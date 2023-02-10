3 công thức cà phê đốt cháy mỡ thừa hiệu quả, vừa ngon vừa bổ, giảm ký tức thì

Caffeine đã nhận được sự chú ý nghiên cứu nhiều nhất trong số tất cả các chất kích thích chất béo.
- Không cần mỹ phẩm thượng hạng, mỗi ngày uống 1 ly nước ép này da dẻ hồng hào, giảm huyết áp cao, bài trừ cholesterol xấu, đặc biệt tốt cho phát đẹp
- Loại trái cây này tranh trứ danh 'quả của thiên thần', càng ăn da càng mướt mát, giảm cholesterol lại hỗ trợ huyết áp tuyệt vời
Thức uống này nổi tiếng với khả năng đẩy nhanh quá trình trao đổi chất và giải phóng chất béo khỏi mô mỡ. Trên thực tế, phần lớn các sản phẩm đốt mỡ đều có thành phần chính là caffein. Do đó, người ta đã chứng minh rằng cà phê có thể giúp bạn đốt cháy chất béo và có được vòng eo thon gọn hơn.
Các công thức do Coffeeza tuyển chọn chứa đầy hương vị thơm ngon và có các thành phần có thể giúp bạn đốt cháy chất béo
1. Cà phê gừng quế
Thành phần:
- Cà Phê Sữa - 40 ml
- Bột quế - 1/4 muỗng cà phê
- Bột nhục đậu khấu - 1/4 muỗng cà phê
- Chiết xuất vani - 1/4 muỗng cà phê
- Mật ong - 1 muỗng cà phê
- Sữa nóng có bọt ít béo - 120 ml
Sự chuẩn bị:
- Cho bột gừng khô vào cốc cà phê
- Đánh đều các nguyên liệu (mật ong, quế & chiết xuất vani) và thêm vào cốc cà phê
- Đổ một ít espresso lên hỗn hợp và trộn đều
- Thêm sữa nóng ít béo và khuấy đều
- Trang trí với bột nhục đậu khấu và quế
2. Mocha hương vị đậm đà
Thành phần:
- Bột cà phê Espresso shot- 40 ml
- Đường nâu- 1-2 muỗng
- Bột ca cao- 4 muỗng cà phê
- Bột quế- 1/4 muỗng cà phê
- Bột ớt cayenne- 1/2 muỗng cà phê
- Xi-rô vani - 1 muỗng cà phê
- Sữa nóng ít béo-120ml
- Kem trang trí
Sự chuẩn bị:
- Trộn bột ca cao cùng với các nguyên liệu khô khác (đường bột, bột quế, bột nhục đậu khấu và bột ớt cayenne) trong một cái bát.
- Đổ một ít cà phê espresso lên hỗn hợp và khuấy bằng máy đánh trứng cho đến khi hòa quyện, sau đó thêm xi-rô vani.
- Thêm sữa nóng ít chất béo vào hỗn hợp và trộn cho đến khi mịn.
- Chuyển vào cốc
- Thêm lớp phủ với kem và rắc chút thực phẩm trang trí.
3. Hạt dẻ cười Macchiato
Thành phần:
- Cà phê espresso – 40 ml
- Đường nâu - 1/4 muỗng cà phê
- Quả hồ trăn nghiền – 1 muỗng cà phê (thêm để trang trí)
- Bột thảo quả- 1 muỗng cà phê (thêm để trang trí)
- Bọt sữa ít béo
Sự chuẩn bị
- Cho quả hồ trăn đã nghiền, đường và bột bạch đậu khấu vào cốc.
- Đổ một tách cà phê espresso ấm lên và trộn đều.
- Thêm một lớp bọt sữa ít béo lên trên.
- Trang trí với một nhúm bột thảo quả và quả hồ trăn.
- Theo Times of India