Hãy cùng mở rộng tầm nhìn về cả ẩm thực và sức khỏe , đặc biệt là với hành tây nhé.

Trên thực tế, đặc tính của hành tây sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu bạn ăn sống, nhưng nếu được nấu chín, loại củ này vẫn mang lại những lợi ích quan trọng cho cơ thể chúng ta.

Nhờ có chất flavonoid, hành tây có tác dụng thư giãn các cơ đường thở, giúp những người mắc bệnh hen suyễn thở dễ dàng hơn. Hành tây cũng là một chất chống dị ứng và trong hầu hết các trường hợp, dị ứng đóng vai trò chính trong việc gây ra các vấn đề về hô hấp cho chúng ta.

2. Nó có thể làm giảm nguy cơ ung thư

Nguy cơ ung thư ruột kết thấp hơn 79% ở những người thường xuyên ăn các loại rau họ hành, như hành tây. Chúng rất giàu chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa sự hình thành ung thư.

Theo phân tích của một số nghiên cứu, những người có chế độ ăn giàu allium ít có khả năng phát triển ung thư dạ dày và ruột kết. Hành tây cũng chứa một hợp chất gọi là organosulfur, giúp chống lại sự phát triển của khối u.

3. Nó làm tăng mức testosterone

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng hành tây và nước ép hành tây có thể tăng cường sản xuất testosterone ở nam giới. Testosterone là một loại hormone quan trọng đối với nam giới vì nó chịu trách nhiệm về khối lượng xương và cơ, sức mạnh, phân phối chất béo và tạo ra các tế bào hồng cầu.

4. Nó làm giảm các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh

Hành tây có thể làm cho từ đáng sợ “thời kỳ mãn kinh” bớt khủng khiếp hơn ở một số khía cạnh. Một nghiên cứu cho thấy ăn hành tây có thể có tác động tích cực đến mật độ xương của chúng ta khi chúng ta bước vào tuổi ngũ tuần. Hành sống cũng là một nguồn cung cấp canxi dồi dào với 23 mg trên mỗi 100 g.

5. Giúp bạn có mái tóc và làn da khỏe mạnh

Hành tây là một mỏ vàng khi nói đến việc có làn da không tì vết. Vitamin C cần thiết để loại bỏ sắc tố và bảo vệ bạn khỏi tia UV. Không cần phải nói, nó góp phần bảo dưỡng da và tóc tổng thể. Do đặc tính kháng khuẩn, hành tây cũng có thể giúp loại bỏ gàu và chấy khỏi tóc của bạn.

Hành tây cũng giúp chống lão hóa da vì axit folic của chúng giúp chống lại các nếp nhăn và nếp nhăn đáng sợ.

6. Nó giúp điều chỉnh lượng đường trong máu

Ăn hành tây, đối với những người mắc một số loại bệnh tiểu đường, giúp gan hoạt động tốt hơn. Các hợp chất của hành tây, quercetin và crom, có tác dụng trị đái tháo đường.

Khi quercetin tương tác với các tế bào, cơ và mô mỡ của gan, nó có thể điều chỉnh lượng đường trong máu khắp cơ thể. Crom cũng tạo ra tác dụng hạ đường huyết, có nghĩa là nó có thể kiểm soát cả bệnh tiểu đường loại 1 và loại 2.

7. Nó giữ cho thị lực của bạn luôn sắc bén

Hành tây chứa nhiều vitamin C, rất lý tưởng cho thị lực tuyệt vời. Vitamin C làm giảm nguy cơ phát triển các vấn đề về mắt, chẳng hạn như thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác.

Hành tây cũng đã được chứng minh là ngăn ngừa giác mạc bị vẩn đục và có thể là một phương thuốc tiềm năng cho các bệnh nhiễm trùng mắt, chẳng hạn như viêm bờ mi và viêm kết mạc.

Theo Brightside