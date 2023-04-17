Hứa Quang Hán: diễn viên vô danh vụt sáng giữa bầu trời giải trí xứ Đài, ngày càng nhuận sắc

Sao quốc tế 17/04/2023 17:00

Mỹ nam “thanh xuân vườn trường” từng bước chinh phục công chúng bằng tài năng và sự nghiêm túc trong nghệ thuật.

Hứa Quang Hán sinh năm 1990, là một diễn viên, ca sĩ, người mẫu người Đài Loan. Anh được mệnh danh là “nam thần thanh xuân” qua các bộ phim đề tài về thanh xuân học đường, tình yêu thời thanh xuân như “Muốn gặp anh”, “Hôn lễ của em”, “Cô giáo Khương có từng yêu đương chưa?”.

Hứa Quang Hán: diễn viên vô danh vụt sáng giữa bầu trời giải trí xứ Đài, ngày càng nhuận sắc - Ảnh 1
Hứa Quang Hán được mệnh danh là “nam thần thanh xuân” qua các bộ phim đề tài về thanh xuân học đường. Ảnh: Internet

Gần đây nhất, nam diễn viên được khán giả trong và ngoài nước chú ý hơn qua “Muốn gặp anh” bản điện ảnh vừa được công chiếu tại Việt Nam vào tháng 2 vừa qua, nhưng ít ai biết được anh có khởi đầu lắm những chông gai.

Hứa Quang Hán: diễn viên vô danh vụt sáng giữa bầu trời giải trí xứ Đài, ngày càng nhuận sắc - Ảnh 2
Con đường sự nghiệp của anh cũng không mấy suôn sẻ. Ảnh: Internet

Năm 2011, anh tham gia buổi casting nam chính cho MV "Mr.Right" của Quách Thư Dao nhưng cuối cùng lại được chọn làm nam vai chính cho MV "Bày tỏ tình yêu".

Năm 2012, ký hợp đồng với công ty âm nhạc, tuy đã có kế hoạch phát triển thành một nhóm nhạc nam, nhưng cuối cùng kế hoạch lại bị huỷ và vì vấn đề hợp đồng mà anh bị công ty đóng băng 1 năm.

Ngoài ra, anh còn tham gia khoá học diễn xuất trước khi quay phim "Thứ vị nam hài".

Kết quả vì vấn đề hợp đồng nên anh không thể nhận bộ phim này, sau đó anh tham gia hoạt động tuyển chọn diễn viên của Q Place.

Hứa Quang Hán: diễn viên vô danh vụt sáng giữa bầu trời giải trí xứ Đài, ngày càng nhuận sắc - Ảnh 3
Vai diễn của Hứa Quang Hán trong "Hương vị tình yêu Đài ". Ảnh: Internet

 

Hứa Quang Hán: diễn viên vô danh vụt sáng giữa bầu trời giải trí xứ Đài, ngày càng nhuận sắc - Ảnh 4
Hứa Quang Hán vào vai Trần Mân Hạo trong phim "Nhập tiềm lam trung lam". Ảnh: Internet

Năm 2013, hợp tác với Hồ Giai Ý, Soái Vũ, Tạ Thừa Vỹ trong phim "Nhập tiềm lam trung lam", trong phim anh diễn vào vai một Trần Mân Hạo học giỏi và có ngoại hình ưa nhìn. Đây là tác phẩm đầu tay của anh, từ đó anh chính thức gia nhập vào làng giải trí.

Hứa Quang Hán: diễn viên vô danh vụt sáng giữa bầu trời giải trí xứ Đài, ngày càng nhuận sắc - Ảnh 5
Hứa Quang Hán đóng chính cùng Chương Nhược Nam trong bộ phim "Hôn lễ của em". 

Năm 2019, thông qua việc vào vai nam chính Vương Tuyên Thắng, bộ phim tình cảm học đường “Muốn gặp anh”,  Hứa Quang Hán đã khẳng định được năng lực đi kèm với nhan sắc của mình, vụt sáng trở thành nam diễn viên được săn đón hàng đầu.

Hứa Quang Hán: diễn viên vô danh vụt sáng giữa bầu trời giải trí xứ Đài, ngày càng nhuận sắc - Ảnh 6
Anh từng bước chinh phục công chúng bằng tài năng và sự nghiêm túc trong nghệ thuật. Ảnh: Elle

Trong một bài phỏng vấn với tạp chí ELLE Man Đài Loan vào năm 2020, Hứa Quang Hán đã có những chia sẻ hết sức chân thành về quan điểm của bản thân trong công việc cũng như cuộc sống. Qua những chia sẻ này, có thể thấy Hứa Quang Hán thật sự là một diễn viên thành tâm kính nghiệp, luôn nỗ lực hết mình trong từng vai diễn. 

Hứa Quang Hán: diễn viên vô danh vụt sáng giữa bầu trời giải trí xứ Đài, ngày càng nhuận sắc - Ảnh 7

Gương mặt nam tính, phong thái đĩnh đạc cùng tài năng diễn xuất có thực lực, mỹ nam “thanh xuân vườn trường” từng bước ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Ảnh: Internet

Có thể với nhiều người, sự nghiệp của Hứa Quang Hán vẫn chưa thật sự rực rỡ, nhưng đối với anh, chỉ cần có nỗ lực, thì mọi thành quả nhận được sẽ đều vô cùng xứng đáng. 

Hứa Quang Hán: diễn viên vô danh vụt sáng giữa bầu trời giải trí xứ Đài, ngày càng nhuận sắc - Ảnh 8
Với năng lực và nhan sắc của mình, anh vụt sáng trở thành nam diễn viên được săn đón hàng đầu. Ảnh: Elle

“Đã có khoảng thời gian tôi cảm thấy thật sự khó khăn và sợ hãi, vì chính tôi cũng không biết phải đối mặt với điều này thế nào. Sau khi trở nên bình tĩnh, tôi đã tự nhủ rằng không sao cả rồi mọi thứ cũng ổn, đây chính là cuộc sống trước đó bản thân luôn khao khát. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy rất vui khi nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người và tôi luôn biết ơn sự yêu mến mà người hâm mộ dành cho tôi". 

'Muốn gặp anh' Hứa Quang Hán từng bước 'lột xác' qua từng vai diễn

'Muốn gặp anh' Hứa Quang Hán từng bước 'lột xác' qua từng vai diễn

Hứa Quang Hán là một cái tên quen thuộc trong giới giải trí Đài Loan (Trung Quốc), dạo gần đây nam diễn viên được giới hâm mộ Việt Nam săn đón qua vai Lý Tử Duy trong bộ phim điện ảnh Muốn gặp anh. 

Xem thêm
Từ khóa:   sao quốc tế sao Hoa ngữ phim hoa ngữ Hứa Quang Hán phim của Hứa Quang Hán Hứa Quang Hán Chương Nhược Nam nam thần thanh xuân

TIN LIÊN QUAN

'Muốn gặp anh' Hứa Quang Hán từng bước 'lột xác' qua từng vai diễn

'Muốn gặp anh' Hứa Quang Hán từng bước 'lột xác' qua từng vai diễn

Xôn xao tin Ngôn Thừa Húc và Từ Hy Viên 'cắt đứt liên lạc', người trong cuộc nói gì?

Xôn xao tin Ngôn Thừa Húc và Từ Hy Viên 'cắt đứt liên lạc', người trong cuộc nói gì?

Dàn khách mời “khủng” tham dự đám cưới Đậu Kiêu và ái nữ trùm sòng bạc Macau: Đã có mặt ở Bali, hơn 120 bảo vệ và cảnh sát lo an ninh

Dàn khách mời “khủng” tham dự đám cưới Đậu Kiêu và ái nữ trùm sòng bạc Macau: Đã có mặt ở Bali, hơn 120 bảo vệ và cảnh sát lo an ninh

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/4/2023: Lưu Diệc Phi từ chối đóng phim Thành Long dù có mối quan hệ tốt, Vương Hạc Đệ đóng phim điện ảnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/4/2023: Lưu Diệc Phi từ chối đóng phim Thành Long dù có mối quan hệ tốt, Vương Hạc Đệ đóng phim điện ảnh?

Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư bị 'sao quả tạ' cản đường 'chuyển hình', phim chưa kịp lên sóng bị mất suất chiếu đài?

Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư bị 'sao quả tạ' cản đường 'chuyển hình', phim chưa kịp lên sóng bị mất suất chiếu đài?

Cung Tuấn công khai tình cảm với 'đàn chị' Dương Mịch khiến dân tình 'đẩy thuyền' tích cực

Cung Tuấn công khai tình cảm với 'đàn chị' Dương Mịch khiến dân tình 'đẩy thuyền' tích cực

TIN MỚI NHẤT

Tưởng dùng điện thoại đôi cho tiện, tôi không ngờ lại biết bí mật động trời của chồng

Tưởng dùng điện thoại đôi cho tiện, tôi không ngờ lại biết bí mật động trời của chồng

Tâm sự 54 phút trước
Bố mẹ chồng không dám dự đầy tháng cháu nội, sự thật phía sau khiến tôi chết lặng

Bố mẹ chồng không dám dự đầy tháng cháu nội, sự thật phía sau khiến tôi chết lặng

Tâm sự 54 phút trước
Bất ngờ nhận căn hộ tiền tỷ sau khi chồng qua đời, người vợ sững sờ trước sự thật

Bất ngờ nhận căn hộ tiền tỷ sau khi chồng qua đời, người vợ sững sờ trước sự thật

Tâm sự 55 phút trước
Tưởng được mẹ chồng thương nên cho 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ bàng hoàng sau cái tát

Tưởng được mẹ chồng thương nên cho 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ bàng hoàng sau cái tát

Tâm sự 55 phút trước
12 giờ đêm, nghe tiếng đập cửa dồn dập, vợ chồng tôi mở cửa rồi bàng hoàng khi thấy hàng xóm

12 giờ đêm, nghe tiếng đập cửa dồn dập, vợ chồng tôi mở cửa rồi bàng hoàng khi thấy hàng xóm

Tâm sự 56 phút trước
Nửa đêm hàng xóm liên tục đập cửa, vợ chồng tôi vừa mở cửa đã sững sờ trước cảnh tượng trước mắt

Nửa đêm hàng xóm liên tục đập cửa, vợ chồng tôi vừa mở cửa đã sững sờ trước cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 57 phút trước
Sau hơn một tháng chồng qua đời, vợ bất ngờ được trao căn hộ tiền tỷ và sự thật khiến cô sững sờ

Sau hơn một tháng chồng qua đời, vợ bất ngờ được trao căn hộ tiền tỷ và sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 58 phút trước
Đang vui vẻ cùng nhân tình, chồng mặc kệ hơn chục cuộc gọi nhỡ của vợ, sáng hôm sau tái mặt

Đang vui vẻ cùng nhân tình, chồng mặc kệ hơn chục cuộc gọi nhỡ của vợ, sáng hôm sau tái mặt

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm khi vợ đang ở cữ, sự thật phía sau khiến cô không thể tin nổi

Chồng lén sang nhà hàng xóm khi vợ đang ở cữ, sự thật phía sau khiến cô không thể tin nổi

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Mẹ chồng cho vàng ngày cưới rồi bất ngờ đòi lại, lý do phía sau khiến con dâu sững sờ

Mẹ chồng cho vàng ngày cưới rồi bất ngờ đòi lại, lý do phía sau khiến con dâu sững sờ

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê