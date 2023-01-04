Uống loại nước ép này 1 lần mỗi tuần da đẹp bứt tốc, sức khỏe nhân đôi, tăng cường miễn dịch tối ưu bất chấp mùa đông lạnh

Nếu bạn nghĩ rằng không thể tiêu thụ cà rốt và củ dền ở dạng rau hoặc salad hàng ngày, thì nước ép là lựa chọn lý tưởng cho bạn, vì nó không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn có thể được tiêu thụ hàng ngày mà không chán. Đây là lý do tại sao bạn phải uống một ly nước ép cà rốt-củ dền hàng ngày trong mùa lạnh.

Ngoài ra, nước ép cà rốt có thể cải thiện khả năng miễn dịch, có đặc tính chống ung thư, giải độc cơ thể, mang lại vẻ tươi sáng cho làn da và thậm chí có thể được tiêu thụ một cách an toàn cho bệnh nhân tiểu đường.

Cà rốt là một loại rau có hàm lượng calo thấp nhưng chứa nhiều chất dinh dưỡng . Vitamin A, C, K và kali được tìm thấy rất nhiều trong loại rau này. Sự hiện diện của Vitamin A trong cà rốt có thể rất có lợi cho những người có thị lực yếu. Thường xuyên uống nước ép cà rốt không chỉ giúp cải thiện thị lực mà còn ngăn ngừa các bệnh liên quan đến mắt khác.

Lợi ích của nước ép củ dền

Muốn có màu hồng tự nhiên trên da của bạn? Uống nước ép củ dền hàng ngày sẽ là đáp án lý tưởng. Nước ép củ dền là thứ không thể thiếu đối với những người bị thiếu máu, vì nó rất giàu chất sắt và axit folic giúp hình thành các tế bào hồng cầu mới với tốc độ nhanh.

Giàu folate (vitamin B9), củ cải đường giúp tăng trưởng tế bào và ngăn ngừa tổn thương tế bào. Nước ép củ cải đường cũng có lợi cho bệnh nhân cao huyết áp và bệnh tim. Chứa nhiều chất chống oxy hóa, củ dền có thể ngăn chặn tình trạng viêm trong cơ thể và cung cấp một lượng chất xơ tốt cho đường ruột, giúp điều hòa hệ thống tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn không thích hương vị mạnh của củ dền, bạn có thể cân bằng nó bằng cách thêm nước ép của một quả cam hoặc kinnow vào đó. Điều này sẽ tạo thêm vị ngọt cho nước trái cây và cũng cung cấp cho bạn một lượng vitamin C dồi dào. Tránh thêm đường vào nước ép trái cây tươi, vì điều này làm mất đi mục đích tiêu thụ của nó. Bạn có thể thêm một chút muối đen vào nước ép để ngăn khí và axit.

Thời điểm để tiêu thụ nước ép

Ảnh minh họa: Internet

Tốt nhất là uống nước trái cây trong nửa đầu ngày. Uống vào buổi sáng trước khi ăn sáng hoặc khoảng 12 giờ trưa, ít nhất 2 giờ trước khi ăn trưa. Tránh uống bất kỳ loại nước trái cây nào sau khi mặt trời lặn hoặc cùng với bữa ăn.

Theo Times of India