Lo lắng vì chu kỳ 'rụng dâu' không đều, chị em đừng quên các 'chiến thần điều hòa kinh nguyệt' chính là những thực phẩm này

Dinh dưỡng 16/02/2023 17:08

Một chu kỳ kinh nguyệt trung bình lặp lại sau mỗi 28-30 ngày và bạn trải qua những khoảng thời gian ra kinh kéo dài từ 3-6 ngày.

Lo lắng vì chu kỳ 'rụng dâu' không đều, chị em đừng quên các 'chiến thần điều hòa kinh nguyệt' chính là những thực phẩm này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu chu kỳ kinh nguyệt của bạn không đều, thì bạn có thể bị buồng trứng đa nang PCOS. Một số triệu chứng khác của PCOS bao gồm tăng cân, mụn trứng cá, rụng tóc, v.v. Nếu bạn cũng đang phải đối mặt với tình trạng kinh nguyệt không đều, thì việc tiêu thụ những thực phẩm dưới đây chắc chắn có thể mang lại lợi ích cho bạn. 

Trà gừng

Lo lắng vì chu kỳ 'rụng dâu' không đều, chị em đừng quên các 'chiến thần điều hòa kinh nguyệt' chính là những thực phẩm này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trà gừng hoạt động như một phép thuật khi nói đến kinh nguyệt. Gừng có chứa một hợp chất gọi là gingerol làm giảm viêm trong cơ thể và dẫn đến các cơn co thắt tử cung giúp tiếp tục bắt đầu thời kỳ kinh nguyệt.

Để pha trà gừng, đun sôi 1 cốc nước trong chảo cùng với 1 inch gừng băm nhỏ. Đun nhỏ lửa trong ba phút. Lọc vào cốc và nhâm nhi khi còn ấm.

Vitamin C trái cây

Giới y khoa nói rằng các loại trái cây giàu vitamin C cũng có thể giúp điều kinh do sự hiện diện của axit ascorbic trong chúng.

Lo lắng vì chu kỳ 'rụng dâu' không đều, chị em đừng quên các 'chiến thần điều hòa kinh nguyệt' chính là những thực phẩm này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các loại trái cây như cam, kiwi, chanh, dâu tây và lý gai là những loại trái cây không thể thiếu nếu bạn muốn có kinh nguyệt đúng chu kỳ. Bạn có thể dùng trái cây giàu vitamin C như một món ăn nhẹ độc lập hoặc dùng chúng để làm nước ép, sinh tố hoặc sinh tố.

Đường thốt nốt

Đường thốt nốt chứa natri và kali, khi được tiêu thụ thường xuyên có thể điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt không đều của bạn. Đường thốt nốt có tính ấm tự nhiên và sẽ điều hòa kinh nguyệt trong nháy mắt. Bạn có thể làm mứt đường thốt nốt bằng cách kết hợp đường thốt nốt với hạt vừng, các loại hạt và ăn hàng ngày.

Nước cỏ cà ri

Uống một ly nước hạt cỏ cà ri mỗi ngày khi bụng đói để tận dụng tối đa lợi ích của nó. Ngâm 1 muỗng cà phê hạt cỏ cà ri trong nước qua đêm và ngày hôm sau lọc nước vào chảo. Làm ấm nó và tiêu thụ điều đầu tiên vào buổi sáng.

Nghệ

Lo lắng vì chu kỳ 'rụng dâu' không đều, chị em đừng quên các 'chiến thần điều hòa kinh nguyệt' chính là những thực phẩm này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn muốn điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt của mình, hãy thử dùng nghệ theo nhiều cách khác nhau. Bạn có thể trộn nó với sữa và thậm chí thêm đường thốt nốt để tạo ra hỗn hợp mạnh mẽ. 

Theo Times of India

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