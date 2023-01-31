Huyết áp cao là 'cửa tử thần' đe dọa sức khỏe: Chặn đứng nguy cơ bệnh từ 6 loại thực phẩm cực giàu dưỡng chất, lợi máu bổ não

Dinh dưỡng 31/01/2023 07:10

Huyết áp nên được quan tâm, đặc biệt là trong mùa hè vì nó có xu hướng dao động thường xuyên hơn.

Huyết áp cao là một trong những tình trạng phổ biến nhất về sức khỏe. Huyết áp cao là kẻ giết người thầm lặng; trên thực tế, theo Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia (NCBI), huyết áp cho thấy sự thay đổi theo mùa.

Đó là áp lực do máu tác động lên thành động mạch. Nó có xu hướng làm hỏng các mạch máu của cơ thể, do đó gây ra các bệnh về thận, bệnh tim và các vấn đề sức khỏe khác. Huyết áp nên được quan tâm, đặc biệt là trong mùa hè vì nó có xu hướng dao động thường xuyên hơn.

Huyết áp cao là 'cửa tử thần' đe dọa sức khỏe: Chặn đứng nguy cơ bệnh từ 6 loại thực phẩm cực giàu dưỡng chất, lợi máu bổ não - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chế độ ăn kiêng dành cho người cao huyết áp nên có các loại thực phẩm có hàm lượng magiê, kali và chất xơ cao. Chúng nhất thiết phải có hàm lượng natri thấp. Đây là chế độ ăn kiêng huyết áp bạn cần tuân theo.

Dưới đây là những thực phẩm mùa hè để kiểm soát huyết áp theo gợi ý của chuyên gia sức khỏe Parmeet Kaur.

1. Quả mọng

Huyết áp cao là 'cửa tử thần' đe dọa sức khỏe: Chặn đứng nguy cơ bệnh từ 6 loại thực phẩm cực giàu dưỡng chất, lợi máu bổ não - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tất cả các loại quả mọng đều chứa các hợp chất có lợi cho tim gọi là flavonoid. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng, loại trái cây giàu chất chống oxy hóa này có thể giúp giảm huyết áp cao. Thêm quả việt quất, dâu tây, v.v. vào chế độ ăn hàng ngày của bạn. 

 

2. Sữa tách béo

Sữa tách béo rất giàu canxi và vitamin D, hai trong số đó hoạt động như một nhóm giúp giảm huyết áp một cách tự nhiên. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia, Vương quốc Anh, uống một ly sữa tách kem mỗi ngày có thể giảm tới 1/3 huyết áp. Vì vậy, hãy uống một ly sữa tách kem hàng ngày để thu được lợi ích tối đa.

3. Sữa chua

Huyết áp cao là 'cửa tử thần' đe dọa sức khỏe: Chặn đứng nguy cơ bệnh từ 6 loại thực phẩm cực giàu dưỡng chất, lợi máu bổ não - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu được trình bày tại Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), những phụ nữ tiêu thụ 5 khẩu phần sữa chua trở lên mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp thấp hơn so với những phụ nữ tương tự hiếm khi ăn sữa chua. Vì vậy, hãy bổ sung sữa chua ướp lạnh mỗi ngày và tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh.

 

4. Dưa hấu

Huyết áp cao là 'cửa tử thần' đe dọa sức khỏe: Chặn đứng nguy cơ bệnh từ 6 loại thực phẩm cực giàu dưỡng chất, lợi máu bổ não - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tăng huyết áp Hoa Kỳ, dưa hấu có thể làm giảm đáng kể huyết áp ở những người thừa cân cả khi nghỉ ngơi và khi bị căng thẳng. Áp lực lên động mạch chủ và tim giảm sau khi ăn dưa hấu.

5. Chuối

Loại trái cây nhiệt đới này rất giàu kali và thậm chí còn dễ dàng đưa vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn. Một quả chuối cung cấp 1% canxi, 8% magie và 12% kali mà bạn cần mỗi ngày.

​6. Kiwi

Theo một báo cáo được trình bày trong Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), kiwi có thể làm giảm huyết áp một cách tự nhiên. Ba quả kiwi mỗi ngày có thể ngăn ngừa huyết áp cao. Vì vậy, hãy cho kiwi vào món salad của bạn và ngăn ngừa mọi nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp.

Thực phẩm giàu axit béo omega 3 bao gồm các loại cá béo như cá hồi, cá trích, cá thu, cá ngừ, v.v. Những thực phẩm này làm giảm lượng chất béo trung tính và giảm viêm. Mùa hè này, hãy đảm bảo rằng huyết áp của bạn được điều hòa và duy trì tốt nhé.

Theo NDTV

Món ăn sáng rất được người Việt ưa chuộng này siêu dinh dưỡng, vừa giảm cholesterol cao lại 'thân thiện' với tim mạch, chăm dáng tuyệt đỉnh

Món ăn sáng rất được người Việt ưa chuộng này siêu dinh dưỡng, vừa giảm cholesterol cao lại 'thân thiện' với tim mạch, chăm dáng tuyệt đỉnh

Chúng ta biết rằng bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Các chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ không ngừng khuyên dùng bột yến mạch vào bữa sáng.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm ngăn ngừa huyết áp cao thực phẩm giúp giảm huyết áp ăn gì bổ máu

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 4 giờ 26 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 7 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 8 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe