Dừng ăn trước khi ngủ để giảm cân, cách làm này có thực sự hiệu quả như bạn vẫn nghĩ?

Dinh dưỡng 01/02/2023 12:03

Khi bạn muốn giảm cân, một trong những điều đầu tiên bạn dự định hạn chế là đồ ăn nhẹ ban đêm.

Mặc dù nhiều người tin rằng ăn trước khi đi ngủ có thể khiến bạn tăng cân, nhưng nó thực sự hoạt động theo cách khác. Trên thực tế, khóa ngăn kéo đồ ăn nhẹ khi bụng đói có thể là một trong những lý do khiến bạn mất quá nhiều thời gian để đốt cháy mỡ bụng cứng đầu đó.

Chúng ta thường né tránh đồ ăn nhẹ trước khi đi ngủ vì sợ tăng cân. Nhưng chắc chắn bạn sẽ chọn một bát ngũ cốc đêm khuya ngon sau khi biết đến nghiên cứu này.

1. Nó có thể giúp giảm cân

 

Nếu bạn là một người ăn vặt đêm khuya, đây sẽ là tin tốt cho bạn. Có một bữa ăn nhẹ nhỏ, lành mạnh trước khi đi ngủ thực sự có thể giúp bạn giảm thêm vài cân.

Dừng ăn trước khi ngủ để giảm cân, cách làm này có thực sự hiệu quả như bạn vẫn nghĩ? - Ảnh 1

Nhiều người tin rằng sự trao đổi chất chậm hơn trong khi ngủ khiến bạn tăng cân, nhưng trên thực tế, quá trình trao đổi chất của bạn cũng cao vào ban đêm và cơ thể bạn cần rất nhiều năng lượng trong khi bạn ngủ. Trên thực tế, ăn vặt sau bữa tối có thể giúp bạn chế ngự cơn đói và tránh ăn quá nhiều. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ có một bát ngũ cốc và sữa 90 phút sau bữa tối có thể giúp bạn giảm trung bình 1.85 pound.

2. Bạn có thể ngủ ngon hơn

Dừng ăn trước khi ngủ để giảm cân, cách làm này có thực sự hiệu quả như bạn vẫn nghĩ? - Ảnh 2

 

Đi ngủ khi bụng đói có thể khiến bạn tỉnh táo vào ban đêm và ngủ không đủ giấc có thể dẫn đến một số hậu quả khó chịu, chẳng hạn như tăng cân và bệnh tim. Thay vì bỏ đói bản thân, hãy chọn một bữa ăn nhẹ lành mạnh trước khi đi ngủ để tận hưởng một số nhắm mắt chất lượng.

 

3. Nó giúp giữ cho lượng đường trong máu cân bằng

 

Nhiều người không thể bắt đầu ngày mới nếu không có một tách cà phê nóng vì lượng đường trong máu giảm khiến họ cảm thấy kiệt sức cho dù họ có ngủ bao nhiêu giờ.

Dừng ăn trước khi ngủ để giảm cân, cách làm này có thực sự hiệu quả như bạn vẫn nghĩ? - Ảnh 3

Những người mắc bệnh tiểu đường có thể thức dậy vào buổi sáng với lượng đường trong máu cao, ngay cả khi họ chưa ăn bất cứ thứ gì trước khi ngủ, và những người khác có thể gặp phải lượng đường trong máu thấp vào ban đêm, làm xáo trộn giấc ngủ của họ. Nếu bạn đã quen thuộc với bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy thử ăn nhẹ vào ban đêm để cân bằng lượng đường trong máu.

4. Nó có thể giúp bạn duy trì khối lượng cơ bắp

Dừng ăn trước khi ngủ để giảm cân, cách làm này có thực sự hiệu quả như bạn vẫn nghĩ? - Ảnh 4

 

Bạn có thể dành hàng giờ tại phòng tập thể dục và nâng tạ vài lần một tuần, nhưng nếu bạn đi ngủ khi bụng đói, nó thực sự có thể phá hoại mọi nỗ lực của bạn. Nếu bạn cảm thấy đói trước khi ngủ, cơ thể bạn có thể giữ cho bạn tỉnh táo về tinh thần, do đó, sẽ ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của bạn và làm chậm khả năng chuyển đổi protein thành cơ bắp của cơ thể.

Theo Brightside

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