Thiếu 1 loại vitamin này, cơ thể mất hàng rào bảo vệ trước đột quỵ và đau tim, suy kiệt sức khỏe lại còn lão hóa cực nhanh

Vitamin D không chỉ ngăn chặn sự tích tụ mỡ trong máu mà còn điều chỉnh tốc độ trao đổi chất của cơ thể. Nó cũng làm giảm trọng lượng cơ thể. Nếu bạn ăn Thực phẩm giàu vitamin D trong suốt mùa đông, thì sẽ không có vấn đề gì về đông máu trong cơ thể bạn.

Nấm là nguồn cung cấp vitamin D và rất giàu chất xơ. Nếu bạn bắt đầu dùng ít nhất 200 gam nấm trong chế độ ăn hàng ngày, thì các vấn đề từ mỡ đông trong tĩnh mạch đến đông máu sẽ biến mất.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu uống sữa bò thì cơ thể sẽ không bị thiếu vitamin D, vì trong sữa bò có chứa nhiều vitamin D đến canxi, phốt pho và riboflavin. Bạn nên uống ít nhất 200ml sữa mỗi ngày.

Dầu gan cá

Nếu không ăn được cá, bạn có thể sử dụng dầu gan cá để bổ sung vitamin D. Gan cá cũng là nguồn cung cấp vitamin D dồi dào.

Lòng đỏ trứng

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang nghĩ rằng chỉ có cá mới là nguồn cung cấp vitamin D duy nhất thì bạn đã hoàn toàn sai lầm. Trứng cũng là một loại thực phẩm như vậy, là nguồn cung cấp vitamin D dồi dào.

Cá hồi

Ảnh minh họa: Internet

Cá hồi được coi là một trong những loại cá lành mạnh nhất và lượng vitamin D có trong nó có thể mang lại lợi ích cho bạn.

Theo Indiaherald