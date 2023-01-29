Ăn những siêu thực phẩm ngâm này khi bụng đói, vừa ngon vừa bổ, tăng cường sức miễn dịch gấp đôi

Một cách tuyệt vời để có được một lượng siêu thực phẩm tốt là ăn chúng vào buổi sáng, sau khi uống một cốc nước.

Bao gồm siêu thực phẩm trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn có thể giúp ngăn ngừa sự thiếu hụt vi chất dinh dưỡng và cải thiện khả năng miễn dịch của bạn.

Dưới đây là một số siêu thực phẩm dễ kiếm và lợi ích của chúng mà bạn có thể thu được bằng cách tiêu thụ chúng sau khi ngâm qua đêm.

Các loại hạt là loại siêu thực phẩm nhỏ nhưng có tác dụng mạnh mà bạn có thể ăn vào buổi sáng. Đây là những loại thực phẩm giàu vitamin B, folate và vitamin E. Theo các chuyên gia y tế, những chất này sẽ dễ tiêu hóa và hấp thụ hơn đối với cơ thể chúng ta nếu chúng ta tiêu thụ chúng sau khi ngâm một thời gian, chẳng hạn như qua đêm.

Hạnh nhân ngâm

Hạnh nhân là một nguồn tuyệt vời của vitamin E và B6. Điều này giúp hấp thụ protein trong các tế bào não.

Ảnh minh họa: Internet

Hạnh nhân cũng chứa axit béo omega3 và omega6 giúp phát triển trí não toàn diện. Ngâm hạnh nhân tăng cường khả năng hấp thụ của các chất dinh dưỡng này.

Ngâm 5-7 quả hạnh nhân qua đêm, bóc vỏ vào buổi sáng và ăn hàng ngày trước khi uống trà hoặc cà phê, nếu bạn uống cùng.

Nho đen ngâm nước

Nho khô đen có nhiều chất xơ và ăn chúng vào buổi sáng có thể giúp bạn đi tiêu đều đặn.

Ảnh minh họa: Internet

Nho khô ngâm cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa như polyphenol và dinh dưỡng thực vật. Những thứ này có thể giúp bảo vệ mắt bạn khỏi tổn thương gốc tự do, thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác và đục thủy tinh thể.

Những thứ này cũng có thể giúp giảm rụng tóc và các vấn đề liên quan đến miễn dịch.

Quả óc chó ngâm

Ngâm 2 quả óc chó trong nửa cốc nước qua đêm và ăn vào buổi sáng. Quả óc chó có thể giúp tăng cường sức mạnh não bộ, trí nhớ và khả năng tập trung của bạn. Bao gồm quả óc chó ngâm trong chế độ ăn uống hàng ngày của con bạn để giúp trí óc minh mẫn và giúp nâng cao kết quả học tập.

Quả sung ngâm

Tiêu thụ chỉ 2 quả sung ngâm một cách thường xuyên có thể làm nên điều kỳ diệu cho sức khỏe đường ruột của bạn.

Theo các chuyên gia, quả sung có thể giúp giảm táo bón vì chúng rất giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan. Điều này sẽ giữ cho hệ thống tiêu hóa của bạn khỏe mạnh.

Quả hồ trăn ngâm

Ảnh minh họa: Internet

Ngâm quả hồ trăn làm cho chúng mềm hơn và tăng giá trị dinh dưỡng của nó. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ các loại hạt như quả hồ trăn và quả óc chó vào buổi sáng giúp giảm cân. Chúng cũng rất giàu chất xơ và rất tốt cho sức khỏe tiêu hóa của bạn.

Theo Times of India