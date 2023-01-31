Chinh phục sức khỏe minh mẫn, cải thiện trí nhớ cùng bí quyết tuyệt hảo từ chuyên gia, não bộ hạnh phúc gấp đôi

Những gì chúng ta có tác động rất lớn đến cấu trúc và hoạt động của não bộ. Một số loại thực phẩm có thể giúp cải thiện trí nhớ và sự tập trung.

Ảnh minh họa: Internet Mọi thứ chúng ta ăn luôn có tác động đến cơ thể. Cho dù đó là sức khỏe tim mạch hay chức năng nhận thức của chúng ta, lượng dinh dưỡng của chúng ta sẽ tăng cường các chức năng khác nhau trong cơ thể. Khi chúng ta già đi, bộ não của chúng ta cũng cần được chăm sóc thích hợp để ngăn chặn sự suy giảm nhận thức. Nhà dinh dưỡng học Anjali Mukerjee gần đây đã chia sẻ một bài đăng trên Instagram về các loại thực phẩm giúp tăng cường trí nhớ và sự tập trung, đồng thời có liên quan đến năng lực trí tuệ tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet "Các loại thực phẩm chúng ta ăn có thể có tác động lớn đến cấu trúc và sức khỏe của bộ não. Vì vậy, ăn một chế độ ăn uống tăng cường trí não có thể hỗ trợ cả chức năng não ngắn hạn và dài hạn, đồng thời cải thiện các nhiệm vụ trí óc, chẳng hạn như trí nhớ và sự tập trung", chuyên gia dinh dưỡng nói. Cô ấy khuyên nên ăn những thực phẩm giàu lecithin, một chất dinh dưỡng là hỗn hợp các chất béo cần thiết cho não. Thực phẩm như lúa mì, lòng đỏ trứng, các loại hạt và đậu nành có chứa lecithin. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyên nên ăn nhiều thực phẩm giàu choline, có trong trái cây.

Ảnh minh họa: Internet "Kết hợp các chất dinh dưỡng tăng cường trí não như lecithin (có trong lúa mì nguyên hạt, lòng đỏ trứng và các loại hạt) và choline (có trong nhiều loại trái cây như bơ, cam, ngũ cốc nguyên hạt và các sản phẩm từ sữa) vào chế độ ăn uống của bạn để duy trì hệ thần kinh khỏe mạnh và cải thiện trí nhớ", chuyên gia Anjali Mukerjee chia sẻ. Cô ấy nói thêm rằng việc thêm các loại thảo mộc vào chế độ ăn uống có thể giúp cải thiện các chức năng của não. Cô cho hay: "Các loại thảo mộc như bạch quả, nhân sâm và các loại thảo mộc cổ truyền có thể giúp giảm chứng mất trí nhớ và cải thiện chức năng thần kinh." Ảnh minh họa: Internet Hoạt động quan trọng nhất để đảm bảo sức khỏe não bộ tốt hơn là giấc ngủ. Chuyên gia Anjali cho biết thêm, để đảm bảo giấc ngủ ngon, hãy uống trà hoa cúc. "Hãy thư giãn và làm dịu tâm trí với trà hoa cúc, thứ có thể giúp bạn ngủ ngon hơn và cảm thấy thoải mái hơn". Theo Indiatoday

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