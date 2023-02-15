Bụng âm ỉ, khó tiêu vì táo bón do thường xuyên ăn những món này, đường tiêu hóa thêm 'mệt mỏi'

Chọn thực phẩm 15/02/2023 06:41

Táo bón là một vấn đề phổ biến khi bụng cảm thấy khó đi tiêu. Táo bón về mặt y tế được định nghĩa là ít hơn ba lần đi tiêu mỗi tuần.

Nếu một người đi tiêu ít hơn một lần mỗi tuần, họ được coi là bị táo bón nặng.

Bụng âm ỉ, khó tiêu vì táo bón do thường xuyên ăn những món này, đường tiêu hóa thêm 'mệt mỏi' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các triệu chứng đầy hơi , đầy hơi hoặc đau khi đi tiêu có thể đi kèm với táo bón.

 

Cũng giống như có nhiều loại thực phẩm bạn có thể ăn để giúp ngăn ngừa hoặc giảm táo bón, có những loại thực phẩm có thể có tác dụng liên kết có thể làm cho tình trạng táo bón của bạn trở nên tồi tệ hơn. Đây là những loại thực phẩm nên tránh khi bạn bị táo bón.

 

1. Chuối

Chuối là một bài toán hóc búa khi nói đến thực phẩm gây táo bón cần tránh. Đó là vấn đề thời gian: Chuối chưa chín có thể gây táo bón; chuối chín có thể giúp giảm táo bón.

Bụng âm ỉ, khó tiêu vì táo bón do thường xuyên ăn những món này, đường tiêu hóa thêm 'mệt mỏi' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
  • Chuối xanh hoặc chưa chín hẳn gây táo bón vì còn nhiều tinh bột, cơ thể khó tiêu hóa.
  • Chuối cũng chứa chất xơ (pectin), giúp hút nước từ ruột về phía phân.
  • Nếu ai đó đã bị mất nước, điều này có thể làm cho tình trạng táo bón trở nên tồi tệ hơn.

Bé cũng có thể bị táo bón nếu ăn quá nhiều chuối. Điều độ và nhiều loại trái cây và rau cho con nhỏ của bạn là chìa khóa an toàn cho sức khỏe.

2. Nhai kẹo cao su

Không đúng nếu bạn nuốt một miếng kẹo cao su thì phải mất bảy năm để tiêu hóa. Tuy nhiên, đúng là nếu bạn nuốt nhiều miếng kẹo cao su trong một thời gian ngắn hoặc nếu bạn nuốt nhiều miếng kẹo cao su cùng với các loại thực phẩm khó tiêu khác như hạt, điều này có thể tạo ra một khối mà trong một số trường hợp hiếm gặp, làm tắc nghẽn đường tiêu hóa. Sự tắc nghẽn tiêu hóa này có thể gây táo bón.

Trẻ em dưới 5 tuổi hoàn toàn không nên nhai kẹo cao su, và nếu bạn có nhai kẹo cao su, hãy chỉ nhai một hoặc hai miếng mỗi ngày và vứt nó đi khi bạn nhai xong.

 

3. Caffein

Giống như chuối, caffein có thể đi theo một trong hai cách.

Bụng âm ỉ, khó tiêu vì táo bón do thường xuyên ăn những món này, đường tiêu hóa thêm 'mệt mỏi' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Caffeine là một chất kích thích có thể khiến một người đi ngoài nhiều hơn hoặc tiêu chảy quá mức.

Nếu một người bị mất nước, caffein trong cà phê, trà đen, cola và sô cô la có thể làm cho tình trạng táo bón trở nên tồi tệ hơn.

4. Gluten

Gluten là một loại protein có trong lúa mì, lúa mạch đen và lúa mạch.

Gluten không gây táo bón ở tất cả mọi người nhưng nó có thể gây ra vấn đề đối với một số người nhạy cảm hoặc dị ứng với nó, hoặc những người mắc chứng rối loạn tự miễn gọi là bệnh celiac.

Những người mắc bệnh celiac phải tránh tất cả các sản phẩm có chứa gluten.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn bị nhạy cảm với gluten không celiac và nó có thể gây táo bón, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn.

Có nhiều loại thực phẩm không chứa gluten để thưởng thức có thể thay thế bánh mì và mì ống thường chứa gluten.

 

5. Cơm trắng

Cơm trắng có thể gây táo bón. Có một sự khác biệt lớn giữa gạo trắng và gạo lứt.

Gạo trắng có thể dẫn đến táo bón vì đã loại bỏ trấu, cám và mầm. Đó là nơi có tất cả chất xơ và chất dinh dưỡng!

Bụng âm ỉ, khó tiêu vì táo bón do thường xuyên ăn những món này, đường tiêu hóa thêm 'mệt mỏi' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Gạo lứt có thể giúp giảm táo bón vì chưa loại bỏ được vỏ trấu, cám và mầm.

Gạo lứt là một nguồn ngũ cốc nguyên hạt tốt và chứa khoảng 3,5 g chất xơ và 5 gam protein trong 1 chén.

6. Quả hồng

Hồng là một loại trái cây phổ biến ở châu Á. Quả hồng ngọt thường không sao, nhưng quả hồng chát hơn chứa lượng tanin cao, có thể làm chậm quá trình di chuyển của thức ăn qua ruột và làm nặng thêm tình trạng táo bón.

Nếu bạn ăn quả hồng, hãy chọn loại ngọt.

 

7. Thịt đỏ

Có rất nhiều lý do để tránh thịt đỏ. Thịt đỏ có thể khiến một người bị táo bón và nó có thể gây táo bón vì nhiều lý do. Thịt đỏ:

Bụng âm ỉ, khó tiêu vì táo bón do thường xuyên ăn những món này, đường tiêu hóa thêm 'mệt mỏi' - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
  • Có nhiều chất béo, vì vậy đường tiêu hóa sẽ mất nhiều thời gian hơn để xử lý
  • Có các sợi protein cứng khiến dạ dày khó tiêu hóa
  • Giàu chất sắt, có thể gây táo bón
  • Hạn chế ăn thịt đỏ để tránh táo bón.

8. Bánh mì trắng

Mặc dù bánh mì ngũ cốc nguyên hạt có thể giúp giảm táo bón nhưng bánh mì trắng có thể gây ra hoặc làm tình trạng táo bón trở nên trầm trọng hơn. Điều này cũng áp dụng cho các sản phẩm khác có nhiều bột mì trắng như

  • bánh mì tròn
  • bánh mì giòn
  • bánh mì xoắn

Không giống như ngũ cốc nguyên hạt, bột mì trắng không có chất xơ. Những thực phẩm này chứa nhiều tinh bột và có thể hỗ trợ bạn. Nhớ chọn ngũ cốc nguyên hạt.

Theo Medicinenet

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