Giàu chất béo không bão hòa đơn, bơ cũng chứa nhiều carnitine và kali. Bơ giàu kali có thể làm giảm mức cholesterol LDL “xấu” và chúng cũng có thể hạ huyết áp. Bơ có hàm lượng natri thấp, rất lợi cho sức khỏe .

Các loại quả mọng nổi tiếng là giàu chất chống oxy hóa, bao gồm cả anthocyanin. Anthocyanin đặc biệt có lợi cho tim của bạn, vì nó có thể ngăn ngừa xơ cứng động mạch. Nó cũng giúp cơ thể giải phóng oxit nitric để giảm huyết áp.

Sô cô la đen

Sô cô la đen, một loại sô cô la thay thế lành mạnh hơn sô cô la sữa, có thể cải thiện lưu lượng máu, khi ăn sô cô la có ít nhất 85% ca cao. Các polyphenol trong sô cô la đen được cho là làm giảm stress oxy hóa và giúp cơ thể hình thành nhiều oxit nitric hơn, giúp các mạch máu giãn ra và tăng lưu lượng máu.

Cá

Các loại cá tốt cho tim mạch như cá hồi, cá thu, cá hồi, cá trích và cá bơn chứa đầy axit béo omega-3 , rất hữu ích trong việc cải thiện lưu thông máu của bạn. Ăn cá thường xuyên có nhiều lợi ích, bao gồm giảm huyết áp khi nghỉ ngơi và giữ cho động mạch của bạn không bị tắc nghẽn. Một chế độ ăn bao gồm cá cũng đã được chứng minh trong các nghiên cứu giúp giảm nguy cơ đau tim, xơ vữa động mạch và rối loạn nhịp tim (nhịp tim không đều).

Trà xanh

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Trà được biết là có tác dụng tốt cho tim và có liên quan đến việc giảm nguy cơ tim mạch. Ngoài ra, một nghiên cứu cho thấy trà xanh nhanh chóng cải thiện chức năng nội mô của hệ tuần hoàn. Mặt khác, rối loạn chức năng nội mô dẫn đến xơ vữa động mạch, thành động mạch dày lên và xơ cứng, có khả năng gây đột quỵ hoặc đau tim.

Củ hành

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Hành tây rất giàu quercetin, một loại flavonoid chống oxy hóa mạnh giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Vì thực tế này, một nghiên cứu cho thấy rằng ăn hành tây hàng ngày có thể làm tăng lưu lượng máu. Một nghiên cứu khác phát hiện ra rằng thói quen tiêu thụ rau allium ( tỏi và hành tây) giúp giảm 64% tỷ lệ mắc bệnh tim mạch.

Quả lựu

Hạt lựu chứa nhiều chất dinh dưỡng, chủ yếu là polyphenol, tannin và anthocyanin có lợi cho tim, là chất chống oxy hóa. Theo một nghiên cứu, những thứ này có thể giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch hoặc xơ cứng động mạch. Ngoài ra, uống nước ép lựu hàng ngày đã được chứng minh là cải thiện lưu lượng máu đến tim ở bệnh nhân mắc bệnh tim.

Cà chua

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Cà chua chứa nhiều carotenoid như lycopene, beta carotene và vitamin E, là những chất chống oxy hóa hiệu quả có thể làm giảm huyết áp, cải thiện lưu lượng máu và làm chậm quá trình xơ vữa động mạch.

Dưa hấu

Một loại trái cây mùa hè tinh túy, dưa hấu là một món ăn nhẹ ít calo, nhiều chất xơ. Một nghiên cứu của Đại học Bang Florida cho thấy dưa hấu có thể giúp chống lại chứng tăng huyết áp, tiền thân của bệnh tim mạch. Theo nghiên cứu, dưa hấu là một trong những nguồn cung cấp L-citrulline cao nhất, có thể làm chậm hoặc làm suy yếu sự gia tăng huyết áp động mạch chủ.

Theo Medicinenet