Sở hữu thân hình chuẩn chỉnh đón Tết cùng 7 siêu thực phẩm lợi dáng đẹp da, dưỡng nhan siêu đỉnh này

Trà xanh chứa một hỗn hợp tuyệt vời các chất chống oxy hóa giúp giữ cho đôi mắt của bạn khỏe mạnh. Loại trà mạnh mẽ này cũng chống viêm và bảo vệ mắt bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Tất cả những lợi ích này sẽ giúp bạn giữ cho đôi mắt luôn tươi trẻ, sáng và đẹp. Để có được nhiều chất chống oxy hóa nhất có thể, hãy nhúng túi trà của bạn vào nước nóng vài lần.

Cá hồi có tác dụng thần kỳ cho làn da của bạn. Loại cá có dầu này rất giàu chất béo thiết yếu mà làn da của bạn cần để luôn hoàn hảo và trẻ trung.

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Omega 3 trong cá hồi duy trì độ đàn hồi của da và làm việc chăm chỉ để giữ cho màng tế bào của bạn khỏe mạnh. Nếu bạn không phải là người thích ăn cá hồi, thì cá hồi, cá thu hoặc cá mòi cũng làm nên điều kỳ diệu cho làn da và sẽ mang lại cho bạn làn da sáng, trẻ trung mà bạn sẽ tự hào khoe.

Trứng

Đánh bông món trứng tráng hoặc tự nấu cho mình món khoai tây chiên cay để có mái tóc dày và bóng mượt.

Trứng là thực phẩm tuyệt vời cho mái tóc của bạn, không chỉ vì chúng chứa nhiều protein cần thiết cho sự phát triển của tóc mà còn rất giàu biotin. Trứng không chỉ tốt cho tóc khi ăn mà còn có thể được sử dụng như một loại mặt nạ hữu cơ giúp tóc khỏe mạnh. Để làm kiểu này, bạn hãy thoa một quả trứng đã đánh tan lên tóc, để trong 10 phút rồi xả sạch trứng bằng nước mát.

Cải xoăn

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Để có được bộ móng sáng bóng và chắc khỏe, bạn cần ăn một ít cải xoăn. Cải xoăn, giống như các loại rau lá xanh khác, rất giàu chất sắt. Chất dinh dưỡng này rất cần thiết nếu bạn muốn có bộ móng đẹp vì chế độ ăn uống thiếu chất sắt sẽ dẫn đến tình trạng móng giòn và không đẹp, điều này sẽ không bao giờ bắt kịp xu hướng cho dù bạn có sơn bao nhiêu lớp sơn móng tay.

Nếu bạn đang loay hoay tìm công thức cải xoăn, hãy thêm nguyên liệu giàu chất sắt này vào nước dùng, món hầm và bánh tart.

Cà chua

Nếu bạn thường xuyên bị cháy nắng, bạn cần ăn nhiều thực phẩm có màu đỏ, như cà chua. Trong một nghiên cứu, những người tham gia ăn 5 thìa bột cà chua có hàm lượng lycopene cao được bảo vệ khỏi cháy nắng nhiều hơn 25%.

Những người tham gia cũng có nhiều collagen hơn trong da, đây là một loại protein dạng sợi giúp giữ cho làn da trông trẻ trung. Để có được làn da trẻ trung và được bảo vệ tốt hơn khi bạn ra ngoài tận hưởng ánh nắng mặt trời, hãy thêm một ít cà chua vào món salad, ớt hoặc nấu súp cà chua.

Gạo lức

Nếu bạn muốn giảm một chút trọng lượng dư thừa, đừng bỏ qua gạo lức. Loại ngũ cốc nguyên hạt mạnh mẽ này rất tốt cho việc kiểm soát cân nặng vì nó là nguồn năng lượng giải phóng chậm ít chất béo.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, vì nó có nhiều chất xơ nên nó cũng sẽ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Thật thú vị, gạo lứt cũng giúp chúng ta trông đẹp nhất theo những cách khác. Là một loại ngũ cốc nguyên hạt, loại thực phẩm này làm giảm mức độ hormone gây căng thẳng, cortisol, có thể khiến chất béo được tích trữ quanh dạ dày.

Kẹo cao su

Để có được nụ cười trên thảm đỏ mà bạn khao khát, chỉ cần nhai kẹo cao su không đường. Nhai kẹo cao su sau bữa ăn sẽ loại bỏ thức ăn bị mắc kẹt và giảm mảng bám, giúp răng chắc khỏe.

Kẹo cao su cũng có thể giúp ngăn ngừa sâu răng vì kẹo cao su giúp bạn tiết ra nhiều nước bọt hơn, giúp trung hòa axit trong miệng gây sâu răng. Mặc dù còn gây tranh cãi, nhưng cũng có ý kiến ​​cho rằng nhai kẹo cao su có thể giúp bạn giảm cân.

Theo Realbuzz

Theo Brightside