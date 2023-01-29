Ăn những siêu thực phẩm ngâm này khi bụng đói, vừa ngon vừa bổ, tăng cường sức miễn dịch gấp đôi

Món ngon mỗi ngày 29/01/2023 12:17

Thuật ngữ “siêu thực phẩm” dùng để chỉ các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và ít calo. Chúng rất giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.

Bao gồm siêu thực phẩm trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn có thể giúp ngăn ngừa sự thiếu hụt vi chất dinh dưỡng và cải thiện khả năng miễn dịch của bạn.

Một cách tuyệt vời để có được một lượng siêu thực phẩm tốt là ăn chúng vào buổi sáng, sau khi uống một cốc nước.

Ăn những siêu thực phẩm ngâm này khi bụng đói, vừa ngon vừa bổ, tăng cường sức miễn dịch gấp đôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt là loại siêu thực phẩm nhỏ nhưng có tác dụng mạnh mà bạn có thể ăn vào buổi sáng. Đây là những loại thực phẩm giàu vitamin B, folate và vitamin E. Theo các chuyên gia y tế, những chất này sẽ dễ tiêu hóa và hấp thụ hơn đối với cơ thể chúng ta nếu chúng ta tiêu thụ chúng sau khi ngâm một thời gian, chẳng hạn như qua đêm.

Dưới đây là một số siêu thực phẩm dễ kiếm và lợi ích của chúng mà bạn có thể thu được bằng cách tiêu thụ chúng sau khi ngâm qua đêm.

Hạnh nhân ngâm

Hạnh nhân là một nguồn tuyệt vời của vitamin E và B6. Điều này giúp hấp thụ protein trong các tế bào não.

Ăn những siêu thực phẩm ngâm này khi bụng đói, vừa ngon vừa bổ, tăng cường sức miễn dịch gấp đôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hạnh nhân cũng chứa axit béo omega3 và omega6 giúp phát triển trí não toàn diện. Ngâm hạnh nhân tăng cường khả năng hấp thụ của các chất dinh dưỡng này.

Ngâm 5-7 quả hạnh nhân qua đêm, bóc vỏ vào buổi sáng và ăn hàng ngày trước khi uống trà hoặc cà phê, nếu bạn uống cùng.

Nho đen ngâm nước

Nho khô đen có nhiều chất xơ và ăn chúng vào buổi sáng có thể giúp bạn đi tiêu đều đặn.

Ăn những siêu thực phẩm ngâm này khi bụng đói, vừa ngon vừa bổ, tăng cường sức miễn dịch gấp đôi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nho khô ngâm cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa như polyphenol và dinh dưỡng thực vật. Những thứ này có thể giúp bảo vệ mắt bạn khỏi tổn thương gốc tự do, thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác và đục thủy tinh thể.

Những thứ này cũng có thể giúp giảm rụng tóc và các vấn đề liên quan đến miễn dịch.

Quả óc chó ngâm

Ngâm 2 quả óc chó trong nửa cốc nước qua đêm và ăn vào buổi sáng. Quả óc chó có thể giúp tăng cường sức mạnh não bộ, trí nhớ và khả năng tập trung của bạn. Bao gồm quả óc chó ngâm trong chế độ ăn uống hàng ngày của con bạn để giúp trí óc minh mẫn và giúp nâng cao kết quả học tập.

Quả sung ngâm

Tiêu thụ chỉ 2 quả sung ngâm một cách thường xuyên có thể làm nên điều kỳ diệu cho sức khỏe đường ruột của bạn.

Theo các chuyên gia, quả sung có thể giúp giảm táo bón vì chúng rất giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan. Điều này sẽ giữ cho hệ thống tiêu hóa của bạn khỏe mạnh.

Quả hồ trăn ngâm

Ăn những siêu thực phẩm ngâm này khi bụng đói, vừa ngon vừa bổ, tăng cường sức miễn dịch gấp đôi - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngâm quả hồ trăn làm cho chúng mềm hơn và tăng giá trị dinh dưỡng của nó. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ các loại hạt như quả hồ trăn và quả óc chó vào buổi sáng giúp giảm cân. Chúng cũng rất giàu chất xơ và rất tốt cho sức khỏe tiêu hóa của bạn.

Theo Times of India

Da đẹp dáng xinh dễ dàng cùng 5 thực phẩm dinh dưỡng hàng đầu, cấp collagen siêu tốc

Da đẹp dáng xinh dễ dàng cùng 5 thực phẩm dinh dưỡng hàng đầu, cấp collagen siêu tốc

Loại thực phẩm bạn ăn không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, thể lực và tâm trạng của bạn, nó cũng có thể thay đổi hình thể của bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm tăng cường hệ miễn dịch Thực phẩm tăng sức đề kháng cho cơ thể hạt ngâm tốt cho sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 4 giờ 7 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 7 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 8 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ