Cha của Gigi Supitcha Preedacharoen suy sụp khi ôm di ảnh con gái, không thể tự tay làm các thủ tục tang lễ. Một người thân khác trong gia đình phải làm thay.

Theo thông tin từ VTC news, mới đây, truyền thông Thái Lan đưa tin, nữ thần tượng Chi-Supiccha Preedacharoen (19 tuổi) đã qua đời tại căn chung cư cùng với một nam sinh viên dự bị Không quân. Hiện tại nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra và làm rõ. Theo thông tin từ phía cảnh sát, thi thể của Chi-Supiccha Preedacharoen và nam sinh viên đã được phát hiện khi người quen của nữ thần tượng đến nhà tìm vì không thể liên lạc được với cô. Cảnh sát tin rằng Chi-Supiccha Preedacharoen và nam sinh viên đã chết ít nhất 1 ngày trước đó.

Nữ thần tượng Chi-Supiccha Preedacharoen (19 tuổi) đã qua đời tại căn chung cư cùng với một nam sinh viên dự bị Không quân - Ảnh: Internet Theo thông tin từ Vietnamnet, chiều ngày 20/4/2023, Cảnh sát Thái Lan đã công bố kết quả khám nghiệm tử thi nữ ca sĩ Gigi Supitcha Preedacharoen. Cô đã bị đạn bắn vào đầu, xuyên từ thái dương phải qua bên trái, dẫn tới tử vong. Chiều cùng ngày, gia đình đã đến nhận thi thể Gigi Supitcha Preedacharoen và làm thủ tục tang lễ. Trước cái chết đột ngột của con gái, cha mẹ cô dường như không thể đứng vững. Cha của Gigi Supitcha Preedacharoen suy sụp khi ôm di ảnh con gái - Ảnh: Internet Cha của Gigi Supitcha Preedacharoen suy sụp khi ôm di ảnh con gái, không thể tự tay làm các thủ tục tang lễ. Một người thân khác trong gia đình phải làm thay.

Thi thể của Gigi Supitcha Preedacharoen được đặt trong quan tài trắng và sẽ được mang đến ngôi chùa ở Ayutthaya để làm hậu sự. Nhiều người thương xót cho số phận hẩm hiu của cô gái còn quá trẻ này. Gigi Supitcha Preedacharoen thường kể với bạn bè về những lần bị bạn trai cũ bạo hành - Ảnh: Internet Trước đó, Gigi Supitcha Preedacharoen cùng bạn trai cũ được phát hiện tử vong tại nhà riêng. Sau khi điều tra sơ bộ và lấy lời khai của những người liên quan, cảnh sát Thái Lan nghi ngờ nữ ca sĩ bị bạn trai cũ giết hại trước khi anh ta tự sát. Lúc sinh thời, nữ ca sĩ Thái Lan từng nhiều lần bị bạn trai cũ bạo hành về cả thể xác lẫn tinh thần khiến cô phải trốn chạy.

Thêm một nữ ca sĩ tử vong tại nhà riêng khiến dư luận bàng hoàng Nữ thần tượng 19 tuổi ra đi đột ngột ngay trong căn phòng của mình, hiện trường còn có một người đàn ông khiến dư luận hoang mang.

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