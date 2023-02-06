Chặn đứng tình trạng lưu thông máu kém cùng 9 loại thực phẩm giàu chất sắt, tăng lưu lượng huyết sắc tố hữu hiệu

Món ngon mỗi ngày 06/02/2023 07:07

Các vấn đề về tuần hoàn thường được điều trị bằng thuốc, nhưng ăn một số loại thực phẩm cũng có thể giúp tối ưu hóa lưu lượng máu.

Chặn đứng tình trạng lưu thông máu kém cùng 9 loại thực phẩm giàu chất sắt, tăng lưu lượng huyết sắc tố hữu hiệu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuần hoàn kém là một vấn đề phổ biến do nhiều tình trạng gây ra, như bệnh động mạch ngoại biên (PAD), tiểu đường, béo phì, hút thuốc và bệnh Raynaud. Lưu lượng máu thấp có thể dẫn đến đau, chuột rút cơ, tê, các vấn đề về tiêu hóa và cảm giác lạnh ở bàn tay và bàn chân.

Dưới đây là 9 loại thực phẩm tốt nhất giúp tăng lưu lượng máu và lưu thông trong cơ thể bạn:

Nước ép lựu

Chặn đứng tình trạng lưu thông máu kém cùng 9 loại thực phẩm giàu chất sắt, tăng lưu lượng huyết sắc tố hữu hiệu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép lựu rất giàu chất chống oxy hóa, giúp mở các mạch máu để máu lưu thông nhiều hơn. Nó cũng được biết đến với việc giữ cho các động mạch không bị cứng và dày.

Hành tây

Hành tây là một nguồn tuyệt vời của chất chống oxy hóa flavonoid, có lợi cho sức khỏe và tuần hoàn của tim bằng cách giúp các động mạch và tĩnh mạch của bạn mở rộng khi lưu lượng máu tăng lên.

Cá béo

Chặn đứng tình trạng lưu thông máu kém cùng 9 loại thực phẩm giàu chất sắt, tăng lưu lượng huyết sắc tố hữu hiệu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chế độ ăn nhiều cá ít chất béo bão hòa và nhiều axit béo Omega-3 có liên quan đến việc cải thiện lưu lượng máu và giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Củ cải đường

Củ cải đường rất giàu hóa chất tự nhiên được gọi là nitrat. Thông qua phản ứng dây chuyền, cơ thể chuyển đổi các nitrat này thành oxit nitric, một chất hóa học giúp cải thiện lưu lượng máu và huyết áp.

Rau lá xanh

Chặn đứng tình trạng lưu thông máu kém cùng 9 loại thực phẩm giàu chất sắt, tăng lưu lượng huyết sắc tố hữu hiệu - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Rau lá xanh làm loãng máu và giúp oxy lưu thông khắp cơ thể hiệu quả hơn.

Trái cây họ cam quýt

Chặn đứng tình trạng lưu thông máu kém cùng 9 loại thực phẩm giàu chất sắt, tăng lưu lượng huyết sắc tố hữu hiệu - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tiêu thụ trái cây họ cam quýt giàu flavonoid như cam, chanh và bưởi có thể làm giảm viêm trong cơ thể bạn, điều này có thể làm giảm huyết áp và xơ cứng động mạch đồng thời cải thiện lưu lượng máu. Dưa hấu cũng có thể cải thiện lưu lượng máu, vì nó chứa lycopene, một chất chống oxy hóa tự nhiên giúp cải thiện lưu thông máu.

Quả óc chó

Các loại hạt như óc chó và hạnh nhân giúp cải thiện tuần hoàn bằng cách giảm viêm và tổn thương oxy hóa trong động mạch.

Cà chua

Lycopene trong cà chua có thể bảo vệ chống lại bệnh tim mạch. Vitamin K trong cà chua giúp kiểm soát chảy máu và đông máu cũng như cải thiện lưu thông.

Quả mọng

Quả việt quất và dâu tây chứa flavonoid, giúp làm giãn động mạch, giảm sự tích tụ mảng bám và tăng lưu lượng máu.

Theo Carolinavein

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