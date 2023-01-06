Theo các chuyên gia y tế, nam giới cần 90 mg và nữ giới là 75 mg vitamin C mỗi ngày. Vì vậy, chúng ta nên ăn trái cây có múi vào mùa đông. Điều này mang lại cho cơ thể chúng ta nhiều hơnvitamin C. Ngoài ra, nguy cơ mắc các bệnh như bệnh còi cũng sẽ giảm.

Trong mùa lạnh, hệ thống miễn dịch của cơ thể tự nhiên giảm. Trong một môi trường như vậy để giữ cho cơ thể khỏe mạnh và cạnh tranh với những thay đổi theo mùa, cần phải thực hiện một số thay đổi trong lối sống và thực phẩm.

Cam rất giàu vitamin C. Nếu bạn bắt đầu ăn một quả cam mỗi ngày vào mùa đông, bạn không cần ăn thêm bất cứ thứ gì khác để bổ sung vitamin C. Bằng cách ăn này, cơ thể sẽ sản xuất một loại protein gọi là collagen. Nó củng cố các tế bào. Cũng loại bỏ nguy cơ thiếu máu.

Nho

Ảnh minh họa: Internet

Nho rất giàu beta-carotene, vitamin c, lutein và axit ellagic. Chúng hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Hệ tiêu hóa của những người thường xuyên ăn trái cây mùa đông như nho thường mahj mẽ hơn những người ít tiêu thụ. Nó giúp giữ cho dạ dày khỏe mạnh. Nó cũng ngăn ngừa nhiều bệnh theo mùa.

Lê

Ảnh minh họa: Internet

Nếu những người có vấn đề về cholesterol xấu nên ăn lê thường xuyên, nó có tác dụng chữa bệnh. Bằng cách tiêu thụ nó, các mạch máu bắt đầu mở ra và lưu lượng máu trở lại bình thường. Nó chứa 7 mg vitamin C. Cùng với đó, nó cũng rất giàu chất xơ. Đặc tính chống viêm của lê giúp chống ung thư.

Dứa

Bằng cách ăn dứa, chúng ta nhận được nhiều loại chất dinh dưỡng. Nó chứa vitamin c, B6, thiamin, đồng, sắt, kali, folate, riboflavin và bromelain.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn ăn dứa một hoặc hai lần một tuần trong mùa lạnh, khả năng miễn dịch của cơ thể sẽ tự động tăng lên. Nó cũng cung cấp cứu trợ từ táo bón, đầy hơi, và đầy hơi.

Theo Indiaherald