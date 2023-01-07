Chuyên gia gợi ý 3 nguồn đạm thực vật tốt nhất cho người thích ăn chay vừa ngon vừa bổ hết nấc

Dinh dưỡng 07/01/2023 16:32

Trong vài năm qua, khi thế giới chứng kiến ​​sự thay đổi to lớn trong tập quán ăn uống, một số người cũng đang chọn cách thích nghi với lối sống dựa trên thực vật. Đối với nhiều người trên thế giới, ăn chay giờ đây là một lối sống. Đó là một trong những thực hành ăn kiêng trong đó mọi người tránh ăn thịt, hải sản hoặc các sản phẩm từ động vật, bao gồm cả sữa. Ăn chay đã được chứng minh là có lợi cho con người và môi trường tự nhiên.

Điều đó nói rằng, có một mối quan tâm mà những người ăn chay phải đối mặt khi họ cảm thấy rằng chế độ ăn dựa trên thực vật đặt ra những hạn chế đối với một số nhóm thực phẩm quan trọng khiến việc tìm đủ nguồn protein để tiêu thụ trở nên khó khăn.

Chuyên gia gợi ý 3 nguồn đạm thực vật tốt nhất cho người thích ăn chay vừa ngon vừa bổ hết nấc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Protein là nguồn cung cấp nhiều loại vitamin và khoáng chất như kẽm và vitamin B và chế độ ăn kiêng trong đó protein cao hơn có thể thúc đẩy sức mạnh cơ bắp, cảm giác no và giảm cân. Tuy nhiên, một chế độ ăn dựa trên thực vật được lên kế hoạch tốt có thể cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng bạn cần, bao gồm cả protein.

Bạn có thể chọn áp dụng chế độ ăn thuần chay bằng cách đưa các nguồn giàu protein được liệt kê dưới đây vào chế độ ăn uống của mình:

Quả hạnh

Hạnh nhân, có hàm lượng protein cao, được biết là mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Các nghiên cứu khoa học cho thấy hàm lượng protein cao trong hạnh nhân cũng rất tốt để giúp bạn no lâu do đặc tính gây no và điều quan trọng là giúp cơ bắp của bạn hồi phục sau khi tập luyện.

Chuyên gia gợi ý 3 nguồn đạm thực vật tốt nhất cho người thích ăn chay vừa ngon vừa bổ hết nấc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nên ăn một ít hạnh nhân vì nó có thể giúp cải thiện việc kiểm soát sự thèm ăn và dẫn đến giảm lượng calo nạp vào. Bên cạnh đó, hạnh nhân còn là một món ăn nhẹ giàu chất dinh dưỡng và tiện lợi. Chúng chứa 15 chất dinh dưỡng thiết yếu quan trọng như vitamin E, magiê, riboflavin, kẽm, v.v.

Hạnh nhân cũng dễ dàng và nhanh chóng tạo hương vị và gia vị và chúng kết hợp tốt với bất kỳ loại gia vị hay món ăn nào. Là một người thuần chay, bạn cũng có thể chọn thêm sữa hạnh nhân vào chế độ ăn uống của mình.

Đậu hũ

Đậu phụ là một lựa chọn tốt cho người ăn chay và ăn chay. Đối với những người mới ăn chay trường, việc từ bỏ pho mát tươi/ bánh bông lan là rất khó, vì vậy đậu phụ là một sự thay thế phù hợp. Nó được làm từ sữa đậu nành đông lại và là một nguồn protein tốt.

Chuyên gia gợi ý 3 nguồn đạm thực vật tốt nhất cho người thích ăn chay vừa ngon vừa bổ hết nấc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nó cũng chứa các axit amin thiết yếu cũng như phốt pho, sắt, canxi và mangan. Đây là một khởi đầu tốt cho những ai muốn chuyển vĩnh viễn hoặc tạm thời sang protein từ thực vật. Đậu phụ cũng được biết đến với tính linh hoạt của nó.

Giống như nhiều sản phẩm đậu nành, nó có thể được thay thế dễ dàng trong công thức nấu ăn theo một số cách. Đậu phụ có thể được cắt lát, thái hạt lựu, cắt nhỏ, áp chảo hoặc nướng.

Đậu lăng 

Đậu lăng có các dạng màu đỏ, vàng và trắng. Chúng đều thuộc họ đậu và chứa hàm lượng protein và chất xơ cao. Chúng rất dễ chế biến và có thể kết hợp với cơm. Chúng cung cấp nhiều axit amin thiết yếu cho cơ thể chúng ta.

Chuyên gia gợi ý 3 nguồn đạm thực vật tốt nhất cho người thích ăn chay vừa ngon vừa bổ hết nấc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, chúng cần được tiêu thụ kết hợp với ngũ cốc để có được tất cả các axit amin thiết yếu. 

Theo Times of India

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