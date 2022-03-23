Có nên ăn chuối sau khi tập luyện hay không? Câu trả lời sẽ khiến bạn BẤT NGỜ

Ăn một quả chuối sau khi tập luyện có thể giúp tăng tốc độ phục hồi. Chuối bổ dưỡng và đặc biệt giàu nước và carb (tinh bột, đường hoặc chất xơ), cả hai đều được chứng minh là giúp cải thiện hiệu suất tập thể dục và khả năng phục hồi cơ thể.

Hầu hết mọi người có thể bổ sung đầy đủ lượng dự trữ glycogen trong cơ của họ trước khi tập luyện bằng cách đơn giản là ăn một chế độ ăn giàu carb, bất kể họ ăn thực phẩm giàu carb nhanh như thế nào sau khi tập luyện.

Ăn thực phẩm giàu carb sau khi tập thể dục sẽ thúc đẩy việc giải phóng hoóc-môn insulin, giúp vận chuyển đường từ máu vào các tế bào cơ, nơi nó được lưu trữ dưới dạng glycogen. Chuối cũng giúp các tế bào cơ trở nên nhạy cảm hơn với insulin, dễ dàng bổ sung lượng glycogen dự trữ sau khi tập thể dục.

Tuy nhiên, những người có ít hơn 24 giờ phục hồi trước buổi tập luyện tiếp theo nên ăn các loại thực phẩm giàu carb, chẳng hạn như chuối, càng nhanh càng tốt sau khi tập thể dục. Điều này giúp đẩy nhanh tốc độ hình thành glycogen trong cơ, đảm bảo bạn có thể bắt đầu buổi tập tiếp theo với lượng dự trữ glycogen được bổ sung dồi dào.

Có thể giúp cơ thể sử dụng protein hiệu quả hơn

Ăn thực phẩm giàu carb, chẳng hạn như chuối, cùng với các thực phẩm protein ngay sau khi tập thể dục là cách để giúp cơ bắp của bạn phục hồi hiệu quả hơn sau quá trình tập luyện. Lý do là carb giúp kích thích khả năng hấp thụ hoặc sử dụng protein của cơ bắp, do đó có thể làm tăng quá trình tạo cơ và hạn chế sự phân hủy của cơ.

Có thể giúp giảm viêm

Ngoài việc giàu carb, chuối còn chứa một lượng lớn các hợp chất có lợi, chẳng hạn như dopamine và polyphenol. Sự kết hợp của carb và các hợp chất này có thể giúp ngăn ngừa tình trạng viêm quá mức xảy ra sau khi tập thể dục và có thể thúc đẩy phục hồi nhanh hơn.

Ăn chuối trước, trong hoặc sau khi tập luyện có tốt không?

Mặc dù ăn chuối sau khi tập luyện có thể giúp phục hồi sức khỏe, nhưng ăn chuối trước hoặc trong khi tập luyện cũng có thể có lợi theo những cách khác nhau.

Để tối đa hóa hiệu suất trong quá trình tập luyện, bạn nên ăn chuối 30-60 phút trước khi tập luyện. Trong khi đó, ăn 1-2 quả chuối kết hợp với các nguồn carb khác có thể giúp phục hồi sau khi tập luyện. Ăn chuối trong khi tập thể dục có thể gây ra cảm giác no hoặc đầy hơi ở một số người. Nếu bạn rơi vào trường hợp này, hãy cân nhắc thử các loại thực phẩm giàu carb thay thế khác, chẳng hạn như trái cây sấy khô, nước ép trái cây hoặc các loại đồ uống thể thao.

Hãy nhớ rằng chuối không nhất thiết phải hiệu quả hơn các loại thực phẩm giàu carb và chất chống oxy hóa khác trong việc thúc đẩy quá trình tập luyện của bạn hoặc giúp bạn phục hồi sức khỏe sau khi tập. Vì vậy, nếu bạn không thích chuối, chỉ cần chọn loại trái cây mà bạn thích.

Lời kết

Giống như hầu hết các loại trái cây khác, chuối là một thực phẩm tuyệt vời để ăn sau khi tập luyện. Việc ăn chuối giúp giảm viêm và bổ sung dự trữ glycogen trong cơ, cuối cùng thúc đẩy quá trình phục hồi nhanh hơn. Vì vậy, hãy cân nhắc thêm chuối vào chế độ ăn trước hoặc sau khi tập luyện.