vì vấn đề hợp đồng nên anh không thể nhận bộ phim này, sau đó anh tham gia hoạt động tuyển chọn diễn viên của Q Place.

Vai diễn của Hứa Quang Hán trong "Hương vị tình yêu Đài ". Ảnh: Internet

Hứa Quang Hán vào vai Trần Mân Hạo trong phim "Nhập tiềm lam trung lam". Ảnh: Internet

Năm 2013, hợp tác với Hồ Giai Ý, Soái Vũ, Tạ Thừa Vỹ trong phim "Nhập tiềm lam trung lam", trong phim anh diễn vào vai một Trần Mân Hạo học giỏi và có ngoại hình ưa nhìn. Đây là tác phẩm đầu tay của anh, từ đó anh chính thức gia nhập vào làng giải trí.

Hứa Quang Hán đóng chính cùng Chương Nhược Nam trong bộ phim "Hôn lễ của em".

Năm 2019, thông qua việc vào vai nam chính Vương Tuyên Thắng, bộ phim tình cảm học đường “Muốn gặp anh”, Hứa Quang Hán đã khẳng định được năng lực đi kèm với nhan sắc của mình, vụt sáng trở thành nam diễn viên được săn đón hàng đầu.

Anh từng bước chinh phục công chúng bằng tài năng và sự nghiêm túc trong nghệ thuật. Ảnh: Elle

Trong một bài phỏng vấn với tạp chí ELLE Man Đài Loan vào năm 2020, Hứa Quang Hán đã có những chia sẻ hết sức chân thành về quan điểm của bản thân trong công việc cũng như cuộc sống. Qua những chia sẻ này, có thể thấy Hứa Quang Hán thật sự là một diễn viên thành tâm kính nghiệp, luôn nỗ lực hết mình trong từng vai diễn.

Gương mặt nam tính, phong thái đĩnh đạc cùng tài năng diễn xuất có thực lực, mỹ nam “thanh xuân vườn trường” từng bước ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Ảnh: Internet

Có thể với nhiều người, sự nghiệp của Hứa Quang Hán vẫn chưa thật sự rực rỡ, nhưng đối với anh, chỉ cần có nỗ lực, thì mọi thành quả nhận được sẽ đều vô cùng xứng đáng.

Với năng lực và nhan sắc của mình, anh vụt sáng trở thành nam diễn viên được săn đón hàng đầu. Ảnh: Elle

“Đã có khoảng thời gian tôi cảm thấy thật sự khó khăn và sợ hãi, vì chính tôi cũng không biết phải đối mặt với điều này thế nào. Sau khi trở nên bình tĩnh, tôi đã tự nhủ rằng không sao cả rồi mọi thứ cũng ổn, đây chính là cuộc sống trước đó bản thân luôn khao khát. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy rất vui khi nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người và tôi luôn biết ơn sự yêu mến mà người hâm mộ dành cho tôi".