Ca sĩ Hoa Thần Vũ phải hoãn concert sau khi mua 3 mảnh đất để tổ chức

Sao quốc tế 25/04/2026 13:54

Tại điểm dừng cuối chuyến lưu diễn Hỏa tinh ở Thâm Quyến vừa qua, Hoa Thần Vũ gây chấn động khi tuyên bố đã mua 3 khu đất để xây dựng Hoả tinh lạc viên phiên bản 2.0. Từ mô hình thuê địa điểm sang sở hữu hạ tầng cố định, nam ca sĩ đang mở ra một chiến lược kinh tế, văn hóa đầy tham vọng. Các đêm nhạc Hỏa tinh là thương hiệu đã theo anh suốt gần một thập kỷ. "Chúng tôi đã mua được ba mảnh đất ở một nơi quanh năm như mùa xuân. Ở đó sẽ có hòa nhạc, ẩm thực, giải trí và cả những ngôi nhà ấm áp của chúng ta", Hoa Thần Vũ tuyên bố trên sân khấu trước hàng nghìn khán giả.

Chỉ vài giờ sau, cụm từ "Hoa Thần Vũ mua ba lô đất" leo top tìm kiếm mạng xã hội Trung Quốc. Hoa Thần Vũ cho biết ý tưởng xây dựng "Ngôi nhà của người hâm mộ" đã nhen nhóm từ năm 2018. Phiên bản Hỏa tinh lạc viên 1.0 trước đó từng tạo dấu ấn khi phá vỡ khuôn mẫu concert truyền thống như khán giả không có ghế ngồi, chỉ đứng; sân khấu ngoài trời quy mô lớn; trải nghiệm tích hợp âm nhạc - nghệ thuật - giải trí - tương tác.

Tuy nhiên, mô hình thuê đất dựng sân khấu khiến dự án liên tục đối mặt với rào cản: chi phí cao, hạn chế thời gian sử dụng địa điểm và áp lực hậu cần. Việc chuyển từ thuê mướn sang sở hữu ba khu đất đánh dấu bước chuyển chiến lược: từ nghệ sĩ biểu diễn sang nhà kiến tạo hạ tầng văn hóa.

Trong livestream mới đây, nam ca sĩ Hoa Thần Vũ bật khóc vì concert “Hỏa Tinh Lạc Viên 2.0” dự kiến tổ chức vào các ngày 1, 2, 4 và 5.5 tại sân khấu âm nhạc hồ Phủ Tiên (Trừng Giang, Ngọc Khê, Vân Nam, Trung Quốc) phải hoãn đột ngột do “yếu tố bất khả kháng”. Đáng chú ý, concert của Hoa Thần Vũ được đánh giá có mức độ đầu tư khủng và hiếm thấy trong giới giải trí Trung Quốc.

 

Đội ngũ của Hoa Thần Vũ đã hoàn thiện hơn 30 hạng mục hạ tầng cơ bản tại khu đất hoang ngoài trời như điện lực, giao thông, phòng cháy chữa cháy… Chi phí xây dựng cho mỗi sân khấu lên tới 30 triệu NDT, đồng thời huy động hơn trăm xe tải, mất nửa tháng để biến khu đất hoang thành “công viên concert”.

Concert bao gồm việc xây dựng sân khấu di động cao 72m, màn hình lớn 9.000 m², cùng các hạng mục phụ trợ như homestay chủ đề và khu chợ ẩm thực. Riêng sân khấu tạm thời đã sử dụng 2.000 tấn thép, chi phí hơn 50 triệu NDT; hệ thống âm thanh - ánh sáng được thiết kế riêng bởi đội ngũ từng làm Olympic, tổng đầu tư lên tới hàng trăm triệu NDT.

Phía Hoa Thần Vũ chỉ công bố lý do concert bị hoãn do “yếu tố bất khả kháng”. Nhưng theo truyền thông Trung Quốc, nguyên nhân có thể nằm ở chính hồ Phủ Tiên.

Nhiều báo cáo cho biết, địa điểm concert cách khu vực nguồn nước cấp quốc gia loại I là hồ Phủ Tiên chưa đến 300m. Theo “Quy định bảo vệ hồ Phủ Tiên của tỉnh Vân Nam”, khu vực lõi sinh thái cấm xây dựng công trình lớn mới và tổ chức các hoạt động có thể gây ô nhiễm nguồn nước.

Lượng người đổ về concert dự kiến rất lớn, có thể gây áp lực lên hệ sinh thái mong manh của hồ. Việc cơ quan môi trường kiểm soát nghiêm ngặt sức chứa rất có thể là “giọt nước tràn ly” khiến concert không được phê duyệt.

Đáng chú ý, theo 163, dự án trước đó đã nhận được hỗ trợ đầu tư từ chính quyền thành phố Trừng Giang và phê duyệt môi trường; địa điểm nằm trong khu được phép kinh doanh, không thuộc vùng cấm sinh thái.

Những tin đồn như “vi phạm môi trường” hay “xung đột với lễ hội té nước” đều đã bị bác bỏ. Tranh cãi hiện tại tập trung vào việc: vì sao mọi thủ tục đều được duyệt trước đó, nhưng lại bị dừng sát ngày diễn.

Việc hoãn concert này cũng khiến mô hình kết hợp “âm nhạc + du lịch” bị gián đoạn. Ban đầu, dự án hướng đến xây dựng hệ sinh thái khép kín “concert + du lịch”, mỗi vé trích 10 NDT cho quỹ bảo vệ hồ Phủ Tiên, kết hợp với hệ thống lưu trú chủ đề để tạo chuỗi tiêu dùng lâu dài.

Hoa Thần Vũ ước tính tiêu tốn hàng chục triệu NDT để hoàn tiền vé 100% cho khán giả, đồng thời chi trả phí hủy vé máy bay và khách sạn - kể cả những chi phí không thuộc trách nhiệm trực tiếp.

