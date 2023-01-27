Top 4 món ăn giải nhiệt cơ thế, giúp bạn tràn đầy năng lượng khi trở lại làm việc những ngày hậu Tết

Nếu những từ cá hồi, quả óc chó và quả bơ không khiến dạ dày của bạn cồn cào thì sẽ khó gì có thể khiến bạn bị thu hút hơn nữa. Công thức món salad đơn giản này chứa đầy hương vị thơm ngon và rất phù hợp để phục vụ như một bữa trưa mùa hè.

Chuyên gia dinh dưỡng Lisa Drayer giải thích rằng để tóc phát triển, cơ thể bạn cần có axit béo, chẳng hạn như axit béo có trong cá hồi, quả óc chó và quả bơ. Drayer cũng giải thích rằng quả óc chó giúp bảo vệ tóc của bạn khỏi ánh nắng mặt trời vì chúng có chứa biotin và vitamin E.

Mặc dù bữa trưa bổ dưỡng này có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe , nhưng nó đặc biệt tốt trong thời tiết nắng nóng vì nó chứa nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho mái tóc của bạn ư, vốn có thể trở nên khô và hư tổn khi thời tiết nóng bức.

Dưa hấu Smoothie

Khi một đợt nắng nóng ập đến, bạn nên thường xuyên uống nước lạnh để giữ mát. Chúng tôi đề xuất công thức sinh tố dưa hấu tuyệt vời này.

Cho một quả dưa hấu không hạt, một ít cam, một ít rau bina, một ít gừng và một ít nước vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn hỗn hợp cho đến khi sẵn sàng phục vụ. Khi đã sẵn sàng, rót ra ly và thêm một hoặc hai viên đá và đây là một sự hoàn hảo đánh tan cái nóng.

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Theo WebMD, dưa hấu được tạo thành từ 92% là nước, vì vậy nó rất tốt cho những ngày hè khi bạn cần giữ nước tốt. Cũng như hàm lượng nước, chuyên gia dinh dưỡng Janel Funk cũng giải thích rằng 'Dưa hấu cũng chứa lycopene, giúp bảo vệ các tế bào da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời'.

Dưa hấu không phải là thành phần tốt cho sức khỏe duy nhất của món sinh tố mùa hè này. Cam có chứa kali, điều này rất quan trọng vì trong những tháng mùa hè, bạn đổ mồ hôi nhiều hơn và do đó mất kali.

Hạt lanh và granola hạnh nhân

Ngay cả khi bạn thoa kem chống nắng, làn da của bạn sẽ cần thêm một chút kích ứng trong đợt nắng nóng. Bắt đầu ngày mới của bạn với granola làm giàu da này.

Trộn một ít yến mạch cán mỏng, hạt lanh, hạnh nhân vụn, quả nam việt quất, mật ong cây thùa và một ít dầu thực vật.

Nướng trong lò khoảng 15 phút.

Sau khi nấu chín và để nguội, bạn có thể đổ granola vào bát và dùng với sữa hạnh nhân hoặc một ít sữa chua.

Bữa sáng này không chỉ giúp bạn no và chuẩn bị cho một ngày bận rộn, nóng bức mà còn chứa đầy đủ chất dinh dưỡng giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời. Hạnh nhân trong ngũ cốc có chứa vitamin E, được cho là có tác dụng bảo vệ da.

Một thử nghiệm lâm sàng kéo dài 8 ngày cho thấy khi những người tham gia được bổ sung 14 miligam vitamin E, họ trở nên ít nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời. Tương tự, hạt lanh có thể giúp giữ nước cho da theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh, điều này rất lý tưởng khi có ánh nắng mặt trời.

Sữa chua đông lạnh dâu tây và vụn sô cô la đen

Nếu bạn muốn một món ăn lành mạnh cho mùa hè, hãy thử ăn sữa chua đông lạnh. Thay vì mua một cốc sữa chua làm sẵn, hãy tự làm. Bằng cách tự chuẩn bị món ăn này, bạn sẽ có thể đảm bảo nó chứa đầy đủ chất dinh dưỡng và càng ít đường và chất béo càng tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều công thức nấu ăn tốt cho sức khỏe, nhưng sữa chua đông lạnh dâu tây sẽ kích thích vị giác của bạn. Đối với điều này, sử dụng dâu tây đông lạnh, mật ong, sữa chua Hy Lạp nguyên chất và một giọt vani. Đơn giản chỉ cần cho tất cả các thành phần này vào máy xay sinh tố và xay nó lên cho đến khi hỗn hợp chuyển sang dạng kem và mịn. Nó sẽ sẵn sàng để phục vụ ngay lập tức. Thêm một ít vụn sô cô la đen lên trên để tạo thêm một chút mê đắm.

Món ngon mùa hè này không chỉ có hương vị tuyệt vời mà còn rất tốt cho bạn. Theo Đại học Illinois Extension, dâu tây có nhiều vitamin C. NHS giải thích rằng vitamin C là một loại vitamin quan trọng vì nó giúp bảo vệ các tế bào của chúng ta.

Ngoài ra, trong những tháng mùa hè, nhiễm trùng nấm men phổ biến hơn vì nấm men phát triển mạnh trong thời tiết nóng. Tuy nhiên, theo Kinda Zeratsky, chuyên gia dinh dưỡng của Trường Y Harvard và Mayo Clinic, men vi sinh trong sữa chua Hy Lạp có thể giúp điều trị các bệnh nhiễm trùng nấm âm đạo này.

Vì vậy, như bạn có thể thấy, món sữa chua đông lạnh thú vị này có tác dụng rất lớn trong việc giữ cho bạn khỏe mạnh.

Theo Realbuzz