Rau bina có chứa thylacoids làm tăng mức độ hormone leptin. Loại hormone này điều chỉnh quá trình trao đổi năng lượng và kiểm soát cảm giác đói. Đây là cách thylacoids ngăn chặn sự thèm ăn dẫn đến giảm cân.

Trà xanh có chứa 2 thành phần giúp bạn giảm cân là caffeine và catechin. Loại thứ nhất giúp đốt cháy chất béo và ngăn chặn sự thèm ăn, trong khi loại thứ hai giúp tăng cường trao đổi chất và giúp loại bỏ chất béo.

Sự kết hợp của 2 thành phần này trong chiết xuất trà xanh giúp cơ thể đốt cháy calo hiệu quả hơn. Ví dụ, nghiên cứu này cho thấy rằng tiêu thụ caffein và catechin có thể giúp tăng 4% quá trình đốt cháy calo.

Đậu lăng

Đậu lăng rất tốt cho sức khỏe vì chứa nhiều axit folic, sắt, kali, thiamine và mangan. Chúng cũng rất giàu protein và chất xơ, giúp chống lại cảm giác đói hiệu quả. Chúng rất no và không chứa nhiều calo.

Gừng

Chất gingerol trong củ gừng hỗ trợ giảm cân. Một nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ gingerol hàng ngày có thể giúp bạn giảm thêm vài cân. Nó cũng giúp kiểm soát mức độ leptin, một loại hormone điều chỉnh quá trình trao đổi năng lượng và giúp ngăn chặn sự thèm ăn của bạn.

Bột yến mạch

Bột yến mạch thông thường (không phải loại ăn liền) chứa nhiều chất xơ giúp bạn no lâu hơn. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn bột yến mạch vào bữa sáng cảm thấy ít đói hơn sau đó so với những người ăn bột ngô với sữa.

Sữa chua tự nhiên

Sữa chua tự nhiên chứa nhiều protein và điều này có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Nó cũng chứa vi khuẩn sinh học tốt cho tiêu hóa của bạn. Sữa chua không béo có thể làm giảm nguy cơ béo phì và sự phát triển của bệnh tiểu đường loại 2. Đáng ngạc nhiên là sữa chua không béo thường chứa rất nhiều đường, vì vậy tốt hơn hết bạn nên tránh chúng.

Theo Brightside