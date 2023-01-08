Khai phá dinh dưỡng từ 'siêu thực phẩm' cực tốt cho sức khỏe đề kháng, làn da mịn màng, phụ nữ lại càng nên dùng

Lâu nay, chúng ta đã nghe nói về hàm lượng dinh dưỡng dồi dào trong bột cacao. Các hợp chất có lợi cho sức khỏe trong ca cao bao gồm phenylethylamine, một hợp chất hữu cơ được biết đến để cải thiện thành tích thể thao, giảm trầm cảm và tăng cường giảm cân, và các chất chống oxy hóa như flavonol được cho là có tác dụng giảm huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Cacao hoạt động tốt trong các công thức nấu ăn có hương vị sô cô la, và nó cũng có thể được thêm vào gia vị chà xát hoặc nước xốt cho thịt.

Một muỗng canh ca cao chứa gần 2 gam chất xơ, luôn là một điều tốt và nó cũng được biết là giúp ích cho quá trình giảm cân. Chọn ca cao tự nhiên hoặc thô, thay vì ca cao chế biến ở Hà Lan, quá trình chế biến có thể làm giảm các chất chống oxy hóa có giá trị.

Bột gai dầu

Nếu bạn đã nghe về những lợi ích sức khỏe của bột gai dầu, nhưng do dự khi sử dụng nó vì danh tiếng 'cao' của nó, thì đây là điều bạn cần biết: mặc dù gai dầu thuộc cùng một chi thực vật là cần sa như cây cần sa, cây gai dầu chứa ít hơn 0,3% THC tính theo trọng lượng khô và sẽ không gây ra bất kỳ tác dụng thần kinh nào.

Ảnh minh họa: Internet

Giàu protein và một loạt các axit amin hỗ trợ phục hồi và phát triển cơ bắp, cây gai dầu cung cấp nhiều chất xơ, magiê (cần thiết cho sức khỏe xương tối ưu) và chất béo omega-3 có lợi cho tim. Nó cũng được biết đến để cải thiện sức khỏe đường tiêu hóa.

Thêm cây gai dầu vào bột yến mạch hoặc hạt diêm mạch và sinh tố sau khi tập luyện. Bạn cũng có thể thay thế một số bột trong bánh kếp bằng bột gai dầu.

Bột hạt lanh

Hạt lanh sống đúng với sự cường điệu của nó. Nó có hương vị tuyệt vời và chất béo lành mạnh chứa trong nó giúp giảm huyết áp, giảm cholesterol và tăng cường sức khỏe tim mạch. Các lignan trong hạt lanh được báo cáo là có tác dụng cân bằng nội tiết tố và có lẽ liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư vú.

Ảnh minh họa: Internet

Bởi vì chất xơ hòa tan của nó giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, nó cũng có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn và hỗ trợ giảm cân. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó cũng giúp chống trầm cảm và cải thiện khả năng miễn dịch.

Nghiền toàn bộ hạt lanh có vỏ cứng thành bột sẽ giải phóng dinh dưỡng của nó để dễ hấp thụ. Tuy nhiên, hãy xay với số lượng nhỏ vì lanh nhanh bị ôi thiu, bạn có thể cất nó trong tủ lạnh hoặc tủ đông để giữ cho nó tươi hơn trong một thời gian.

Bột lanh là một bổ sung tuyệt vời cho thanh năng lượng tự làm và rau nấu chín. Nó cũng có thể được sử dụng thay vì vụn bánh mì.

Bột củ dền

Củ dền chứa nitrat, được chuyển hóa thành axit nitric trong cơ thể. Axit nitric có tác dụng mở rộng (giãn mạch) mạch máu của bạn, tăng lưu lượng máu đến cơ khi chúng hoạt động và giúp chúng hoạt động hiệu quả hơn.

Bột củ cải đường cung cấp nhiều nitrat hơn cả củ cải đường. Các chỉ số huyết áp cũng đã được chứng minh là được giữ trong phạm vi lành mạnh nhờ cùng loại nitrat có tự nhiên trong củ cải đường và chúng cũng chống lại chứng viêm trong cơ thể.

Đánh bông bột củ dền thành sinh tố hoặc sữa chua, thêm vào bánh hạnh nhân và các loại bánh nướng khác, và uống hay pha với nước nửa giờ trước khi bạn tập gym.

Theo Femina