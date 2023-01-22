Những món ăn sáng vừa nhanh vừa bổ, sáng bận rộn vẫn đủ chất, đặc biệt có lợi cho phụ nữ

Món ngon mỗi ngày 22/01/2023 02:42

Một buổi sáng thứ Hai tươi sáng biến thành một cuộc chạy marathon nhỏ, nếu tình cờ bạn nằm trên giường để ngủ thêm mười phút. Bạn cố gắng lao vào nhà vệ sinh, mặc quần áo và chạy ra bắt xe buýt, tuy nhiên, trong tất cả sự hối hả này, bạn lại quên mất một phần rất quan trọng và thiết yếu trong buổi sáng của mình là bữa sáng. 

Tại sao bữa sáng lại quan trọng?

Hãy ăn bữa sáng của bạn như một vị vua, cũng như một nữ hoàng trong trường hợp là phụ nữ. Việc phải vật lộn để ra khỏi giường là có thật, nhưng thói quen thường xuyên bỏ bữa sáng chắc chắn sẽ khiến bạn phải trả giá bằng sức khỏe.

Những món ăn sáng vừa nhanh vừa bổ, sáng bận rộn vẫn đủ chất, đặc biệt có lợi cho phụ nữ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bữa sáng thường được gọi là “bữa ăn quan trọng nhất trong ngày” và vì những lý do chính đáng. Đúng như tên gọi, bữa sáng phá vỡ thời gian nhịn ăn qua đêm. Một bữa sáng lành mạnh giúp bổ sung nguồn cung cấp glucose để tăng mức năng lượng của bạn. Nó giúp cơ thể bạn dự trữ các chất dinh dưỡng như vitamin và khoáng chất thiết yếu. Một bữa sáng lành mạnh và cân bằng không chỉ cung cấp cho bạn năng lượng mà còn tăng cường sức mạnh não bộ và giúp bạn kiểm soát cân nặng.

Có một bữa sáng cung cấp năng lượng cho bạn với các lựa chọn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng sẽ làm nên điều kỳ diệu cho tâm trí và cơ thể của bạn. Các chất dinh dưỡng đủ điều kiện cho một bữa sáng lành mạnh bao gồm protein, carbohydrate phức hợp, canxi, vitamin C, vitamin D, v.v. Tuy nhiên, những thứ bạn cần chú ý là đường bổ sung và chất béo chuyển hóa vì rất dễ bị lạm dụng đặc biệt với chúng với đồ ăn nhẹ làm sẵn.

Do đó, hãy đảm bảo bữa sáng của bạn là sự kết hợp hoàn hảo giữa protein, carbohydrate và chất béo lành mạnh, để bạn luôn tràn đầy năng lượng và no lâu hơn. Ăn một bữa sáng mặn đảm bảo rằng lượng đường trong máu của bạn ổn định suốt cả ngày, giúp kiểm soát cảm giác thèm đường và cả mức năng lượng.

Dưới đây là một số công thức nấu ăn lành mạnh mà bạn có thể thêm vào bữa sáng của mình,

Trứng tráng

Trứng là nguồn cung cấp protein, khoáng chất và vitamin tuyệt vời và chúng cũng rất dễ làm. Bạn có thể cắt các loại rau yêu thích của mình vào ban đêm và để trong tủ lạnh qua đêm. Thêm một quả trứng vào món rau vào buổi sáng và làm món trứng ốp la hảo hạng.

Những món ăn sáng vừa nhanh vừa bổ, sáng bận rộn vẫn đủ chất, đặc biệt có lợi cho phụ nữ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể kết hợp nó với một hoặc hai lát bánh mì nguyên hạt. Nó không chỉ cung cấp cho bạn một lượng protein tốt mà những lát bánh mì được thêm vào còn giúp bạn bổ sung lượng đường trong cơ thể.

Yến mạch

Những món ăn sáng vừa nhanh vừa bổ, sáng bận rộn vẫn đủ chất, đặc biệt có lợi cho phụ nữ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ hàm lượng lớn carbohydrate phức hợp và chất xơ, yến mạch đạt điểm cao về lợi ích sức khỏe. Bạn có thể nhanh chóng nấu chúng với sữa hoặc sữa đậu nành và thêm một số loại trái cây tùy thích để tạo nên một bát bữa sáng ngon miệng mà vẫn tốt cho sức khỏe. 

Sinh tố đạm

Khi đến muộn, bạn chỉ cần lấy một loại trái cây đơn giản như táo, nho hoặc chuối và trộn với một muỗng váng sữa và một ít sữa chua để tạo thành một ly sinh tố nhanh chóng và bổ dưỡng. Bạn có thể thêm quả mọng vào bữa sáng của mình, chúng là chất chống oxy hóa tuyệt vời và giúp giảm nguy cơ ung thư.

Những món ăn sáng vừa nhanh vừa bổ, sáng bận rộn vẫn đủ chất, đặc biệt có lợi cho phụ nữ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bánh mì nướng

Bạn có thể thêm các loại gia vị theo sở thích của mình rồi làm bánh mì sandwich hoặc bánh mì nướng với các lát bánh mì nguyên cám. Bạn cũng có thể thêm các loại rau như cà chua, hành tây, v.v. để món ăn thêm hương vị. Với tất cả nhận thức này, có rất nhiều công ty đã bắt đầu cung cấp các lựa chọn bữa sáng lành mạnh làm sẵn hoặc ăn liền.

Theo Times of India

Loại thực phẩm này là 'mỏ vàng dinh dưỡng', được mệnh danh là 'sát thủ diệt ung thư', điều hòa đường huyết lại cực tốt cho phụ nữ ở kỳ mãn kinh

Loại thực phẩm này là 'mỏ vàng dinh dưỡng', được mệnh danh là 'sát thủ diệt ung thư', điều hòa đường huyết lại cực tốt cho phụ nữ ở kỳ mãn kinh

Hành tây, mặc dù là một trong những nguyên liệu cơ bản hơn trong tủ đựng thức ăn của chúng ta, nhưng rất giàu vitamin và có lợi cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   Bữa sáng chất lượng món ăn sáng ngon thực phẩm ăn buổi sáng

TIN MỚI NHẤT

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 3 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 4 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 6 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 7 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 8 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ