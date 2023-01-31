Đó là áp lực do máu tác động lên thành động mạch. Nó có xu hướng làm hỏng các mạch máu của cơ thể, do đó gây ra các bệnh về thận, bệnh tim và các vấn đề sức khỏe khác. Huyết áp nên được quan tâm, đặc biệt là trong mùa hè vì nó có xu hướng dao động thường xuyên hơn.

Huyết áp cao là một trong những tình trạng phổ biến nhất về sức khỏe . Huyết áp cao là kẻ giết người thầm lặng; trên thực tế, theo Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia (NCBI), huyết áp cho thấy sự thay đổi theo mùa.

Dưới đây là những thực phẩm mùa hè để kiểm soát huyết áp theo gợi ý của chuyên gia sức khỏe Parmeet Kaur.

Chế độ ăn kiêng dành cho người cao huyết áp nên có các loại thực phẩm có hàm lượng magiê, kali và chất xơ cao. Chúng nhất thiết phải có hàm lượng natri thấp. Đây là chế độ ăn kiêng huyết áp bạn cần tuân theo.

1. Quả mọng

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Tất cả các loại quả mọng đều chứa các hợp chất có lợi cho tim gọi là flavonoid. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng, loại trái cây giàu chất chống oxy hóa này có thể giúp giảm huyết áp cao. Thêm quả việt quất, dâu tây, v.v. vào chế độ ăn hàng ngày của bạn.

2. Sữa tách béo

Sữa tách béo rất giàu canxi và vitamin D, hai trong số đó hoạt động như một nhóm giúp giảm huyết áp một cách tự nhiên. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia, Vương quốc Anh, uống một ly sữa tách kem mỗi ngày có thể giảm tới 1/3 huyết áp. Vì vậy, hãy uống một ly sữa tách kem hàng ngày để thu được lợi ích tối đa.

3. Sữa chua

Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu được trình bày tại Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), những phụ nữ tiêu thụ 5 khẩu phần sữa chua trở lên mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp thấp hơn so với những phụ nữ tương tự hiếm khi ăn sữa chua. Vì vậy, hãy bổ sung sữa chua ướp lạnh mỗi ngày và tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh.

4. Dưa hấu

Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tăng huyết áp Hoa Kỳ, dưa hấu có thể làm giảm đáng kể huyết áp ở những người thừa cân cả khi nghỉ ngơi và khi bị căng thẳng. Áp lực lên động mạch chủ và tim giảm sau khi ăn dưa hấu.

5. Chuối

Loại trái cây nhiệt đới này rất giàu kali và thậm chí còn dễ dàng đưa vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn. Một quả chuối cung cấp 1% canxi, 8% magie và 12% kali mà bạn cần mỗi ngày.

​6. Kiwi

Theo một báo cáo được trình bày trong Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), kiwi có thể làm giảm huyết áp một cách tự nhiên. Ba quả kiwi mỗi ngày có thể ngăn ngừa huyết áp cao. Vì vậy, hãy cho kiwi vào món salad của bạn và ngăn ngừa mọi nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp.

Thực phẩm giàu axit béo omega 3 bao gồm các loại cá béo như cá hồi, cá trích, cá thu, cá ngừ, v.v. Những thực phẩm này làm giảm lượng chất béo trung tính và giảm viêm. Mùa hè này, hãy đảm bảo rằng huyết áp của bạn được điều hòa và duy trì tốt nhé.

Theo NDTV