Muốn đẹp dáng sáng da lại tốt cho cơ thể, đừng quên bổ sung 6 siêu thực phẩm này, phụ nữ ăn nhiều trẻ tươi mơn mởn

Dinh dưỡng 05/02/2023 07:58

Thực phẩm đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe và vẻ đẹp của bạn được bền bỉ lâu dài.

Có một số loại thực phẩm chứa một lượng chất dinh dưỡng nhất định cần thiết cho một bộ phận nhất định trong cơ thể chúng ta và sau đó có những loại siêu thực phẩm chứa vô số vitamin có lợi cho toàn bộ cơ thể chúng ta.

Muốn đẹp dáng sáng da lại tốt cho cơ thể, đừng quên bổ sung 6 siêu thực phẩm này, phụ nữ ăn nhiều trẻ tươi mơn mởn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những viên đá quý này tác động đến sức khỏe tổng thể của chúng ta và có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. 

Hạt lanh

Đừng để bị đánh lừa bởi kích thước của chúng, những hạt nhỏ màu nâu này chứa đầy chất dinh dưỡng. Hàm lượng axit béo omega-3 cao làm tăng sản xuất dầu tự nhiên của cơ thể và giúp giữ ẩm cho da.

Muốn đẹp dáng sáng da lại tốt cho cơ thể, đừng quên bổ sung 6 siêu thực phẩm này, phụ nữ ăn nhiều trẻ tươi mơn mởn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đó là một siêu thực phẩm tuyệt vời để hỗ trợ giảm cân. Thêm vào đó, chúng không chứa cholesterol, do đó cực kỳ tốt cho tim của bạn. Rụng tóc là một vấn đề phổ biến khác mà chúng ta phải đối mặt và những hạt này là cách tốt nhất để thúc đẩy mái tóc khỏe mạnh.

Dầu dừa

Dầu dừa là thần dược của siêu thực phẩm. Khi nói đến loại thực phẩm đa năng này, không có gì sánh bằng. Nó có thể được sử dụng để nấu ăn, làm đẹp, ăn uống và bất kỳ thứ gì khác có thể tưởng tượng được.

Dầu dừa là một loại kem dưỡng ẩm tuyệt vời có mặt trong các loại kem dưỡng da, kem bôi mặt hoặc thậm chí được bôi trực tiếp lên da. Giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ, đây cũng là một bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống của bạn.

Đu đủ

Loại trái cây nổi bật có màu cam và vàng là một loại siêu thực phẩm khác mà bạn nên thêm vào giỏ hàng của mình. Với hàm lượng papain cao, nó được sử dụng rộng rãi trong mặt nạ làm trắng da, kem và kem dưỡng da. Đu đủ rất giàu vitamin A, C và E, có nghĩa là đu đủ rất hữu ích trong việc ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe như bệnh tim do tiểu đường.

Nước ép đu đủ rất tốt cho phụ nữ có chu kỳ không đều vì nó có thể giúp bình thường hóa chu kỳ. Cuối cùng, đó cũng là một nguồn tuyệt vời để xây dựng khả năng miễn dịch của bạn.

Hạt diêm mạch

"Thức ăn làm đẹp" mà làn da của bạn cần chính là đây. Quinoa vừa giúp sản xuất collagen làm cho da đàn hồi và khỏe mạnh vừa giúp da bạn chống lại các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, đồi mồi, v.v. 

Nha đam

Muốn đẹp dáng sáng da lại tốt cho cơ thể, đừng quên bổ sung 6 siêu thực phẩm này, phụ nữ ăn nhiều trẻ tươi mơn mởn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuyệt vời như dừa, nha đam là vua của thực phẩm đa năng. Chất gel được chiết xuất từ ​​phần bên trong của cây là một loại thuốc tiên. Nó được sử dụng trong nhiều loại sản phẩm để điều trị các vấn đề về da, mụn trứng cá, sẹo và cháy nắng.

Gel lô hội thậm chí có thể được sử dụng như một sản phẩm độc lập để cải thiện kết cấu của da và làm chậm quá trình lão hóa. Uống nước ép nha đam giúp chữa táo bón và ợ nóng, nó cũng mang lại lợi ích cho hệ tiêu hóa cùng với làn da sáng mịn.

Dầu ô liu

Không gì có thể thay thế một lượng dầu ô liu tốt cho sức khỏe. Sử dụng dầu ô liu nguyên chất để giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc các vấn đề về cholesterol, tim, vú hoặc tiêu hóa. Nó không chỉ bổ sung hương vị lành mạnh cho món ăn của bạn mà còn có thể được sử dụng như một phần trong thói quen làm đẹp của bạn.

Muốn đẹp dáng sáng da lại tốt cho cơ thể, đừng quên bổ sung 6 siêu thực phẩm này, phụ nữ ăn nhiều trẻ tươi mơn mởn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đương nhiên, được đóng gói với chất chống oxy hóa chống lão hóa cùng với chất lượng dưỡng ẩm. Là một thứ thiết yếu trong bất kỳ bộ dụng cụ tự làm nào, từ bôi dầu lên tóc hoặc móng tay cho đến tẩy tế bào chết cho môi, dầu ô liu không bao giờ làm bạn thất vọng.

Theo Times of India

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