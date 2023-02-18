Tuần hoàn kém đừng bỏ quên những thực phẩm này, vừa giàu sắt vừa lợi tim, ăn nhiều không lo thiếu máu

Dinh dưỡng 18/02/2023 13:32

Nếu chúng ta muốn cải thiện lưu thông máu, những gì chúng ta ăn có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và thể chất của chúng ta.

Nhiều người đã áp dụng phương pháp ăn uống “thực phẩm như thuốc” trong những năm gần đây. Tuy nhiên, thực chất đây là một quan niệm cổ xưa có từ những năm 2200 trước Công Nguyên của Trung Quốc.

Tuần hoàn kém đừng bỏ quên những thực phẩm này, vừa giàu sắt vừa lợi tim, ăn nhiều không lo thiếu máu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một chế độ ăn uống bổ dưỡng với một số loại thực phẩm nhất định có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh và bảo vệ chúng ta khỏi bệnh tật. Một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng cũng giữ cho các hệ thống cơ quan của chúng ta hoạt động tối ưu.

Một phần quan trọng của một hệ thống khỏe mạnh là lưu lượng máu và lưu thông tốt. Máu của bạn chịu trách nhiệm mang tất cả các chất dinh dưỡng và oxy đến nơi cơ thể bạn cần. Nó giúp thanh lọc và giải độc cơ thể để bạn có thể trải nghiệm mức năng lượng gia tăng và tinh thần minh mẫn. Cải thiện lưu thông máu thúc đẩy quá trình lành vết thương và tái tạo tế bào nhanh hơn, tạo ra một làn da sáng hơn. Nó giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh và hệ thống tiêu hóa của bạn hoạt động tốt. Để tất cả các hệ thống cơ quan trong cơ thể hoạt động tốt nhất, một chế độ ăn uống lành mạnh chính là chất xúc tác.

Tuần hoàn kém đừng bỏ quên những thực phẩm này, vừa giàu sắt vừa lợi tim, ăn nhiều không lo thiếu máu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là danh sách 12 loại thực phẩm hàng đầu có liên quan đến cách cải thiện lưu thông máu ở chân. Những thực phẩm này đã được chứng minh là cũng giúp khôi phục lưu lượng máu đến phần còn lại của cơ thể.

1: Hạnh nhân 

Những loại hạt này chứa đầy chất béo lành mạnh và vitamin E. Vô số nghiên cứu đã chỉ ra cách các đặc tính chống oxy hóa của hạnh nhân cải thiện lưu lượng máu.

2: Quả óc chó

Tuần hoàn kém đừng bỏ quên những thực phẩm này, vừa giàu sắt vừa lợi tim, ăn nhiều không lo thiếu máu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Loại hạt này là một nguồn axit alpha-linolenic tuyệt vời. Axit béo omega-3 này có thể cải thiện sức khỏe mạch máu của bạn để lưu thông tốt hơn và giảm huyết áp.

3. Cam quýt

Các loại trái cây như cam, bưởi và chanh có chứa chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và ngăn ngừa hình thành cục máu đông, giúp máu lưu thông dễ dàng trong cơ thể.

4: Dưa hấu

Tuần hoàn kém đừng bỏ quên những thực phẩm này, vừa giàu sắt vừa lợi tim, ăn nhiều không lo thiếu máu - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Loại trái cây phổ biến theo mùa này có hàm lượng L-citrulline siêu cao, mà các nghiên cứu cho thấy có tác dụng chống tăng huyết áp. Vì tăng huyết áp làm suy yếu thành động mạch và hạn chế lưu thông, nên việc chống lại nó là rất quan trọng để có dòng máu khỏe mạnh.

5: Quả mọng

Dâu tây, quả mâm xôi và quả việt quất rất giàu chất chống oxy hóa. Chúng chứa hàm lượng anthocyanin cao, giúp tăng cường sức khỏe động mạch. Các động mạch khỏe mạnh tạo ra sự lưu thông được cải thiện.

6: Nho

Loại trái cây ngon này chứa đầy polyphenol. Riêng giống màu tím, nho cải thiện lưu thông bằng cách giúp các tiểu cầu trong máu hình thành cục máu đông. Điều này giúp giữ cho máu của bạn di chuyển tự do trong cơ thể.

7: Ớt cayenne

Loại gia vị này giúp thư giãn mạch máu và khuyến khích huyết áp khỏe mạnh, cho phép lưu thông dễ dàng và thành động mạch khỏe mạnh.

8: Nghệ

Củ nghệ có chứa chất chống viêm curcumin. Curcumin đã được chứng minh là làm tăng sản xuất oxit nitric. Điều này làm giãn mạch cho phép máu chảy dễ dàng hơn.

9: Hạt hướng dương

Hạt hướng dương là một nguồn magiê tuyệt vời, được biết là làm giảm huyết áp.

10: Quả bơ

Tuần hoàn kém đừng bỏ quên những thực phẩm này, vừa giàu sắt vừa lợi tim, ăn nhiều không lo thiếu máu - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Loại quả này rất giàu chất béo không bão hòa đơn và kali, được chứng minh là giúp giảm mức cholesterol LDL và huyết áp giúp máu lưu thông dễ dàng hơn.

11: Rau xanh

Các loại rau xanh như rau bina, cải rổ và cải xoăn giúp mở rộng các mạch máu để thúc đẩy quá trình lưu thông được cải thiện.

12: Cá

Tuần hoàn kém đừng bỏ quên những thực phẩm này, vừa giàu sắt vừa lợi tim, ăn nhiều không lo thiếu máu - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Các loại cá tốt cho sức khỏe như cá hồi, cá hồi và cá bơn chứa đầy axit béo omega-3. Những loại cá này đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ đau tim và giữ cho thành động mạch sạch sẽ.

Theo Bassmedicalgroup

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