Cung Tuấn công khai tình cảm với 'đàn chị' Dương Mịch khiến dân tình 'đẩy thuyền' tích cực

Đây là dự án phim được kỳ vọng rất lớn vào năm 2023 vì sở hữu dàn diễn viên có tiếng. Thậm chí, "Hồ yêu tiểu hồng nương" còn được cho là bom tấn cổ trang giúp vực dậy tên tuổi của Dương Mịch. Phim được đầu tư lớn, tạo hình đẹp lại thêm cốt truyện hấp dẫn nên càng thu hút khác giả hơn nữa.

Năm 2022, Dương Mịch đã có hai bộ phim lên sóng là "Cảm ơn bác sĩ" và "Định luật 80/20 của tình yêu". Dù ban đầu, phim nhận được sự chú ý nhất định từ khán giả nhưng càng về sau, tác phẩm lại gây nhiều tranh cãi. Sắp tới, nàng tiểu hoa có dự án phim "Hồ yêu tiểu hồng nương" hợp tác cùng Cung Tuấn chuẩn bị lên sóng.

Mới đây, Cung Tuấn đã bất ngờ có hành động được cho là bày tỏ tình cảm với nữ chính Đồ Sơn Hồng Hồng do Dương Mịch đóng. Cụ thể, Cung Tuấn đã được mời tham gia chương trình Thử Thách Cực Hạn mùa 9. Xuất hiện trong chương trình, chàng mỹ nam Sơn Hà Lệnh có tạo hình hồ ly vừa điển trai lại vừa đáng yêu. Tạo hình này của chàng mỹ nam gợi nhớ đến bạn diễn Dương Mịch ở Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

Ngay khi thấy những tạo hình đáng yêu này của Cung Tuấn, người hâm mộ của cặp đôi chính Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đã được phen đẩy thuyền nhiệt tình. Dù nhỏ hơn đàn chị 6 tuổi, thế nhưng với lợi thế ngoại hình cao hớn, điển trai khán giả kỳ vọng anh chàng sẽ tạo "phản ứng hóa học" tốt. Không những vậy, những phân cảnh tương tác ở hậu trường của cặp chị em này cũng được khen ngợi rất nhiều.

Hiện tại, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đã hoàn thành xong toàn bộ cảnh quay, khán giả hi vọng dự án này có thể lên sóng trong năm 2023.

Bộ phim là một trong những dự án được chú ý ngay từ khi mới công bố thông tin ban đầu do kịch bản được chuyển thể từ truyện tranh nổi tiếng, dàn diễn viên phụ toàn trai xinh gái đẹp, nhất là cặp nam nữ chính là những nghệ sĩ có nhan sắc cực phẩm cũng như danh tiếng cao trong làng giải trí Hoa ngữ. Trong phim, Dương Mịch đảm nhận vai Đồ Sơn Hồng Hồng - nữ vương của tộc hồ yêu.

Cô cứu mạng đạo sĩ Đông Phương Nguyệt Sơ (Cung Tuấn) rồi đưa anh về núi Đồ Sơn tu luyện. Hai người sau đó rơi vào “lưới tình” và cùng nhau sát cánh chống lại kẻ ác.