Kết hợp 2 nguyên liệu tự nhiên này lại chẳng khác nào ''thuốc tiên'', vừa lợi gan vừa tăng miễn dịch, phụ nữ dùng giảm cân nhanh đến khó tin

Dinh dưỡng 16/02/2023 06:24

Tiêu thụ mật ong có nhiều lợi ích cho sức khỏe vì nó được biết là có đầy đủ các đặc tính chữa bệnh. Nhưng, bạn đã bao giờ uống mật ong với đinh hương chưa?

Kết hợp 2 nguyên liệu tự nhiên này lại chẳng khác nào ''thuốc tiên'', vừa lợi gan vừa tăng miễn dịch, phụ nữ dùng giảm cân nhanh đến khó tin - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiêu thụ mật ong và đinh hương cùng nhau được coi là có lợi cho sức khỏe. Vì giống như mật ong, đinh hương cũng chứa nhiều dược tính. Tiêu thụ mật ong và đinh hương cùng nhau giúp loại bỏ một số vấn đề liên quan đến sức khỏe. Dưới đây là một số lý do tại sao bạn phải tiêu thụ mật ong và đinh hương cùng nhau.

Có lợi trị cảm lạnh và cúm

Kết hợp 2 nguyên liệu tự nhiên này lại chẳng khác nào ''thuốc tiên'', vừa lợi gan vừa tăng miễn dịch, phụ nữ dùng giảm cân nhanh đến khó tin - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đinh hương và mật ong cùng nhau hoạt động như một loại xi-rô ho tự nhiên và do đặc tính chống vi-rút và vi khuẩn của chúng, giúp giảm ho và cảm lạnh.

Hỗ trợ giảm cân

Kết hợp 2 nguyên liệu tự nhiên này lại chẳng khác nào ''thuốc tiên'', vừa lợi gan vừa tăng miễn dịch, phụ nữ dùng giảm cân nhanh đến khó tin - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn muốn giảm cân, thì bạn nên tiêu thụ mật ong và đinh hương cùng nhau. Nó được cho là tăng cường trao đổi chất và do đó có thể giúp giảm cân.

Giúp giảm loét miệng

Đinh hương và mật ong đã được sử dụng theo truyền thống để chữa lành vết loét miệng. Bột đinh hương nên được trộn với mật ong và bột nghệ và bôi lên vết loét.

Cải thiện khả năng miễn dịch

Kết hợp 2 nguyên liệu tự nhiên này lại chẳng khác nào ''thuốc tiên'', vừa lợi gan vừa tăng miễn dịch, phụ nữ dùng giảm cân nhanh đến khó tin - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Mật ong và đinh hương rất giàu chất chống oxy hóa và chống vi khuẩn, vì vậy nếu bạn sử dụng hỗn hợp mật ong và đinh hương, nó sẽ tăng cường khả năng miễn dịch.

Có lợi cho gan

Kết hợp 2 nguyên liệu tự nhiên này lại chẳng khác nào ''thuốc tiên'', vừa lợi gan vừa tăng miễn dịch, phụ nữ dùng giảm cân nhanh đến khó tin - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Việc tiêu thụ mật ong và đinh hương được coi là có lợi cho gan. Vì việc tiêu thụ hỗn hợp này giúp giải độc gan, giúp gan khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến gan.

Tốt cho cổ họng

Tiêu thụ hỗn hợp đinh hương và mật ong được coi là có lợi khi có khiếu nại về đau họng và đau. Vì đinh hương và mật ong có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, giúp giảm đau và sưng tấy.

Kết hợp 2 nguyên liệu tự nhiên này lại chẳng khác nào ''thuốc tiên'', vừa lợi gan vừa tăng miễn dịch, phụ nữ dùng giảm cân nhanh đến khó tin - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên 2 nguyên liệu này chỉ mang tính bổ trợ, tăng cường sức khỏe, nó không có cách nào thay thế cho một ý kiến ​​​​y tế đủ điều kiện. Hãy luôn luôn tham khảo ý kiến ​​​​chuyên gia hoặc bác sĩ của bạn để biết thêm chi tiết nếu bạn gặp tình trạng bệnh nghiêm trọng.

Theo Times of India

Bụng âm ỉ, khó tiêu vì táo bón do thường xuyên ăn những món này, đường tiêu hóa thêm 'mệt mỏi'

Bụng âm ỉ, khó tiêu vì táo bón do thường xuyên ăn những món này, đường tiêu hóa thêm 'mệt mỏi'

Táo bón là một vấn đề phổ biến khi bụng cảm thấy khó đi tiêu. Táo bón về mặt y tế được định nghĩa là ít hơn ba lần đi tiêu mỗi tuần.

Xem thêm
Từ khóa:   lợi ích của đinh hương đinh hương và mật ong thực phẩm giúp giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 14 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 17 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 23 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 24 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 45 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 5 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe