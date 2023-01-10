Nước dùng xương có chứa collagen, đây là một loại protein rất quan trọng đối với cơ thể bạn. Nó bảo vệ các khớp và gân của bạn, đồng thời giữ các xương và cơ lại với nhau.

Một nghiên cứu năm 2017 cho thấy collagen được bổ sung cùng với thực phẩm giàu vitamin C, như cam hoặc quả mâm xôi, có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen và giúp các vận động viên phục hồi. Ngoài ra còn có các chất khác trong nước hầm xương đã được chứng minh là giúp khớp của bạn khỏe mạnh hơn và giảm bớt các triệu chứng của viêm xương khớp.

2. Chống lão hóa

Collagen cũng rất quan trọng đối với làn da của bạn. Tuy nhiên, sau 20 tuổi, cơ thể chúng ta sản xuất ít hơn 1% collagen trong da mỗi năm. Đó là lý do tại sao uống nước hầm xương có thể thúc đẩy độ đàn hồi của da, ngăn ngừa nếp nhăn và cải thiện quá trình hydrat hóa.

3. Giúp cho đường ruột khỏe mạnh

Uống nước hầm xương có thể giúp đảm bảo rằng hệ thống tiêu hóa của bạn hoạt động bình thường. Điều quan trọng là duy trì chức năng rào cản đường ruột của bạn. Mặt khác, nếu rào cản trở nên thấm nước, nó có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe.

Nước dùng xương có glutamine có thể giúp ngăn chặn điều này và giữ cho thành ruột của bạn nguyên vẹn. Nó cũng chứa các axit amin có thể giúp ngăn ngừa một số bệnh viêm nhiễm, như tiểu đường, béo phì và ung thư.

4. Giúp ngủ ngon hơn

Nước dùng xương có glycine. Người ta đã chứng minh rằng nó có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ, bao gồm cả việc thức dậy ít lần hơn trong đêm và khiến bạn cảm thấy ít buồn ngủ hơn vào ban ngày. Nó cũng có thể giúp bạn chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.

5. Cải thiện trí nhớ

Một lợi ích khác của glycine là nó có thể cải thiện chức năng nhận thức của bạn. Ví dụ, một nghiên cứu cho thấy rằng việc uống glycine có thể cải thiện hiệu suất của các nhiệm vụ nhận dạng bộ nhớ.

6. Giúp giảm cân

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn nước hầm xương thường xuyên có liên quan đến việc giảm nguy cơ béo phì. Nó có thể giúp bạn cảm thấy no hơn sau khi ăn một bữa ăn đặc. Nước dùng xương cũng chứa protein, có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn của bạn và giảm cảm giác thèm ăn.

7. Cung cấp cho cơ thể nhiều chất dinh dưỡng

Nếu bạn nấu nước dùng trong thời gian dài hơn bình thường, nó sẽ giúp chiết xuất nhiều chất dinh dưỡng từ xương. Ví dụ, bạn có thể nhận được nhiều canxi và magiê hơn theo cách đó. Tủy là nguồn cung cấp vitamin A dồi dào, rất quan trọng đối với sức khỏe của mắt và có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn, cũng như vitamin B2 và vitamin B12, rất cần thiết cho chức năng thần kinh.

Theo Brightside