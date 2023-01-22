Những món ăn sáng vừa nhanh vừa bổ, sáng bận rộn vẫn đủ chất, đặc biệt có lợi cho phụ nữ

Hãy ăn bữa sáng của bạn như một vị vua, cũng như một nữ hoàng trong trường hợp là phụ nữ. Việc phải vật lộn để ra khỏi giường là có thật, nhưng thói quen thường xuyên bỏ bữa sáng chắc chắn sẽ khiến bạn phải trả giá bằng sức khỏe .

Có một bữa sáng cung cấp năng lượng cho bạn với các lựa chọn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng sẽ làm nên điều kỳ diệu cho tâm trí và cơ thể của bạn. Các chất dinh dưỡng đủ điều kiện cho một bữa sáng lành mạnh bao gồm protein, carbohydrate phức hợp, canxi, vitamin C, vitamin D, v.v. Tuy nhiên, những thứ bạn cần chú ý là đường bổ sung và chất béo chuyển hóa vì rất dễ bị lạm dụng đặc biệt với chúng với đồ ăn nhẹ làm sẵn.

Bữa sáng thường được gọi là “bữa ăn quan trọng nhất trong ngày” và vì những lý do chính đáng. Đúng như tên gọi, bữa sáng phá vỡ thời gian nhịn ăn qua đêm. Một bữa sáng lành mạnh giúp bổ sung nguồn cung cấp glucose để tăng mức năng lượng của bạn. Nó giúp cơ thể bạn dự trữ các chất dinh dưỡng như vitamin và khoáng chất thiết yếu. Một bữa sáng lành mạnh và cân bằng không chỉ cung cấp cho bạn năng lượng mà còn tăng cường sức mạnh não bộ và giúp bạn kiểm soát cân nặng.

Do đó, hãy đảm bảo bữa sáng của bạn là sự kết hợp hoàn hảo giữa protein, carbohydrate và chất béo lành mạnh, để bạn luôn tràn đầy năng lượng và no lâu hơn. Ăn một bữa sáng mặn đảm bảo rằng lượng đường trong máu của bạn ổn định suốt cả ngày, giúp kiểm soát cảm giác thèm đường và cả mức năng lượng.

Dưới đây là một số công thức nấu ăn lành mạnh mà bạn có thể thêm vào bữa sáng của mình,

Trứng tráng

Trứng là nguồn cung cấp protein, khoáng chất và vitamin tuyệt vời và chúng cũng rất dễ làm. Bạn có thể cắt các loại rau yêu thích của mình vào ban đêm và để trong tủ lạnh qua đêm. Thêm một quả trứng vào món rau vào buổi sáng và làm món trứng ốp la hảo hạng.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể kết hợp nó với một hoặc hai lát bánh mì nguyên hạt. Nó không chỉ cung cấp cho bạn một lượng protein tốt mà những lát bánh mì được thêm vào còn giúp bạn bổ sung lượng đường trong cơ thể.

Yến mạch

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ hàm lượng lớn carbohydrate phức hợp và chất xơ, yến mạch đạt điểm cao về lợi ích sức khỏe. Bạn có thể nhanh chóng nấu chúng với sữa hoặc sữa đậu nành và thêm một số loại trái cây tùy thích để tạo nên một bát bữa sáng ngon miệng mà vẫn tốt cho sức khỏe.

Sinh tố đạm

Khi đến muộn, bạn chỉ cần lấy một loại trái cây đơn giản như táo, nho hoặc chuối và trộn với một muỗng váng sữa và một ít sữa chua để tạo thành một ly sinh tố nhanh chóng và bổ dưỡng. Bạn có thể thêm quả mọng vào bữa sáng của mình, chúng là chất chống oxy hóa tuyệt vời và giúp giảm nguy cơ ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Bánh mì nướng

Bạn có thể thêm các loại gia vị theo sở thích của mình rồi làm bánh mì sandwich hoặc bánh mì nướng với các lát bánh mì nguyên cám. Bạn cũng có thể thêm các loại rau như cà chua, hành tây, v.v. để món ăn thêm hương vị. Với tất cả nhận thức này, có rất nhiều công ty đã bắt đầu cung cấp các lựa chọn bữa sáng lành mạnh làm sẵn hoặc ăn liền.

Theo Times of India