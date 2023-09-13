Như tất cả các loại trái cây khác, chuối cũng chứa carbs (carbonhydrate chứa 1 hoặc nhiều các phân tử đường để sinh năng lượng, gọi tắc là carbs) nhưng không nhiều. Lượng carbs trong chuối vừa đủ cho những người mắc bệnh tiểu đường có thể thưởng thức 1/2 quả khi cần ăn nhẹ. Chuối cũng rất được ưa chuộng trong chế độ ăn kiêng low-carb.

Một quả chuối kích thước trung bình cung cấp cho bạn 3 gram chất xơ, tương đương 10% nhu cầu thiết yếu mỗi ngày. Chất xơ có thể giúp ruột của bạn hoạt động tốt, đồng thời kiểm soát cholesterol, huyết áp và giảm viêm.

Ngoài ra, thực phẩm giàu chất xơ cũng khiến bạn mau no mà không cần nạp nhiều calo. Điều này khiến chuối trở thành một lựa chọn hàng đầu cho người muốn giảm cân.

Chứa nhiều Kali

Khoáng chất này rất quan trọng đối với sức khỏe của tim. Kali làm giãn thành mạch máu, đồng thời giúp cơ thể loại bỏ nhiều natri hơn qua nước tiểu, tăng sức co bóp cơ tim, điều hòa nhịp tim, từ đó kiểm soát huyết áp ổn định. Hơn nữa, kali còn làm giảm nguy cơ đột quỵ, giữ cho xương của người già khỏe mạnh và giúp cơ bắp hoạt động tốt hơn.

Nhưng quá nhiều kali sẽ không tốt cho người có vấn đề về thận. Vì thận cũng tham gia điều hòa lượng Kali trong máu, khi suy thận làm giảm thải Kali dẫn đến nồng độ Kali máu tăng cao gây ra các rối loạn nhịp tim nguy hiểm đe dọa tính mạng.

Ảnh minh họa: Internet

Người đau dạ dày có nên ăn chuối?

Nhiều người cho rằng nếu bị đau dạ dày ăn chuối sẽ làm tình trạng bệnh xấu hơn, các cơn đau trở nên dữ dội. Sự thật thì chuối rất tốt cho bộ máy tiêu hóa, lí do khuyến khích bệnh nhân đau dạ dày ăn chuối là:

- Kali có công dụng tốt trong hỗ trợ tiêu hóa, nhuận tràng, giảm các cơn đau dạ dày, kích thích sản sinh chất nhầy và bảo vệ niêm mạc dạ dày;

- Pectin trong chuối có tác dụng giảm đau, kích thích tiêu hóa và cải thiện các vấn đề của dạ dày;

- Chất chống oxy hóa delphinidin giúp phòng ngừa hình thành các khối u dạ dày, giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư;

- Chuối còn ngăn cản sự xâm nhập của vi khuẩn HP – nguyên nhân chính gây các bệnh dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

Chuối xanh thì sao?

Mặc dù chuối được đánh giá là rất tốt cho bệnh đau dạ dày, nhưng nếu người bị đau dạ dày ăn chuối không đúng cách hoặc do cơ địa thì có thể gặp phản ứng xấu. Để giảm bớt các triệu chứng của đau dạ dày với chuối, người bệnh cần lưu ý:

- Chỉ nên ăn chuối chín, không ăn chuối xanh hoặc chưa chín kỹ vì các chất trong nhựa sẽ gây kích thích dạ dày, tạo cảm giác cồn cào, khó chịu;

- Ăn chuối sau bữa cơm khoảng 20 - 30 phút, không ăn vào lúc đói;

- Lựa chọn các loại chuối phù hợp như chuối ngự, chuối cau, chuối lá, chuối tây;

- Không nên ăn chuối tiêu để tránh cảm giác đầy bụng, khó chịu, đau âm ỉ và cồn cào;

- Nên ăn từ 1 - 2 quả chuối mỗi ngày, tránh lạm dụng ăn quá nhiều.