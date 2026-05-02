Mật ong 'siêu bổ' nếu pha đúng cách này: Bí quyết trẻ hóa và tăng đề kháng ít ai biết

Dinh dưỡng 02/05/2026 11:51

Mật ong là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Trong mật ong có chứa nhiều khoáng chất và vitamin giúp tăng sức đề kháng cho người sử dụng.

Mật ong là một chất lỏng ngọt ngào được tạo ra bởi những con ong sử dụng mật hoa từ hoa, có khoảng 320 loại mật ong khác nhau về màu sắc, mùi và hương vị.

Mật ong chứa thành phần chủ yếu là đường, cũng như hỗn hợp các axit amin, vitamin, khoáng chất, sắt, kẽm và chất chống oxy hóa. Nó thường được sử dụng như một chất làm ngọt trong thực phẩm cũng như sử dụng như một loại thuốc.

Mật ong 'siêu bổ' nếu pha đúng cách này: Bí quyết trẻ hóa và tăng đề kháng ít ai biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mật ong có thể bị nhiễm vi trùng từ thực vật, ong và bụi trong quá trình sản xuất, thu thập và chế biến. May mắn thay, với những đặc tính sẵn có của mật ong đã ngăn chặn được vi trùng này còn sống hoặc sinh sản.

Pha mật ong với nước ấm để tăng cường sức đề kháng  

Tránh pha mật ong với nước quá nóng là nguyên tắc quan trọng bậc nhất. Khi pha mật ong với nước có nhiệt độ quá cao (từ 60°C trở lên), các enzyme, vitamin và các hợp chất sinh học quý giá trong mật ong sẽ bị phá hủy. Điều này không chỉ làm giảm đi lợi ích sức khỏe mà còn có thể tạo ra các chất gây hại.

Nhiệt độ lý tưởng để pha mật ong là nước ấm khoảng 35-40°C. Ở nhiệt độ này, mật ong dễ dàng hòa tan, giữ trọn vẹn các dưỡng chất và phát huy tối đa công dụng. Bạn có thể kiểm tra bằng cách nhúng ngón tay vào nước, nếu cảm thấy ấm dễ chịu là được.

Mật ong 'siêu bổ' nếu pha đúng cách này: Bí quyết trẻ hóa và tăng đề kháng ít ai biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp mật ong với các nguyên liệu khác

Mật ong có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu khác để tạo ra các thức uống ngon miệng và tăng cường lợi ích cho sức khỏe. Mật ong và chanh là thức uống kinh điển giúp detox cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ giảm cân.

Trong khi đó, gừng có tính ấm, kết hợp với mật ong sẽ giúp làm dịu cổ họng, giảm ho và cảm lạnh. Ngoài ra, mật ong và nghệ này cực kỳ tốt cho dạ dày, giúp làm lành vết loét, giảm đau và cải thiện tiêu hóa.

Cần lưu ý gì khi sử dụng mật ong?

Lợi ích của việc uống mật ong đối với sức khỏe đã được chứng minh. Tuy nhiên, mật ong cũng có thể chứa các vi khuẩn có hại như Clostridium Botulinum. Vì vậy, mật ong có thể nguy hiểm khi dùng cho trẻ sơ sinh. Theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ, không dùng mật ong cho trẻ sơ sinh và trẻ dưới 1 tuổi vì có thể gây ngộ độc. Biểu hiện ngộ độc mật ong ở trẻ sơ sinh có thể là thở chậm, táo bón, mí mắt chảy xệ, khóc yếu, bú kém, mất kiểm soát đầu, hôn mê,...

Mật ong 'siêu bổ' nếu pha đúng cách này: Bí quyết trẻ hóa và tăng đề kháng ít ai biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngộ độc mật ong ở người lớn có thể gây tiêu chảy và nôn, sau đó là các triệu chứng nghiêm trọng như mờ mắt, yếu cơ.

Người dị ứng mật ong hoặc phấn hoa nên hạn chế dùng mật ong vì có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   mật ong công dụng của mật ong dinh dưỡng

