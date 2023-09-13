Nếu bạn thấy nước mũi thường chảy bất thường ở một bên và kèm theo máu thì đây chính là dấu hiệu sớm cảnh báo ung thư vòm họng. Hầu hết bệnh nhân thường nuốt nước mũi và nhổ ra theo đường miệng vì vậy khiến nước mũi kèm theo máu dễ bị chẩn đoán nhầm hoặc bị bỏ qua. Ở giai đoạn cuối bạn sẽ thấy mũi chảy máu liên tục và rất có cầm máu.

Nếu bản thân thấy nước mũi có lẫn máu, đi kèm triệu chứng nghẹt mũi một bên, ù tai thì nên đến bệnh viện để kiểm tra ngay, vì lúc này khả năng cao ở vòm họng của bạn đang có khối u.

Chảy máu âm đạo bất thường nghĩa là âm đạo tiết ra máu dù không phải chu kỳ kinh nguyệt, đặc biệt phụ nữ mãn kinh nếu bỗng dưng thấy “vùng kín” ra máu thì nên đi khám sớm. Đây chính là dấu hiệu sớm giúp bạn nhận ra bệnh ung thư cổ tử cung dễ dàng nhất.

Ngoài việc chảy máu bất thường nếu như vùng kín của phụ nữ tiết dịch bất thường, màu sắc lạ (màu vàng, xanh như mủ hoặc lẫn máu) và có mùi khó chịu, cảm thấy ngứa ngáy… thì rất có thể đó là dấu hiệu của bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu, lúc này nếu bạn đến bệnh viện kiểm tra kịp thời thì khả năng chữa khỏi sẽ rất cao.

Ho ra máu cảnh báo ung thư phổi

Triệu chứng ban đầu của ung thư phổi có thể chỉ xuất hiện những cơn đau tức ngực, sốt và ho dai dẳng. Tuy nhiên, nếu những biểu hiện này kéo dài kèm theo triệu chứng ho ra máu thì đây chính là giai đoạn giữa hoặc cuối của bệnh ung thư phổi. Ho ra máu của ung thư phổi là tình trạng máu từ đường hô hấp dưới được ho, khạc, trào, ộc ra ngoài theo đường miệng, mũi. Lúc này các khôi u đã bắt đầu phát triển và kích thích nhu cầu ho của cơ thể. Khi khối u vỡ ra sẽ xuất hiện hiện tượng ho ra máu.

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Bệnh nhân ho ra máu lúc đầu màu đỏ tươi, có bọt lẫn đờm, sau đó chuyển dần sang sẫm màu. Trong trường hợp này, bệnh nhân cần được làm các thăm dò chẩn đoán và điều trị sớm ở bệnh viện. Để có thể biết rõ tình trạng và chữa trị kịp thời.