'An Lạc truyện' của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn gặp khó trong việc định ngày phát sóng

Dự án phim cổ trang "An Lạc truyện" của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính hiện đang gặp trục trặc thời gian phát sóng.

Dự án phim "An Lạc truyện" do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đảm nhận vai chính là tác phẩm được khán giả rất mong chờ. Song, nhà sản xuất của bộ phim này lại khá chật vật tìm đường lên sóng sau khi đã quay xong.

"An Lạc truyện" là bộ phim cổ trang Hoa ngữ tiếp theo của Nhiệt Ba. Trong phim, mỹ nhân Tân Cương vào vai Nhậm An Lạc, Cung Tuấn vai thái tử Hàn Diệp và Lưu Vũ Ninh vai Lạc Minh Tây.

Gần đây, có thông tin cho biết "An Lạc truyện" đã chốt lịch lên sóng vào quý 2 năm 2023 này. Tuy nhiên, đây mới chỉ là tin tức chung chung, phía Youku vẫn chưa xếp lịch lên sóng cụ thể cho "An Lạc truyện" của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn.

"An Lạc truyện" có nội dung không quá khác biệt so với tác phẩm "Trường ca hành" mà Địch Lệ Nhiệt Ba đóng trước đó. Thậm chí, vai diễn Nhậm An Lạc của cô cũng khá giống với Lý Trường Ca trong "Trường ca hành". Vậy nên, đây được xem là lợi thế không nhỏ với nữ diễn viên khi cô đã có kinh nghiệm diễn xuất ở các thể loại vai diễn này.

Cộng thêm với đó, việc kết hợp với Cung Tuấn - một ngôi sao hot hiện nay cũng là lợi thế giúp bộ phim được chú ý hơn. Song, nhiều khán giả bày tỏ lo ngại nếu bị ngâm quá lâu nhiệt độ và sức hút của phim sẽ bị giảm đi không ít.

Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tinh Linh. Nội dung xoay quanh cuộc đời Nhậm An Lạc, vì gặp biến cố gia tộc mà phải lưu lạc. Trong hành trình đi tìm lại sự thật để rửa oan cho gia tộc, cô đã được thái tử Hàn Diệp cưu mang và trở thành phụ tá của chàng.

Vốn đa mưu túc trí, Nhậm An Lạc đã giúp Hàn Diệp phá giải các vụ án trong kinh thành. Đến khi chiến tranh nổ ra, Nhậm An Lạc theo chân Hàn Diệp ra chiến trận và cùng nhau chiến đấu đem lại bình an cho bách tính. Về sau, Hàn Diệp giúp Nhậm An Lạc điều tra lại vụ án của cô, rửa sạch oan khuất cho gia tộc.

