Thiếu 1 loại vitamin này, cơ thể mất hàng rào bảo vệ trước đột quỵ và đau tim, suy kiệt sức khỏe lại còn lão hóa cực nhanh

Dinh dưỡng 07/01/2023 16:26

Những người có lượng cholesterol cao và huyết áp cao phải đối mặt với vấn đề lớn nhất ngay khi mùa đông đến. Cả hai bệnh này đều gia tăng vào mùa đông và làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Nhưng một loại vitamin có thể giải quyết cả hai vấn đề này.

Thiếu 1 loại vitamin này, cơ thể mất hàng rào bảo vệ trước đột quỵ và đau tim, suy kiệt sức khỏe lại còn lão hóa cực nhanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vitamin D không chỉ ngăn chặn sự tích tụ mỡ trong máu mà còn điều chỉnh tốc độ trao đổi chất của cơ thể. Nó cũng làm giảm trọng lượng cơ thể. Nếu bạn ăn Thực phẩm giàu vitamin D trong suốt mùa đông, thì sẽ không có vấn đề gì về đông máu trong cơ thể bạn.

Thiếu 1 loại vitamin này, cơ thể mất hàng rào bảo vệ trước đột quỵ và đau tim, suy kiệt sức khỏe lại còn lão hóa cực nhanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

5 điều này sẽ loại bỏ tình trạng thiếu vitamin D

Nấm

Thiếu 1 loại vitamin này, cơ thể mất hàng rào bảo vệ trước đột quỵ và đau tim, suy kiệt sức khỏe lại còn lão hóa cực nhanh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nấm là nguồn cung cấp vitamin D và rất giàu chất xơ. Nếu bạn bắt đầu dùng ít nhất 200 gam nấm trong chế độ ăn hàng ngày, thì các vấn đề từ mỡ đông trong tĩnh mạch đến đông máu sẽ biến mất.

Sữa bò

Thiếu 1 loại vitamin này, cơ thể mất hàng rào bảo vệ trước đột quỵ và đau tim, suy kiệt sức khỏe lại còn lão hóa cực nhanh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu uống sữa bò thì cơ thể sẽ không bị thiếu vitamin D, vì trong sữa bò có chứa nhiều vitamin D đến canxi, phốt pho và riboflavin. Bạn nên uống ít nhất 200ml sữa mỗi ngày.

Dầu gan cá

Nếu không ăn được cá, bạn có thể sử dụng dầu gan cá để bổ sung vitamin D. Gan cá cũng là nguồn cung cấp vitamin D dồi dào.

Lòng đỏ trứng

Thiếu 1 loại vitamin này, cơ thể mất hàng rào bảo vệ trước đột quỵ và đau tim, suy kiệt sức khỏe lại còn lão hóa cực nhanh - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang nghĩ rằng chỉ có cá mới là nguồn cung cấp vitamin D duy nhất thì bạn đã hoàn toàn sai lầm. Trứng cũng là một loại thực phẩm như vậy, là nguồn cung cấp vitamin D dồi dào.

Cá hồi

Thiếu 1 loại vitamin này, cơ thể mất hàng rào bảo vệ trước đột quỵ và đau tim, suy kiệt sức khỏe lại còn lão hóa cực nhanh - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Cá hồi được coi là một trong những loại cá lành mạnh nhất và lượng vitamin D có trong nó có thể mang lại lợi ích cho bạn.

Theo Indiaherald

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