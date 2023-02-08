Các chất có trong quả lựu không chỉ có khả năng chống lại tia cực tím, quét sạch các gốc tự do, giúp làn da luôn tươi trẻ mà còn giúp bảo vệ đôi mắt. Trong những năm gần đây, những phụ nữ quan tâm đến các phương pháp làm đẹp đã đổ xô sử dụng nước ép lựu với hy vọng được hưởng lợi từ đặc tính chống lão hóa và làm trắng da của nó.

Lựu rất giàu vitamin C và các chất dinh dưỡng khác, bao gồm axit ellagic, anthocyanin và flavonoid. Đây là những siêu chất chống oxy hóa có thể giúp loại bỏ các gốc tự do khỏi cơ thể và ngăn chúng gây hại cho tế bào.

Ăn lựu thường xuyên có thể tăng cường khả năng chống oxy hóa của da, tăng cường khả năng chống lại tia cực tím của da, làm chậm quá trình lão hóa một cách hiệu quả.

2. Hạ huyết áp

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Nước ép lựu rất giàu tanin có tác dụng chống xơ vữa động mạch, chống lão hóa và chống oxy hóa mạnh. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống nước ép lựu có thể làm giảm huyết áp và giúp duy trì sức khỏe tim mạch.

3. Ngăn ngừa ung thư vú

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Các hợp chất được tìm thấy trong quả lựu có thể ức chế sự tiết estrogen ở phụ nữ. Estrogen có khả năng kích thích sự gia tăng của các tế bào khối u trong ung thư vú. Một số polyphenol trong quả lựu có thể ngăn chặn hoạt động của aromatase, một loại enzyme liên quan đến quá trình tổng hợp estrogen.

4. Duy trì sức khỏe tim mạch

Chiết xuất lựu có thể giúp duy trì sức khỏe của tim bằng cách chống viêm và chống lại sự tích tụ mảng bám trong động mạch (xơ vữa động mạch).

Theo một báo cáo nghiên cứu được thực hiện trên chuột trong phòng thí nghiệm được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ , uống nước ép lựu trong 2 tuần có thể làm tăng hoạt tính của enzyme chống oxy hóa paraoxonase lên 20%, giảm quá trình oxy hóa cholesterol lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL- C), và giúp ngăn ngừa bệnh tim và xơ cứng động mạch.

5. Giảm viêm

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Các hợp chất phenolic trong quả lựu, được gọi là punicalagins, đã được chứng minh là có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Uống nước ép lựu cũng có thể làm giảm viêm ở những người mắc bệnh tiểu đường.

6. Ngăn ngừa suy giảm chức năng não bộ

Lựu chứa ellagitannin, hợp chất có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Một nghiên cứu của Ba Lan cho thấy ellagitannin làm giảm tổn thương oxy hóa và bảo vệ các dây thần kinh trong não, giúp ngăn ngừa bệnh Parkinson và Alzheimer.

7. Giảm các triệu chứng mãn kinh

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng lựu rất giàu phytoestrogen, có thể giúp ngăn ngừa và điều chỉnh các triệu chứng tiền mãn kinh và mãn kinh ở phụ nữ trước và sau khi mãn kinh, chẳng hạn như loãng xương.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng lựu rất giàu phytoestrogen, có thể giúp ngăn ngừa và điều chỉnh các triệu chứng tiền mãn kinh và mãn kinh ở phụ nữ.

8. Kháng khuẩn

Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu năm 2011 được công bố trên tạp chí Ayurvedic Khoa học Đời sống Cổ đại cho thấy lựu có chứa các hợp chất giúp loại bỏ một số vi sinh vật, bao gồm vi khuẩn, nấm men và nấm. Các hợp chất này giúp loại bỏ vi khuẩn gây hôi miệng và sâu răng.

9. Ức chế hình thành sỏi thận

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chiết xuất từ ​​quả lựu có thể làm giảm sỏi thận. Các nhà nghiên cứu tiết niệu Mỹ phát hiện ra rằng uống 1.000 mg chiết xuất quả lựu trong 90 ngày giúp ức chế sự hình thành sỏi.

Cách chọn lựu tươi

Khi chọn lựu nên chọn những quả có vỏ sáng và đều màu, chú ý xem vỏ có bị nhăn nheo, nứt nẻ hay thâm tím hay không. Nếu có chất phấn trắng ở vương miện, điều này cho thấy quả lựu đã bị hỏng và nên tránh.

Quả càng to thì cùi càng nhiều; quả càng nặng thì càng chứa nhiều nước. Vỏ của quả lựu tươi phải mỏng và đàn hồi, và phần đỉnh ở dưới quả phải cứng vừa phải.

Theo Nspirement