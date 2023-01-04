Nói không với ung thư bằng những thực phẩm 'chiến binh', diệt tận gốc mầm mống tấn công cơ thể

Dinh dưỡng 04/01/2023 15:59

Chế độ ăn uống chống ung thư là một chiến lược quan trọng mà bạn có thể sử dụng để giảm nguy cơ ung thư. Ví dụ, Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ khuyến cáo rằng bạn nên ăn ít nhất năm phần trái cây và rau quả mỗi ngày và ăn đúng lượng thức ăn để duy trì cân nặng khỏe mạnh. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu đang phát hiện ra rằng một số loại thực phẩm ngăn ngừa ung thư có thể là một phần quan trọng của chế độ ăn uống chống ung thư.

Nói không với ung thư bằng những thực phẩm 'chiến binh', diệt tận gốc mầm mống tấn công cơ thể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù lựa chọn thực phẩm chống ung thư ở cửa hàng tạp hóa và trong bữa ăn không thể đảm bảo ngăn ngừa ung thư, nhưng những lựa chọn tốt có thể giúp giảm nguy cơ của bạn . Hãy xem xét các hướng dẫn chế độ ăn uống chống ung thư này:

Ăn nhiều trái cây và rau quả

Trái cây và rau quả chứa đầy vitamin và chất dinh dưỡng được cho là làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật cũng khiến bạn có ít chỗ cho thực phẩm nhiều đường. Thay vì ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn hoặc có đường, hãy ăn trái cây và rau để ăn nhẹ.

Nói không với ung thư bằng những thực phẩm 'chiến binh', diệt tận gốc mầm mống tấn công cơ thể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chế độ ăn Địa Trung Hải cung cấp các loại thực phẩm chống ung thư, tập trung chủ yếu vào thực phẩm có nguồn gốc thực vật, chẳng hạn như trái cây và rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và quả hạch. Những người theo chế độ ăn Địa Trung Hải chọn thực phẩm chống ung thư như dầu ô liu thay vì bơ và cá thay vì thịt đỏ.

Nhâm nhi trà xanh trong suốt cả ngày của bạn

Trà xanh là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ và có thể là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống chống ung thư. Trà xanh, một loại thực phẩm chống ung thư, có thể hữu ích trong việc ngăn ngừa ung thư gan, vú, tuyến tụy, phổi, thực quản và da.

Nói không với ung thư bằng những thực phẩm 'chiến binh', diệt tận gốc mầm mống tấn công cơ thể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng một hóa chất không độc hại được tìm thấy trong trà xanh, epigallocatechin-3 gallate, có tác dụng chống lại urokinase (một loại enzyme quan trọng cho sự phát triển ung thư). Một tách trà xanh chứa từ 100 đến 200 miligam (mg) thành phần chống khối u này.

Ăn nhiều cà chua

Nói không với ung thư bằng những thực phẩm 'chiến binh', diệt tận gốc mầm mống tấn công cơ thể - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu xác nhận rằng chất lycopene chống oxy hóa trong cà chua có thể mạnh hơn beta-carotene, alpha-carotene và vitamin E. Lycopene là một loại thực phẩm chống ung thư có liên quan đến việc bảo vệ chống lại một số bệnh ung thư như ung thư tuyến tiền liệt và ung thư phổi. Đảm bảo nấu chín cà chua, vì phương pháp này giải phóng lycopene và cung cấp cho cơ thể bạn.

Sử dụng dầu ô liu

Ở các nước Địa Trung Hải, chất béo không bão hòa đơn này được sử dụng rộng rãi cho cả dầu nấu ăn và salad và có thể là thực phẩm chống ung thư. Tỷ lệ ung thư vú ở các nước Địa Trung Hải thấp hơn 50% so với ở Hoa Kỳ.

Ăn nhẹ bằng nho

Nho đỏ có hạt chứa đầy chất hoạt hóa siêu chống oxy hóa. Hóa chất chống ung thư này, cũng được tìm thấy trong rượu vang đỏ và nước ép nho đỏ, có thể bảo vệ đáng kể chống lại một số loại ung thư, bệnh tim và các bệnh thoái hóa mãn tính khác.

Sử dụng nhiều tỏi và hành tây

Nói không với ung thư bằng những thực phẩm 'chiến binh', diệt tận gốc mầm mống tấn công cơ thể - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tỏi và hành tây có thể ngăn chặn sự hình thành nitrosamine, chất gây ung thư mạnh nhắm vào một số vị trí trong cơ thể, thường là ruột kết, gan và vú. Thật vậy, tỏi hoặc hành tây càng cay thì càng có nhiều hợp chất lưu huỳnh hoạt tính hóa học ngăn ngừa ung thư.

Ăn cá

Nói không với ung thư bằng những thực phẩm 'chiến binh', diệt tận gốc mầm mống tấn công cơ thể - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Cá béo, chẳng hạn như cá hồi, cá ngừ và cá trích chứa axit béo omega-3, một loại axit béo có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Nếu hiện tại bạn không ăn cá, bạn có thể cân nhắc thêm nó vào chế độ ăn uống chống ung thư của mình. Một cách khác để thêm omega-3 vào chế độ ăn uống của bạn là ăn hạt lanh.

Theo Everyday health

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Có thể là bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng hoặc tất cả các chuyên gia sức khỏe sẽ khuyên bạn nên tiêu thụ càng nhiều sản phẩm theo mùa càng tốt để có được tất cả các chất dinh dưỡng mà cơ thể bị thiếu. Cà rốt và củ cải đường là những thực phẩm chủ lực trong mùa đông có rất nhiều, đặc biệt là trong các tháng 12, tháng 1 và tháng 2. Sẽ thật khôn ngoan nếu tận dụng tối đa những loại rau kỳ diệu này và một ly nước ép là cách hoàn hảo để làm điều đó.

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